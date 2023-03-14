中年好聲音︱年老不是棄夢的理由 盤點五大滄海遺珠選手
1 柳冕：「我地殘，但都可以追夢！」
16年前某個晚上，曾為體育健將的柳冕喝多幾杯，安躺友人車上待酒意散去，眼朦朦中遇上交通意外，斷送了健全的四肢。柳冕曾寄望自己年青有為，惟他往後三年的時間，幾乎都在病床上渡過：「咁後生就坐輪椅，肯定上世作過孽！」柳冕終離醫院重投社區生活，大街小巷間途人對他點評道。柳冕心往下沉，他變寡言，把自己困在家裏，與他為伴的只有輪椅。
唱歌令生命走出困境
柳冕愛唱歌，惟出事後數年頸椎傷了，唱了四句便沒氣，他沒意欲堅持；後來他遇上一班同為傷健人士的義工，意外聊得投契，彷彿迎來生命的曙光，那鬱結的心房再次打開，未幾他遇上自己的愛妻，並誕下兒子；一個肢體不健全的父親，沒能替愛子身體力行作事，他由兒子躺在大腿僅餘的部分，娓娓哼出幾句歌詞，兒子的眼淚卻隨節奏止了，柳冕安慰自己：「可能我唱得不怎麼動聽，兒子怕再聽下去，索性淚止了。」話雖如此，柳冕卻因為愛子愈唱愈多，重拾自信走上街頭，唱回缺憾人生，參加了「路向」（路向四肢傷殘人士協會）的唱歌活動。做物理治療時，他依靠一張企床輔助站起來，練習說話、唱歌，用氣，曾「上電視」與樂隊C AllStar合唱，然後再踏上《中年好聲音》舞台。
台上柳冕唱出譚詠麟《無言感激》鼓勵同道中人，答謝生命中攜他一把的人，歌未唱完評判肥媽曬下淚珠，隨後四盞燈亮起，他通過了初賽，揚言：「我哋殘，但都可以追夢！」即使後來柳冕出局，但他燃點了無數失意中人的鬥志。柳冕現為路向四肢傷殘人士協會主席，繼續扶持傷健人士走出困境。
2 梁浩銓：「當時我失去左個屋企，就覺得個天要冧落嚟！」
36歲的梁浩銓屬《中年好聲音》較年輕的參賽者，人生路卻來得不平坦。梁浩銓16歲參加「TVB全球華人新秀歌唱大賽2002」，初嘗舞台上得到歡呼的滋味，惟頭上的投射燈沒法照亮他的星途，最終四強止步。
一次參賽終「搵返頭家」
他不服輸選擇做獨立歌手，錯信朋友「搞生意」，卻因此欠債纍纍，家人大怒換了門鎖，從此梁浩銓在24小時的「老麥」渡過許多晚上。快餐店的人群穿穿梭梭，梁浩銓如眾人的配角般，人生幾近失去意志，伴隨著不停替換的餐牌，提醒自己又過了一天。
梁浩銓慢慢走出陰霾，他想對自己有交代，工作辛苦依然唱歌。他迎來人生的小陽春，開了所製作公司並將為人父。他把心一橫踏上《中年好聲音》舞台，向父母唱出《 如果有一天 》表達歉意。未謀面多載的父母，長途跋涉來到TVB的錄影廠，台上的梁浩銓知悉後沒有欺場，傳神演繹《暴風女神Lorelei 》贏來多盞綠燈，那晚的評判是譚詠麟，也即其母的偶像。梁浩銓雖在昨晚（ 12日）一集中演唱《 時光倒流二十年 》高音不準而出局，但他曾經嬴來母親在觀眾席的一句：「我哋放低咗，今日係嚟支持你！」
3蔡祖輝：「今日我希望話俾個仔聽，追夢係無分年齡！」
63歲的蔡祖輝任職編劇，曾於1988年（年約28歲） 參加坊間音樂比賽，憑《抉擇》一曲獲冠軍，惟後來需照顧兒子而告別夢想；蔡祖輝醉心創作，亞視電視劇《伴我同行》及《花田囍事》（編劇及填詞）都是出自其手筆。
為子現身參賽
蔡祖輝是名不折不扣的「藝術家」，外表光鮮的他，仍未忘掉35年前的初衷，今次踏上《中年》舞台只為圓夢，順道勉勵兒子：即使蔡祖輝為父後一度棄夢，依然踏入錄影廠舞台，只想愛子明白追夢不分年齡，夢想不能輕易忘掉。結果蔡祖輝獲四盞綠燈通過，惟繼後表現失準出局。
4 魏嘉信：「老婆，你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你！」
魏嘉信是一位執業律師，為了唱歌夢想放下律師樓工作，勇敢追夢。
落選發表催淚式「愛的宣言」
魏嘉信曾獻唱《留言》獲五盞綠燈，高姿態殺入淘汰賽。之後再獨唱《寂寞的男人》、《愛在回憶中找你》表現依然不俗；隨後在團戰中跟「燕尾蝶」組的周吉佩、曹敏寶、顏志恒和丁文俊合作，更最高分晉級；惟被淘汰時大灑男兒淚，在台上答謝太太成節目洋蔥，惟無綫沒把相關場面上載至Youtube。隨後魏嘉信因唱《愛多一次痛多一次》忘詞兼失準，獲得67分包尾，離開《中年好聲音》舞台。
「老婆，一路都唔想你嚟睇我比賽，係因為唔想你睇到我輸， 反而今日好開心，因為有你喺度，冇晉級到都唔緊要嘞！你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖。成個比賽係我同你一齊參加，如果冇你喺背後幫手、支持，冇可能走到呢一步，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你。」
5 曹敏寶：「生完小朋友唔想再唱歌，唔想再見人，慶幸我人生最好朋友喺谷底扶番我起身。」
曹敏寶，曾入行卻暗淡離開娛圈，但她依然有夢。再回娘家無綫踏上《中年》舞台，自言星途平凡，加上條件所限，自信一早盡失，曹敏寶反問自己：「到底客觀條件（娛圈）仲需唔需要我？」
多年紅唔起仍未棄夢
將年屆37歲的曹敏寶，曾用藝名曹蕙蘭入行，當年與好友朱智賢參加女子組合Cookies的新成員選拔比賽，僥倖贏得亞軍，後來她到澳洲升學，畢業後做過空姐、07年參加有線電視舉辦的線動真音樂全港公開賽奪得季軍，之後擔任節目主持，13年簽約成為環星娛樂（前名 MuiscNext）旗下歌手，14年至17年間以「Abo 阿寶」之名推出共4張發燒碟。18年4月與任職科學家的男友林潤生結婚，隔年兒子出世後曹敏寶忽然暴肥，她解釋自己曾患產後抑鬱，藥物副作用致會，並對傳媒坦承：「生完小朋友唔想再唱歌，唔想再見人，慶幸我人生最好朋友朱(朱智賢)，喺谷底扶番我起身。」曹敏寶至今依然未曾放棄，成功擠身節目11強之列，繼續完成自己夢想！
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
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