中年好聲音2 首集

中年好聲音2｜首集火花不斷 5大焦點逐一睇 肥媽現場大玩「壁咚」

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中年好聲音2｜無綫去年年底推出綜藝歌唱真人騷《中年好聲音2》，專為35歲或以上的朋友而設，為一眾人到中年但又唱得的男女提供演出平台向夢想再出發，成績叫好叫座。本周日（10 日）起，《中年好聲音 2》將逢周日晚9點於翡翠台播映，首集內容除了繼續好聲音唱不停，更是花生處處、火花四起。

中年好聲音2 首集 《中年好聲音2》將於本周日10 日）起逢周日晚9點於翡翠台播映。
《中年好聲音2》將於本周日（10 日）起逢周日晚9點於翡翠台播映。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2｜焦點1 盲選形式爭晉級名額

吸引逾 5,000名參賽者報名的《中年好聲音2》，除了本地薑雲集，更有來自悉尼、台北、澳門、紐約、新加坡、吉隆坡、柬埔寨、巴塞爾、馬六甲及三藩市的唱得之 人爭相報名。經過多輪嚴格挑選，共有 108 名精英踏上《中年好聲音2》舞台，首個回合參賽者需透過盲選形式爭取60個晉級名額，滿分為五燈。參賽者會先背向評審獻唱，當首盞燈亮起時、參賽者腳下的台底會轉至指定角度；到第3盞燈亮起參賽者才能完全面向評審。得到4燈或5燈滿分選手將直接晉級，3燈選手則前往晉級機會區等候，只有1燈或以下成績者會被即時淘汰。

中年好聲音2 首集 共108位參賽者將會踏上《中年好聲音2》的舞台。
共108位參賽者將會踏上《中年好聲音2》的舞台。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 參賽者需透過盲選形式爭取60個晉級名額。
參賽者需透過盲選形式爭取60個晉級名額。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 當3盞燈亮起時，參賽者才能完全面向評審。
當3盞燈亮起時，參賽者才能完全面向評審。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 得到4盞或5盞燈滿分的選手將直接晉級。
得到4盞或5盞燈滿分的選手將直接晉級。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2｜焦點2 陳慧嫻聽出耳油蝦碌唔記得撳燈

今季陣容除了有車婉婉主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審，還加入了天后級人馬陳慧嫻坐陣評審，車婉婉介紹陳慧嫻時全場掌聲如雷，她則笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」

而自言評審經驗不多的陳慧嫻首集即有蝦碌事，事緣 36 歲安雅希獻唱《光亮》時由於太有感染力，很快便吸引到評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口謂：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則表示：「好有Texture嘅聲音，有辨識度，你係其中一 個我幾有期待嘅歌手」。反之偏向手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻卻沒有撳燈，她事後抱歉稱：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」

中年好聲音2 首集 主持車婉婉。
主持車婉婉。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 評審肥媽。
評審肥媽。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 評審伍仲衡。
評審伍仲衡。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 評審張佳添。
評審張佳添。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 評審周國豐。
評審周國豐。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 評審陳慧嫻。
評審陳慧嫻。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 參賽者安雅希獻唱《光亮》。
參賽者安雅希獻唱《光亮》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 陳慧嫻聽到入迷，完全忘記按燈。
陳慧嫻聽到入迷，完全忘記按燈。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2｜焦點3 肥媽陳慧嫻現場大玩「壁咚」

除了烏龍外，陳慧嫻亦十分玩得！44 歲鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》，雖然獻唱時全情投入、聲線溫柔，但礙於外表太霸氣，陳慧嫻聽畢笑言：「我覺得你有少少嚇親我」，周國豐聞言亦附和稱：「佢反差係大。」不過肥媽卻持不同看法：「一個大男人（要深情）好難架！」陳慧嫻聽畢即主動「壁咚」肥媽謂：「阿媽，我就係感覺到佢係，Hey!I Honestly Love You!」肥媽則反「壁咚」陳慧嫻上演「鐵漢柔情戲碼」，令全場爆笑。而出名玩得的鍾晉生除了在台上搞笑表示：「好多人畀我外表欺騙咗。」返回後台後又再搞 Gag 炒熱氣氛，獲得全場熱烈掌聲及歡呼聲。

中年好聲音2 首集 參賽者鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》。
參賽者鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 陳慧嫻主動「壁咚」肥媽。
陳慧嫻主動「壁咚」肥媽。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 肥媽亦反「壁咚」陳慧嫻，十分搞笑！
肥媽亦反「壁咚」陳慧嫻，十分搞笑！（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 肥媽「鐵漢柔情戲碼」令全場爆笑。
肥媽「鐵漢柔情戲碼」令全場爆笑。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2｜焦點4 肥媽伍仲衡第一季拗到第二季

肥媽與伍仲衡亦承接上季風格繼續「包拗頸」，當 35歲孔文希首位出場獻唱《櫻花樹下》時，出名手緊的伍仲衡竟然成為首位撳燈的評審，令「鬆手王」肥媽大吃 一驚。事後二人各持己見針鋒相對，先是肥媽說：「第一段好差」，伍仲衡即反擊：「我話第一段最好」，二人為了第一段還是第二段更好聽而糾纏不休，最後由陳慧嫻出手打完場：「我覺得由頭到尾都好平均。」之後肥媽再向其中一位參賽者語重心長說：「有時啲奸人講嘅嘢，你未必要信，你呢啲叫受奸人所害。」

中年好聲音2 首集 參賽者孔文希獻唱《櫻花樹下》。
參賽者孔文希獻唱《櫻花樹下》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 伍仲衡是首位為孔文希撳燈的評審
伍仲衡是首位為孔文希撳燈的評審（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 肥媽繼續「包拗頸」，與伍仲衡各持己見針鋒相對。
肥媽繼續「包拗頸」，與伍仲衡各持己見針鋒相對。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2｜焦點5「糞便情緣」勁洋蔥

今季參賽者亦同樣「一人有一個故事」，首集登場的66歲張一梅，因終於完成照顧患有認知障礙的丈夫及母親，故決心踏上《中年好聲音2》的舞台追夢。張一梅在節目中更大談獨特愛情觀，她笑言原本以為兩個人結婚，就是從早到晚黏在一起，豈料當她找到合適對象時，卻發現是上天的考驗，並令她對愛情有了不一樣的看法:：「佢有認知障礙症，我同佢出街佢有失禁，我真係唔覺得嗰啲糞便有味，原來先生嘅KK係要嚟改變我，就係你真係好愛嗰個人時，你會忘記你自己，任何嘢一 切也願意。」之後一梅深情獻唱《一切也願意》，並獲肥媽大讚勁有 Feel。

中年好聲音2 首集 參賽者張一梅大談獨特的愛情觀。
參賽者張一梅大談獨特的愛情觀。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 首集 參賽者張一梅獻唱《一切也願意》。
參賽者張一梅獻唱《一切也願意》。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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