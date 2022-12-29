不正常愛情研究所｜洪靄茵重提初戀遇暴力狂被推落樓梯：個男仔情緒起伏好大
洪靄茵被初戀男友
提到初戀，洪靄茵稱發生在 17歲那年，那時因為經常到一間 coffee shop 溫書，久而久之認識了在該處打工的一名男孩，洪靄茵話︰「個男仔大我 5 歲，去多咗大家就交換咗聯絡，慢慢開始發展。」洪靄茵透露拍拖 3年多期間，該名男孩曾向她動過三次手，第一次出手更發生在接近周年紀念的日子。洪靄茵續指已忘了對方動手的原因，只記得被對方很大力的拍腰兼捏頸。洪靄茵透露由於當時對方很快道歉，更直認自己有問題︰「唔好意思，可能太大壓力。」正因如此，洪靄茵亦很天真認為對方知錯並原諒了男方。
洪靄茵畀初戀推落樓梯
想不到第二次男方出手更狠，被踢爆跟其他女孩子有曖昧短訊的他，爭吵間惱羞成怒將洪靄茵推落樓梯。到了男方第三次出手，洪靄茵終決定不再忍耐提出分手，可惜分手過程並不順利，最後更要避走長洲，洪靄茵事後總結︰「個男仔情緒起伏好大，自己又第 一次拍拖，唔係好識處理呢啲問題。」她更以過來人身份忠告各姊妹絕對不能接受男方任何暴力行為。
節目中各主持又提到自已的初戀及初吻，黃紫恩透露初吻獻了給第二任男友，她笑說︰「因為第一任男友食煙，我同佢講要戒咗煙至可以錫，到分手佢都未戒到。」黃紫恩又指「初吻」事發地點，是在第二任男友的房間，她指當日對方借意叫她入房傾計，跟住越坐越近並成功咀嘴，黃紫恩續指男方事後意猶未盡。
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