無綫節目巡禮 2023｜新劇出爐小生花旦大執位！陳自瑤首擔正女一
無綫節目巡禮 2023｜陳自瑤首做女一擔正做失婚人妻
無綫今次推介的續集劇，包括有《白色強人II》、《巾幗梟雄之懸崖》、《逆天奇案II》、《星空下的仁醫2》和《刑偵日記II》，其中作為《星空下的仁醫》女主角的鍾嘉欣，失落視后，曾言短期內絕對不會返港拍劇，她月前接受傳媒訪問時，表示好開心知道套劇會開拍續集， 亦曾收到有關合作的聯絡，但同老公商量過後，決定今年會take a break，加上再做媽媽，專心照顧屋企先。
無綫推介2023劇集巡禮：
1.《婚後事》陳自瑤與小鮮肉火辣共舞
入行22年已41歲的陳自瑤（Yoyo），去年在節目《好聲好戲》成功奪得「傑出聲演總冠軍」人氣急升，獲汪明荃加持叫無綫開部戲畀佢，總經理曾志偉收到訴求，即欽點陳自瑤開拍新劇《選美的12夜》，不過最後呢套劇開唔成。陳自瑤等到頸都長埋，早前終以女一身份開拍新劇《婚後事》，興奮到不停劇透，還悉出一段與「小鮮肉」貼身共舞的拍攝片段，非常火辣！陳自瑤仲自爆喺《 婚後事 》中艷福無邊，將會同好多唔同風格嘅男演員合作！
2.《虛擬情人》朱敏瀚入行12年首擔正男一
現年30歲的朱敏瀚入行12年，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。近日他在《虛擬情人》首次擔正做男主角，故事以AI為題材，女主角為曾志偉新抱、30歲的王敏奕。故事講述王敏奕飾演的程式天才，在年輕時創造出虛擬AI男伴（朱敏瀚飾），其後王敏奕因意外而將朱敏瀚由虛擬AI變成真人，朱敏瀚漸漸對愛有著無限追求的欲望，希望了解人世間的愛情到底是甚麼。
網民指《虛擬情人》故事內容與無綫去年播映、李佳芯主演的《智能愛人》似到十足，只係李佳芯的女AI，今次改為朱敏瀚飾演的男AI，有網民甚至認為是《智能愛人2.0》以及《金宵大廈2》單元七「OPPA」的結合，不過兩劇在收視上都不太理想。
3.《羅密歐與祝英台》陳豪陳茵媺夫妻再合體
陳豪與陳茵媺（Aimee）這對娛樂圈中的模範夫妻，在拍劇集《心戰》時擦出愛火花，於13年結婚，同年陳茵媺為陳豪誕下大兒子Aiden，之後為家庭選擇退出幕前，由陳豪努力劇接劇揹起頭家，事隔多年，陳茵媺終再次復出拍攝TVB新劇《羅密歐與祝英台》，愛妻心切的陳豪更堅決要參演劇中男主角的位置，勢要跟老婆夫妻檔上陣！
陳豪曾在訪問中提到：「Aimee咁耐無拍過戲，她第一次復出，如果男主角唔係我，我個心會『哽』住架！」不過他卻表示已睇過劇本中二人沒有太多感情戲碼，反而陳茵媺有勁多動作打鬥場面，為此她更剷青轉新形象，十分大犧牲！
4.《你不是她》馮盈盈走出雪櫃升呢做女一
《你不是她》有指是馮盈盈「執二攤」頂替陳自瑤擔正做女一之作，在此前馮盈有傳因被「雪藏」，已有一年時間無劇拍。不過無綫戲劇製作總監徐正康接受傳媒訪問時，就指馮盈盈一直是《妳》劇睇中的女一人選，因為她由《智能愛人》後都無正式拍劇，個角色亦剛好適合她。他又指從來無聽過馮盈盈被雪一事，又大讚馮盈盈好有潛質，只要演出時不要太「馮盈盈」就得，即是心直口快那一類，而是要她發揮另一種戲路。
《你》劇講述林信（丁子朗飾）與夏莉（馮盈盈飾）拍拖三年，兩人的價值觀和對將來的願景存在分歧，感情陷入瓶頸。他倆經歷一場車禍，莉竟如奇跡般絲毫無損，更由一位平實乏味的伴侶轉變成男人夢寐以求的浪漫情人，令信懷疑車禍中到底發生了什麼？
5.《香港人在北京》陳展鵬艷福無邊
《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜主演，用輕喜劇方法講述香港人去到北京工作的經歷。其中陳展鵬和吳若希演夫妻，會用腳挑逗他，蔡潔則演他的前度，會和他有嘴戲，非常有艷福。
6.《逆天奇案2》飛走馮盈盈
殺虎案真兇子樂伏法，事情告一段落。幹探許浚森（陳展鵬飾）與沈韋力（黃智賢飾）繼續智破重重奇案。二人調查一宗國際殺手肆虐香港的嚴重案件，利用超級電腦在網絡中追尋線索成功破案，卻沒想到無意中發現隱藏著極大陰謀！
7.《星空下的仁醫2》
一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——「小兒外科」、「神經外科」、「心胸外科」、「婦產及胎兒科」，再次聚首。他們曾是患難與共的同窗好友，卻因理念不同而各散東西。為了兒科中心，成為互相鞭策的伙伴，有著共同目標；面對跌宕高低，克服挑戰挫敗，在不斷的考驗與抉擇中砥礪前行，守護每一個小生命。
8.《刑偵日記II》全新班底
由於《刑偵日記》的編審朱鏡祺和劉小群已離巢TVB，《刑偵日記II》有指將會換班底拍攝，而監製關樹明就對傳媒表示這部續集因為未有平台支持，需要一段時間才能啟動得到。
