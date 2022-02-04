《梅艷芳》 導演版2月登陸Disney+！一小時從未曝光片段角色唔止有黃家駒
文： 東方新地 圖：《梅艷芳》電影劇照
《梅艷芳》 導演版農曆新年獨家上線
以五集劇集形式剪輯的《梅艷芳》（導演版）將會加入超過一小時從未曝光片段，這套重新剪輯的終極足本版，由2022年2月2日（年初二）起於Disney+ 獨家上線。這部由梁樂民執導、得獎製片人江志強監製，並由古天樂、王丹妮、劉俊謙等群星演出的製作，記錄了梅艷芳崛起成為超級巨星的經過。
導演梁樂民對於《梅艷芳》（導演版）能夠於Disney+ 播放表示高興：「梅姐的人生精彩燦爛。電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨。現以五集劇集形式於Disney+ 上架，可以將原來的劇本情節盡情呈現。多謝Disney+ 給我們團隊這個機會，讓大家安坐家中就可以跟梅姐一同經歷她的非凡人生。」
於Disney+ 上線的導演版，會深入探討梅艷芳一生，並交代多一點梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與香港另一位巨星張國榮廣為人知友情背後的真摰情感，以及更深入的愛情經歷。《梅艷芳》（導演版）亦會首次展現其經典名錶廣告造型，同時收錄更多膾炙人口的名曲。除了全新片段之外，五集劇集的故事結構、配樂、調色將會重新編排整理。已於戲院觀賞過電影《梅艷芳》的觀眾，可以由另一角度再次回顧這位一代巨星以及她的璀璨時代。
梅艷芳電影｜片長2小時16分、另有四小時初剪版
《梅艷芳》傳記電影11月12日上映以來票房大賣，電影不但以新生代演員重現了梅艷芳、張國榮等角色，包括名模王丹妮演梅艷芳、古天樂演劉培基、新晉小生劉俊謙演張國榮等。而其他演員包括有林家棟、楊千嬅、楊祐寧、陳家樂、蔣志光、邵仲衡等。導演和編劇受訪時曾透露電影有「4小時初剪版」，當中有不少已拍攝及剪接好的戲份未能曝光。
預告驚見黃家駒！27歲張進翹Manson飾演
繼早前公布的角色王丹妮、劉俊謙及廖子妤之外，有觀眾在早前公布的「國際版預告」中，發現了重現「廣播道瘋狂fans」一幕，而被粉絲包圍的就是88年開始走紅的Beyond，當中更有演員飾演主音黃家駒。
Manson在電影上映兩星期後，在導演授權下分享了當初拍攝Beyond戲份的造型照，並寫下感想：
很榮幸有機會參與電影《梅艷芳 ANITA》，還能飾演我的偶像，這是超越夢想的經歷。
相信現在的《梅艷芳》，是導演認為在這個階段最適合和最好的版本，我也和很多影迷一樣，希望能夠看到未曝光的片段，讓我們一起期待。
這真是一部不可多得的電影，關於香港的傳奇，只要能參與已經感到無限光榮✨
重現Beyond四子《繼續革命》造型
除了家駒，曝光的劇照還有齊Beyond其他三位成員，飾演黃貫中的是曾參演ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》參加者Eddie、飾演黃家強的則是在ViuTV《教束》中當男主角之一的周漢寧。幾位年輕演員重現了1992年Beyond《繼續革命》的唱片造型，如果按電影情節，應該是「掌摑」事件之後、梅姐由泰國返港後的樂壇新力量：
《全民造星3》Manson十強選拔出局
張進翹Manson去年在《全民造星3》人氣甚強，當時已被花姐指其「貌似黃家駒」，不過因為晉級入十強的演出表現失準，而未能進入決賽。其實早在2015年他已有參演港產片《雛妓》（飾演任達華兒子），同年亦有演出HKTV及ViuTV劇集。雖然今次電影《梅艷芳》宣傳未有詳細介紹他的角色，根據網上資料顯示他飾演的「黃家駒」是「張國榮、梅艷芳之好友」，具體表現如何，就要入場睇戲先知道了！
常見問題
《梅艷芳》 Disney+導演版與戲院版有何不同？
《梅艷芳》 導演版分五集上映，導演為了配合分集上映的節奏，進行重新剪輯，某些情節和對白也有增刪⋯⋯詳情看此收看
《梅艷芳》 電影中飾演童年梅艷芳的童星是誰？
《梅艷芳》 導演版第一集登場的「童年梅艷芳」，由羅敏將與陳國邦女兒陳禛演出，據知導演是由於一次公開演鎖定這位小朋友飾演童年梅姐，詳情請看「9歲陳禛演活「小梅艷芳」自小能歌善舞全靠爸媽5招教出自信女兒」