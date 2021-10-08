梅艷芳傳奇｜梅艷芳入行21年9段鮮為人知情史 情路崎嶇曾自言畢生只欠一個人
文、圖：東方新地
梅艷芳 愛多一次傷多一次
84年 與苗僑偉一瞬即逝的愛情
梅艷芳84年首次拍電視劇《香江花月夜》，即與劇中主角苗僑偉傳出戀情；可惜這段情只是過眼雲煙，苗僑偉現任太太戚美珍一出現，兩人即斷絕來往。
84年 與鄒世龍離離合合吵架分手
84年有傳媒揭發梅艷芳與富家子鄒世龍拍拖，但一年多後就分手，梅艷芳曾解釋分手原因：「鬧交囉！大家年紀輕，氣硬！」但89年兩人復合，更傳出宣布訂婚；不過最終還是分手收場。
85年 與高橋雅宏天各一方難維繫
85年，梅艷芳在日本結識一位日籍混血模特兒高橋雅宏，為此阿梅經常穿梭港日兩地。但未幾高橋提出分手，而Anita亦深明彼此天各一方，實在難以長期維繫感情。
85年 與近藤真彥異國情緣刻骨銘心
85年梅艷芳遠赴日本看近藤真彥的演唱會，及後兩人到的士高跳舞，近藤問阿梅可不可以吻她，就這樣兩人一吻定情。阿梅返港後每晚與近藤通電話，一年內七次飛去日本與他共聚。最難忘一幕，是阿梅陪近藤到北海道開演唱會，坐旅遊車時，累透的他靠在阿梅身上，當著工作人員面前公開彼此戀情。惟這兩位港日天皇巨星實在太忙，以至戀情無疾而終。
88年 與劉米高 給阿梅最多快樂
88年梅艷芳與中澳混血男模特兒劉米高拍鐵達時手錶廣告，戲假情真火速展開戀情。自和米高一起，阿梅每天都是那麼快樂，這種快樂是從未體驗過。但米高要阿梅整天陪著他，對於事業正處於高峰的梅艷芳，當然不會犧牲事業，兩人各走極端，於是決定分手。
90年 與阿Paul 引發逃婚疑雲
90年阿梅與大學生阿Paul相戀，兩人親愛甜蜜的照片不時見諸各大報章雜誌。與阿Paul談情帶給阿梅很溫暖又很有生氣的感覺。但一年後，這段情悄悄地結束了，阿梅表示自拍拖後，發覺雙方距離很遠，每天不是大鬧便是小吵，她已厭倦這種日子，而阿Paul亦要回英國唸書，於是決定斬斷情絲。
一生只欠Paul一人
01年梅艷芳接受港台鄧靄霖訪問時，透露約在三十歲時幾乎下嫁圈外人，不過最後選擇逃婚。而阿梅亦曾對林燕妮表示：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個」由此推斷，阿Paul好大機會是阿梅的逃婚主角。
91年 與林國斌 性格不合導致分手
91年阿梅與武師林國斌相戀，但這段戀情維持了約兩年便告終，他們性格太強太硬了，從沒有人肯退讓半步。阿梅表示：「林國斌係個外向型嘅人，喜歡流連夜店，我就非常享受家庭生活。」性格迴異，分手只是遲早的事。
95年 與趙文卓 姊弟戀一年玩完
95年有傳媒影到梅艷芳與比她少九歲的武打小生趙文卓，在沙巴拍拖漫步談心的浪漫場面，從而揭發兩人相戀。可惜兩人相戀一年便告分手，兩人都沒有說出分手原因，有傳是因性格不合，而兩人對這段已逝的戀情，亦未能忘懷。
01年 與Shum Shum 疑幻疑真否認到底
01年有報道指梅艷芳在泰國邂逅26歲中泰混血兒Shum Shum，展開異地忘年戀。而梅艷芳38歲生日，Shum Shum亦來港為阿梅慶祝，一行人登上豪華遊艇出海度過浪漫生日。Shum Shum與阿梅在遊艇上看海把臂談心的照片，被雜誌攝入鏡內；不過，梅艷芳一直堅拒否認有泰籍男友，甚至話Shum Shum此人不存在；或許阿梅為免重蹈覆轍，要將男友保密。