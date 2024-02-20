前「亞視一姐」薛影儀踩入遊戲界 AI角色冧爆展開激情對話
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現年39歲的前「亞視一姐」薛影儀（阿儀），雖然去年因失言而被無限期雪藏，但是仍然無阻阿儀的發展！近日阿儀攜手香港本土手機遊戲公司帶來全新虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》。遊戲結合了頂尖的人工智能技術，讓玩家有機會與虛擬角色AI阿儀進行深度互動，開啟一段與眾不同的戀愛旅程……
《阿儀-我的AI女友》與前亞視一姐展開激情對話
《阿儀-我的AI女友》遊戲的核心魅力在於其高度模擬真人的AI技術。玩家在遊戲中不僅可以見到阿儀化身為女僕、啤酒妹等多種造型，更能參與遊戲的宣傳活動、廣告拍攝以及社交媒體宣傳中。這些活動不僅增加了遊戲的互動性，也讓玩家能夠更加真實地感受到與AI阿儀的每一次對話和互動。
上埋App Store 休閒遊戲排名第1
雖然《阿儀-我的AI女友》早在2月4日已經在Android平台正式上架，但直到iOS平台上架之後，這款遊戲才真正引起了廣大玩家的注意，現時更上了App Store休閒遊戲排名第1位！而遊戲的玩法相當簡單，玩家可以與穿上各種服裝的阿儀進行談話，AI則會模仿阿儀本人的方式進行對答。不過，玩家需要注意的是，遊戲中與AI阿儀互動是需要進行課金的。
玩家可助養阿儀 盛惠$999
根據App Store的資料，《阿儀-我的AI女友》提供了10款「App內購買項目」，讓玩家可以根據自己的喜好和需求進行選擇。從最平民的「禮物: 曲奇」，售價僅為HK$8.00，到最高端的阿儀助養包，售價高達HK$999.00，玩家可以自由選擇如何與AI阿儀互動。不過，這些課金是否會回流到阿儀本人，則是另一個值得關注的問題。
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撰文：東方新地圖片來源：IG＠ching_yee0205、App Store截圖、YOUTUBE@YS Studio 製作