中年好聲音2｜首集火花不斷 5大焦點逐一睇 肥媽現場大玩「壁咚」
中年好聲音2｜無綫去年年底推出綜藝歌唱真人騷《中年好聲音2》，專為35歲或以上的朋友而設，為一眾人到中年但又唱得的男女提供演出平台向夢想再出發，成績叫好叫座。本周日（10 日）起，《中年好聲音 2》將逢周日晚9點於翡翠台播映，首集內容除了繼續好聲音唱不停，更是花生處處、火花四起。
中年好聲音2｜焦點1 盲選形式爭晉級名額
吸引逾 5,000名參賽者報名的《中年好聲音2》，除了本地薑雲集，更有來自悉尼、台北、澳門、紐約、新加坡、吉隆坡、柬埔寨、巴塞爾、馬六甲及三藩市的唱得之 人爭相報名。經過多輪嚴格挑選，共有 108 名精英踏上《中年好聲音2》舞台，首個回合參賽者需透過盲選形式爭取60個晉級名額，滿分為五燈。參賽者會先背向評審獻唱，當首盞燈亮起時、參賽者腳下的台底會轉至指定角度；到第3盞燈亮起參賽者才能完全面向評審。得到4燈或5燈滿分選手將直接晉級，3燈選手則前往晉級機會區等候，只有1燈或以下成績者會被即時淘汰。
中年好聲音2｜焦點2 陳慧嫻聽出耳油蝦碌唔記得撳燈
今季陣容除了有車婉婉主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審，還加入了天后級人馬陳慧嫻坐陣評審，車婉婉介紹陳慧嫻時全場掌聲如雷，她則笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」
而自言評審經驗不多的陳慧嫻首集即有蝦碌事，事緣 36 歲安雅希獻唱《光亮》時由於太有感染力，很快便吸引到評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口謂：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則表示：「好有Texture嘅聲音，有辨識度，你係其中一 個我幾有期待嘅歌手」。反之偏向手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻卻沒有撳燈，她事後抱歉稱：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」
中年好聲音2｜焦點3 肥媽陳慧嫻現場大玩「壁咚」
除了烏龍外，陳慧嫻亦十分玩得！44 歲鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》，雖然獻唱時全情投入、聲線溫柔，但礙於外表太霸氣，陳慧嫻聽畢笑言：「我覺得你有少少嚇親我」，周國豐聞言亦附和稱：「佢反差係大。」不過肥媽卻持不同看法：「一個大男人（要深情）好難架！」陳慧嫻聽畢即主動「壁咚」肥媽謂：「阿媽，我就係感覺到佢係，Hey!I Honestly Love You!」肥媽則反「壁咚」陳慧嫻上演「鐵漢柔情戲碼」，令全場爆笑。而出名玩得的鍾晉生除了在台上搞笑表示：「好多人畀我外表欺騙咗。」返回後台後又再搞 Gag 炒熱氣氛，獲得全場熱烈掌聲及歡呼聲。
中年好聲音2｜焦點4 肥媽伍仲衡第一季拗到第二季
肥媽與伍仲衡亦承接上季風格繼續「包拗頸」，當 35歲孔文希首位出場獻唱《櫻花樹下》時，出名手緊的伍仲衡竟然成為首位撳燈的評審，令「鬆手王」肥媽大吃 一驚。事後二人各持己見針鋒相對，先是肥媽說：「第一段好差」，伍仲衡即反擊：「我話第一段最好」，二人為了第一段還是第二段更好聽而糾纏不休，最後由陳慧嫻出手打完場：「我覺得由頭到尾都好平均。」之後肥媽再向其中一位參賽者語重心長說：「有時啲奸人講嘅嘢，你未必要信，你呢啲叫受奸人所害。」
中年好聲音2｜焦點5「糞便情緣」勁洋蔥
今季參賽者亦同樣「一人有一個故事」，首集登場的66歲張一梅，因終於完成照顧患有認知障礙的丈夫及母親，故決心踏上《中年好聲音2》的舞台追夢。張一梅在節目中更大談獨特愛情觀，她笑言原本以為兩個人結婚，就是從早到晚黏在一起，豈料當她找到合適對象時，卻發現是上天的考驗，並令她對愛情有了不一樣的看法:：「佢有認知障礙症，我同佢出街佢有失禁，我真係唔覺得嗰啲糞便有味，原來先生嘅KK係要嚟改變我，就係你真係好愛嗰個人時，你會忘記你自己，任何嘢一 切也願意。」之後一梅深情獻唱《一切也願意》，並獲肥媽大讚勁有 Feel。
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