一蚊Joe游莨維西半山豪宅曝光 自爆豪花十幾萬裝修：地方唔算大
西半山豪宅曝光「一蚊Joe」：地方唔算大
黃婧靈（波波）擔任《樓價有得估》外景主持帶大家參觀「租金大豪客」單位，「一蚊 Joe」游莨維原來在傳統豪宅區西半山租住了一個三房單位連車位，並花十幾萬裝修，佢仲話：「地方唔算大， 所以要向高空發展，其中兩間房都係擺碌架床。」
一蚊Joe住得富貴 月租3.8萬西半山單位
一蚊Joe表示，住西半山係因為貪附近夠靜，所以就算要過海返工都要住呢度。節目更爆出「一蚊Joe」現時所居住單位租金大約3萬8千，令網民驚訝原來一蚊Joe收入豐厚，淨係交租都接近4萬，估計佢收入至少6萬以上。
一蚊Joe用「馬尼拉人質事件」寸港聞記者惹眾怒
一蚊Joe今年6月到中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案，期日疑似與在場港聞記者發生衝突，他事後在Facebook出post：「MJ我雖然唔係 #港聞記者，但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件 嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」帖文一出惹起眾怒，網民不滿其「老行尊」態度用年資壓人，不恥他用「採訪馬尼拉人質事件」來耀武揚威，繼而覺得《東張西望》非式新聞節目，不應該妨礙港聞記者採訪工作。未知一蚊Joe知衰還是公司施壓，他出post後3小時就刪post。
一蚊Joe唔認衰改發千字文繼續捱轟 網民翻出更多「乞人憎」採訪行為
一蚊Joe刪去「我採訪馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」帖文後，改發千字文交代事件，形容自己「四不該」：不該勞氣，因為「冷嘲熱諷」已經聽得太多、不該稱呼該「工作人員」為港聞記者、不該引用馬尼拉人質事件、不該認真？但我確信做任何事應該「尊重自己的專業」。提到「專業」二字令網民反應更激烈，翻出一蚊Joe以往採訪的「乞人憎」行為。2016年一蚊Joe採訪亞洲電視倒閉，他連番追問留守到最後的新聞主播問：「你依家係咪失業呀？」當沒有回應時更藐嘴，網民批評他幸災樂禍。
網民義憤難平：東張西望每日每夜都侮辱緊全香港記者
網民不恥一蚊Joe的行為，翻出他過往採訪「乞人憎」行為之餘，不斷留言狠批：「東張西望每日每夜都侮辱緊全香港記者」、「知唔知道東張西望點解俾人寸，因為一直都唔專業」、「講個笑話：《東張西望》主持係專業」、「對方冇講錯你喎，阻住晒」、「你好明顯將新聞採訪變成八婆內容就已經係唔專業啦。」又翻查舊帳並諷刺一蚊Joe當年在「馬尼拉事件」中亦只問了兩條無關痛癢的問題。
重溫一蚊Joe專業採訪表現：
一蚊Joe失言道歉仍捱轟。