古天樂監制《一家人大戰機械人》奪安妮獎：希望於奧斯卡都有好成績！

古天樂首部投資動畫作品《一家人大戰機械人》於今年第49屆安妮獎中，橫掃8個獎項成為大贏家！在香港時間今早再奪第27屆影評人之選頒獎禮（Critics’ Choice Awards）的「最佳動畫片」！於國際獎項上能夠撼低迪士尼今年的幾套動畫大作，絕對為之後競逐奧斯卡「最佳動畫」打了支強心針！