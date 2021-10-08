梅艷芳傳奇｜梅艷芳入行21年9段鮮為人知情史 情路崎嶇曾自言畢生只欠一個人

2003年離世的梅艷芳一生感情路崎嶇不平、波折重重，直至終年40歲仍孑然一身。入行21年來，梅艷芳每段感情總是失敗收場，令恨嫁的阿梅一度急如鍋上螞蟻，而阿梅經過多次戀愛創傷後，已對愛情失去信心，以至她曾對張國榮說：「如果我臨死時仲未有人娶我，你就娶我好嗎？」但結果哥哥卻比阿梅更早一步離開了這個人世。

文、圖：東方新地