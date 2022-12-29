不正常愛情研究所｜洪靄茵重提初戀遇暴力狂被推落樓梯：個男仔情緒起伏好大

TVB J2台播出《不正常愛情研究所》， 由 J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪 （Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題是「再見我的初戀」，請來《CP 訓練營》 受訓者之一的「純純兔」洪靄茵（Eileen）做嘉賓。 在《CP》中洪靄茵同馮建晞（Argus）成為令人關注的一對，所以一來胡敏芝 就問到 二人發展進度，洪靄茵亦大方回應：「了解緊」。