《梅艷芳》 導演版2月登陸Disney+！一小時從未曝光片段角色唔止有黃家駒

《梅艷芳》導演版正式於Disney+以五集劇集形式剪輯上架，《梅艷芳》（導演版) 2022年2月2日（年初二）登上Disney+平台，之後將逢星期三下午更新，早前導演曾透露初剪版本有四小時，如今這個導演版本終於有曝光的機會，其實早在《梅艷芳》電影預告發布時，已有觀眾留意到有「隱藏角色」黃家駒，但原來製作組係搵齊四人擔當Beyond四子⋯⋯