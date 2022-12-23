土屋太鳳《今際之國2》小背心超吸睛 女主角首集性感上陣喪跑唔錫身
土屋太鳳《今際2》首集動作場面連連 女主角們性感上陣
《今際之國的有栖2》首集已經動作場面連連，第一季主角山崎賢人、土屋太鳳和朝比奈彩等人在第一個遊戲開始已經博到盡，在東京無人鬧巿飛車和大玩槍戰，緊張感十足，為劇集營造了一個不俗的開局！有網民指曾目睹名古屋與涉谷街頭出現大量貨車，原來是製作團隊為了拍攝和保密而進行大規模封街。
至於一班女主角亦性感打扮上陣，除了有土屋太鳳小背心造型之外，朝比奈彩一出場再以一貫的三點式比基尼上陣！而曾為周杰倫MV演出的三吉彩花，則做司機於馬路飛車，幾位女主角均有不少跑步場面，難怪連登友即開po大讚震撼！
《今際之國的有栖》劇情回顧
《今際之國的有栖》講述男主角山崎賢人與友人來到空無一人的澀谷，並且被逼參加各種生存遊戲。在遊戲過程中，山崎賢人後來遇上女主角土屋太鳳，後來全部好友都出具後，兩人便一起行動，最後更發現神秘組織「海濱」的陰謀！兩人在新一季將會面對更多強大對手，務求取得最後的勝利，回到現實世界。
土屋太鳳小背心超吸睛
《今際之國》一開始播出之後，引起世界各地日劇迷的追捧，其中以短髮、性感小背心造型示人的土屋太鳳就人氣最高。土屋太鳳在每集都要穿著不同顏色的小背心爬上爬落，令她深藏不露的美好身形受到網民關注！
土屋太鳳被稱為「隱乳女神」
曾經被日本網民票選為「美胸女星」的土屋太鳳雖然身形驕人，但一直少有以性感打扮示人。直至去年土屋太鳳為富士電視台拍攝旅遊節目《The Trip》時，因為邪惡的自拍角度，才令她的驚人的身形原形畢露，從此就被網民稱為「隱乳女神」。
土屋太鳳完美身形靠後天努力
在《今際之國》中土屋太鳳飾演的漫畫角色「宇佐木柚葉」是一位攀岩高手，在劇中中展現驚人體力的她從小就開始學習跳舞，大學時期亦入讀了日本女子體育大學的舞蹈科，培養出每天運動的習慣。她曾經透露自己不會特別節食，但每天都會堅持跑6公里訓練體能，亦會透過舉重訓練令自己的肌肉線條更加完美！
《今際之國的有栖2》劇情亮點
1. 山下智久全裸演出，擔任反派角色
《今際之國的有栖2》預告最吸晴片段莫過於1分18秒中，山下智久的全裸鏡頭！山下智久將於第二季飾演全新角色，「梅花K」關卡的負責人久間欣治。據根漫畫改編，山下智久的角色是裸體主義的反派人物，雖然未知全裸鏡頭是電腦CG還是本人親自上陣，山下智久結實的腹肌和肌肉線條已讓粉絲直呼受不了，山崎賢人與山下智久的對手戲成為全劇最大亮點。
談及大尺度演出， 山下智久在訪談中表示：「我知道這是個極具挑戰的角色，但很久以前，一個很尊敬的前輩告訴我，『你必須要展現你自己，包括你的身體以及靈魂。』我覺得這是個很好的表現機會。」
2. 第二季將有全新成員加入
除了第二季的新角色山下智久外，還有《AV帝王2》的恒松祐里也將飾演「塀谷朱音」，一名遊戲判斷力敏銳的女高中生，主要以弓箭為武器。另外還有磯村勇斗、井之脇海、每熊克哉、佐藤穗奈美等新角色加入。
3.上季班底全員回歸，倖存者還有誰？
