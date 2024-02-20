前「亞視一姐」薛影儀踩入遊戲界 AI角色冧爆展開激情對話

現年39歲的前「亞視一姐」薛影儀（阿儀），雖然去年因失言而被無限期雪藏，但是仍然無阻阿儀的發展！近日阿儀攜手香港本土手機遊戲公司帶來全新虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》。遊戲結合了頂尖的人工智能技術，讓玩家有機會與虛擬角色AI阿儀進行深度互動，開啟一段與眾不同的戀愛旅程……