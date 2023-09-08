中年好聲音2｜首集火花不斷 5大焦點逐一睇 肥媽現場大玩「壁咚」

中年好聲音2｜無綫去年年底推出綜藝歌唱真人騷《中年好聲音2》，專為35歲或以上的朋友而設，為一眾人到中年但又唱得的男女提供演出平台向夢想再出發，成績叫好叫座。本周日（10 日）起，《中年好聲音 2》將逢周日晚9點於翡翠台播映，首集內容除了繼續好聲音唱不停，更是花生處處、火花四起。