《今際之國的有栖》上季班底今季同樣全員回歸，不過按上季一集死好幾個挑戰者的節奏，到底倖存者還有誰？在第一季中存活下來的包括有栖良平、宇佐木柚葉、苣屋駿太郎、跨性別的性感代表水雞光、前警察廳刑事鑑識員安梨鶴奈、海濱武鬥派代表粟國杜園等人，將會回歸並擔任重要角色，未知今季又有誰能留到最後？
4. 大逃殺的幕後主使是她？
先導及完整預告中，角色「加納未來」揭開遊戲序幕，並歡迎一眾倖存者來到最終遊戲的場所，加納在第一季中飾演「海濱」的幹部之一，而到第二季將會與主角群有栖和宇佐木有正面交鋒。
讓劇迷一度懷疑莫非她就是大逃殺的幕後主使，另一猜測便是加納和第一季的朝陽和萌萌花一樣，擔任傀儡角色來延長生存時間，就讓我們等待第二季揭曉幕後主使的真面目吧！
5. 人頭牌關卡將會更血腥燒腦
《今際之國的有栖》上季已啤牌的花色和點數去決定遊戲的類型和難易度，在所有的數字牌過關後，今季將以人頭牌關卡作為主題，而4款花色則分別代表了體能型、智力型、 心理型、和綜合型，像山下智久便是綜合型的最強代表「K」，導演已預告今季將會更血腥燒腦，為觀眾帶來更衝擊的效果！
6. 刺激程度升級，土屋太鳳親自上陣拍危險動作戲
預告中最刺激的畫面莫過於土屋太鳳跳進貨櫃的場面，今季的動作戲份將全面升級。在Netflix的粉絲見面會中，土屋太鳳被問及拍攝過程中最難忘場面時，她直接預告中的一幕正是最刺激場面。
土屋親述該戲份指： 「拍攝時並沒有做甚麼測試，就直接親身在現場表演了，為了逼真場面，只戴上了一條鋼索演出，我內心真的超緊張！」但土屋指第二季將有更多的瘋狂動作戲，簡直叫人非常期待。
7. 名古屋與涉谷街頭大規模封街，只為拍槍戰？
《今際之國的有栖》上季便已空無一人的日本街頭作噱頭，今季延繼著名的拍攝和CG效果。在第二季開拍期間，曾有不少網民指目睹名古屋與涉谷街頭出現大量貨車，原來是製作團隊為了拍攝和保密而進行大規模封街。
山崎賢人在訪問中提起這拍攝規模，更指就連演員也感到驚訝，因為「這種規模在日本是看不到的，畢竟我們熟悉的澀谷街道上到處都是汽車。這是我第一次在劇中用槍，澀谷街頭的槍戰真的很精彩！」
8. 戰場從空城變叢林，遊戲場景和上季完全相反！
《今際之國的有栖》上季的戰場是空無一人的日本街頭，因為是遊戲剛開始發生的時間，所以場景依舊具都市感，而第二季的時間線來到幾年後，日本繁榮的涉谷景變成雜草叢生的荒蕪之城，CG非常有心思。
山崎賢人回想第一次到現場的震撼：「我很高興可以看到從前日本未曾有過的場景，佈景很精緻、視覺特效也很精采，但製作團隊為了完美呈現飽經摧殘的涉谷，在現場種植了真正的植物！整個佈景有種怪異的生命力，似乎與地球上的任何生物都不同！」
9. 除了探討人性，更著重生命的意義
《今際之國》第一季非常側重於人性的描述，到底在充斥著背叛、殺戮的世界裏，還能存在信任和情感嗎？透過遊戲的勾心鬥角，心理戰，耍手段等，看盡了各種人性的真面貌，人人都在遊戲的迫使下呈現最黑暗的一面，播出後更在日本惹起激烈討論，劇迷問：「如果是你會怎麼辦？」看出劇中的角色塑造非常能帶出人性描繪。
而第二季的預告可見，透過不同角色的對白去探討生命的意義，對白如：「面臨死亡的生命有甚麼價值」、「等待死亡的過程很漫長」，相信劇情將會圍繞「生存」、「死亡」、與「希望」等訊息展開，透過大逃殺來一場更深入的討論。
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