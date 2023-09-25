27歲何沛珈大曬健美內衣照 分享3招Keep Fit心得 原來高峰期曾有30吋腰
何沛珈 日飲至少2公升水
現年27歲的何沛珈不時都會在社交網大派福利，今次她除了曬出穿著Bra Top加牛仔褲的靚相外，又公開了3招簡單的Keep Fit心得，包括：1）每日飲2至3公升水；2）晚上7時不要進食；3）選擇食升糖指數低的水果，例如蘋果、橙、藍莓。
網民錯重點：褲子鬆了
何沛珈又指：「一旦你定時做運動，最難的事就是停止它。」但網民卻更關注她在相中向下拉褲頭的動作，紛紛留言：「褲子鬆了」、「除埋下面佢啦」，又大讚她健身有成績：「好性感又有型」、「好似好勁咁」、「愈來愈索」等。
「東張+」形容何沛珈一改「純純兔形象」
連《東張西望》的網上頻道「東張+」都有出文報道何沛珈這張靚相，更詳細形容她一改平日的「純純兔形象」，把一頭的秀髮撥在一邊，露出誘人的鎖骨，雙手還放在褲頭上解開鈕扣曬出纖腰，意態撩人，極有女人味！
擁22吋蛇腰Fit到漏
何沛珈平日都好勤力做運動Keep Fit，身形33C、22、35，擁有22吋蛇腰Fit到漏，但她早前接受傳媒訪問，就透露自己讀中學時有過30吋腰，體重更達到70公斤即約154磅的高峰期，仲要有肚腩，令她在中四時下定決心減肥。
曾為減磅搞到月經都亂埋
何沛珈在訪問中又透露自己的減肥血淚史，她自爆曾經用過好方法去減磅，結果因唔夠營養而搞到月經都亂埋，後來她認識了一位健身教練，終於學懂如何用健康的方法來去水腫，現在她飲食非常自律，盡量少食飯，改為進食高蛋白質食物，來減低飢餓感。
分享「瘦身不瘦胸」秘訣
何沛珈又講到一定要攝取油份，因為人的胸部有75%由脂肪組成，所以想「瘦身不瘦胸」，一定要適當吸收蛋白質和油脂，例如食牛油果，因有豐富蛋白質、維生素同不飽和脂肪酸，就可以幫助增加胸部組織的彈性。
登「十大東張女神」排行榜第1位
近日「東張+」為慶祝推出1周年紀念，舉辦了一個投選「你最支持的東張女神」活動，列出了參與過《東張西望》外景拍攝的「十大東張女神」供網民投票，其何沛珈就以9.6萬IG粉絲數，成為這「十大東張女神」中人氣最高的第1位！
落選港姐出身 《香港小姐再競選》奪冠人氣急升
何沛珈是2020年落選港姐，同年加入《東張西望》做主持至今，2021年開始在《愛回家》飾演「細龍生」女友Luna成功入屋，去年參加《香港小姐再競選》奪得冠軍及「更上鏡小姐」後，更開始獲TVB重用，被指上位快過火箭！
何沛珈《寵愛Pet Pet》演出獲讚
何沛珈入行前曾做護士，早前《寵愛Pet Pet》播出後，劇中再演護士的何沛珈演出獲得不少觀眾讚好。何沛珈透露第7集頭一場戲是她和周嘉洛去咖啡室到午餐，劇情講述周嘉洛要請她吃一餐，她叫到滿桌子餐點，但周嘉洛卻一直只留意林夏薇，而當時何沛珈滿口都塞滿食物，還要一路講對白，谷到面珠脹卜卜，還試過有一幕忍不住噴飯出來，場面極搞笑！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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