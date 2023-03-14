中年好聲音︱年老不是棄夢的理由 盤點五大滄海遺珠選手

無綫綜藝《中年好聲音》開播至今收視高企，昨晚（ 12日）一集中魔鬼評判郭偉亮及舒文登場，12強選手之一的梁浩銓慘被出局，觀眾大嘆可惜！節目開播至今，由原來的100強慢慢Foul剩11強，有些選手可能只是無心之失便與舞台絕緣，當中不乏滄海遺珠，他們的背景故事極洋蔥，今次就來盤點《中年》開播以來的五大滄海遺珠選手：