9.《巾幗梟雄之懸崖》
無綫介紹作為《巾幗梟雄》系列作的《巾幗梟雄之懸崖》，是一部30集的史詩式長劇，是《巾幗梟雄》系列的第4部作品，曾傳出將有黎耀祥、鄧萃雯，以及新加入羅子溢和朱晨麗等擔演。
10.《痞子殿下2》口碑強勁即拍板開續集
《痞子殿下》收視和口碑都有驚喜，近年少有的古裝劇製作沒有令人失望，陳瀅在這劇集的演出亦比《美麗戰場》更入屋，續集繼續惡搞武林！
主演：周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、吳岱融、曹麥美恩等
監製：陳耀全
11.《有種好男人》李佳芯唯一劇集擔正
保鑣界精英陽日正，善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上游子澄，一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，未料子澄隱瞞一個天大的秘密…
主演：馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、曹永廉、楊卓娜、胡諾言等
監製：梁耀堅
12.《隱形戰隊》打鬥場面特別多
《隱形戰隊》是一部由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演的時裝警匪，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。
主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀，特別客串：陳展鵬
監製：文偉鴻
13.《隱門》賊王之後
兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？
主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融
監製：王心慰
14.《OPM》關樹明監製
《OPM》名字為 Other People’s Money 的縮寫。講述財富世界第一信條：善用「Other People’s Money」錢搵錢！
五個為錢奔跑到被騙的同路人，走投無路加入股票群組，再組成「OPM」步上玩弄財技之路！由負債到賺上100億，當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走，由眼中只見 money 到發現 other people，又如何把騙局變回理想，找回生命自由？
主演：湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、張寶兒、黃嘉樂、蘇皓兒、林穎彤、傅嘉莉等
監製：關文深
15.《一舞傾城》港版華燈初上
這部劇集由王晶監製兼編審，講述在香港最黃金的八十年代，經濟起飛、股市大漲、聲色犬馬中，一個在尖東全港最大型的夜總會內的傳奇故事，也是豪華版的香港華燈初上。
主演：胡定欣、馮盈盈、伍樂怡、鄺潔楹、傅嘉莉、吳若希、楊明、方力申、陳寶轅
監製 / 編審：王晶
16.《輕·功》黎耀祥演龍虎武師
集溫情搞笑於一身，《輕‧功》講述一班前電影人的喜怒哀樂，一個被認為識輕功的龍虎武師，與離巢「平躺族」子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。
主演：黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗
監製：黃偉聲
17.《旁觀者》周柏豪做連環殺手
《旁觀者》是由周柏豪、王敏奕和吳若希主演，講述外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
監製：葉鎮輝
18.《破毒強人》沿用《白色強人II》班底
警匪緝毒劇《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，陳豪飾演大毒梟，蕭正楠飾演潛伏到他身邊的臥底，成功將陳豪拘捕入獄後，卻失去了情感、恐懼、同情。12年後陳豪因患上了肺癌晚期，獲准假釋，搵來老情人胡定欣及啞巴何廣沛幫手，希望在有限的生命中構築起毒品新世界。
主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛
監製：羅永賢
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略