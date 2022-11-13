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一舞傾城｜王晶監製TVB重頭劇預告出爐 港版《華燈初上》挑戰電視尺度

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《一舞傾城》 率先睇：無綫今年有外援葉念琛製作劇集《美麗戰場》，明年就找來王晶擔任監製及編審20集《一舞傾城》，日前在2023節目巡禮作為8部推介新劇之一，預告片入面有大量話題場面！

《一舞傾城》 劇情劇透｜意念來自《華燈初上 》

《一舞傾城》王晶負責製作，在佛山及廣州取景拍攝，以八十年代尖東舞廳做背景，有56歲陳法蓉做媽媽生，姚子羚、楊明及蔡潔領銜主演，並由鄺潔楹、傅嘉莉、唐文龍、關楚耀、莊思明、陳聖瑜及趙碩之聯合演出。

一舞傾城 tvb 2021年在Netflix上架的《華燈初上》，以台北條通日式酒店做背景，重塑五光十色的條通文化，陪酒小姐的愛恨情仇和悲歡離合⋯⋯
2021年在Netflix上架的《華燈初上》，以台北條通日式酒店做背景，重塑五光十色的條通文化，陪酒小姐的愛恨情仇和悲歡離合⋯⋯（圖片來源：華燈初上劇照）

《一舞傾城》 角色劇情：「萬國城夜總會」

十年代，也是香港的一個最黃金的年代！經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢，大行其道，一眾夜場採用大企業式管理，「見不得人」的消遣場地變身「高級交際場所」，所以，就有了號稱「東南亞第一」的「萬國城夜總會」的出現。萬國城不止經營夜總會，更有時鐘酒店、日式餐廳、美髮沙龍、時裝公司一條龍服務，挑選陪酒小姐嚴格，人人錄取後都會加以包裝，必須令「萬國城」場中鶯聲燕語，豐乳肥臀，成為一個恍似酒池肉林的享樂窩。

另外劇情還包括睇場古惑仔志飛（楊明飾），周旋於兩位女主Monica（蔡潔飾）。和Michelle（姚子羚飾）。故事還有「臥底身份」的見習媽媽生，同時還有多名舞女的故事穿插其間，講述了舞廳眾生相。

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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

多圖劇透：挑戰電視尺度 王晶Style拳頭&枕頭

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中有不少王晶 Style 拳頭枕頭，仲有好多接客重口味場面，挑戰電視尺度，陳法蓉做媽媽生，率領無綫女藝人集體下海：

《一舞傾城》鄺潔楹做悲情舞小姐劉細珍

鄺潔楹在劇中飾演夜總會內其中一名「囡囡」，有悲情的遭遇，絕對係演技大考驗：

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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

觀眾回應：可以改為《霓虹姊妹花2023》

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，更認為師奶都睇過，好難唔作出比較！

一舞傾城 tvb 有觀眾表示仿效《華燈初上》難免貨比貨，更認為師奶都睇過，好難唔作出比較！
有觀眾表示仿效《華燈初上》難免貨比貨，更認為師奶都睇過，好難唔作出比較！（圖片來源：網絡截圖）
一舞傾城 tvb 無綫本身亦有《霓虹姊妹花》一類劇集，網友建議劇名可以改為《霓虹姊妹花2023》
無綫本身亦有《霓虹姊妹花》一類劇集，網友建議劇名可以改為《霓虹姊妹花2023》（圖片來源：網絡截圖）
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（圖片來源：網絡截圖）

群鶯亂舞瘋狂掌摑

舞廳劇種在90年代十分流行，當然少不了妓女互摑的場面，預告片簡直係掌摑連場：

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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
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（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

《一舞傾城》劇情故事大綱 及角色簡介：

80年代的香港，五位女生經歷了愛情上的起跌，仍然互相愛護，互相照顧，更笑言「男生如衣服」，唯獨姊妹情長，有著最大滿足！

陳聖瑜飾KK 放棄大學做舞女

KK（陳聖瑜, 2021香港小姐八強）為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。

蔡潔痴飾Monica 心錯付負心郎

Monica（蔡潔飾）為了替男友Dave籌錢打官司，背上了債務，卻發現他早有外遇。心痛欲絕的她遇上一直暗戀自己的志飛，在好友Michelle的鼓勵下，Monica嘗試接受飛，但始終未能全情投入。

姚子羚飾Michelle 女漢子與蔡潔爭楊明

Michelle（姚子羚飾）與志飛（楊明飾）的關係猶如兄弟，卻不自覺地對飛暗生情愫。她把情感壓下來，更不時向飛傳授奪得Monica芳心之法，但心底裡卻不是味兒。Money的男友Benny離去多時，Money卻一心等待愛郎回來，直至一次，Money竟在酒店重遇他。

陳法蓉飾沙律姐為冤獄丈夫唐文龍守生寡

沙靜霞（陳法蓉飾）早已看透人間世情，不時當各人的心理輔導員，解答她們的愛情疑難。霞縱然有著不少裙下之臣，但卻一直守候著被冤枉入獄的丈夫青龍，希望與出獄的他長相廝守。

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：tvb.com

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