土屋太鳳《今際之國2》小背心超吸睛 女主角首集性感上陣喪跑唔錫身

Netflix日劇《今際之國的有栖2》在12月22日上架，由第一季原班人馬山崎賢人、土屋太鳳擔正大旗，再加上山下智久的加入，令一眾日劇迷都表示非常興奮。其中女主角土屋太鳳每集都以小背心示人，甜美的外表加上性感的打扮，引來不少網民熱議！