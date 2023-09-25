何沛珈

27歲何沛珈大曬健美內衣照 分享3招Keep Fit心得 原來高峰期曾有30吋腰

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作為「東張女神」之一的何沛珈（Roxanne）近年人氣愈來愈高，即使被爆出同「星三代」阮浩棕玩地下情，都無損其女神形象，近日她在社交網分享了多張Fit爆內衣照，大騷人魚線和結實的腹肌，就獲網民大讚她野性又有型！

何沛珈 何沛珈近日著上CK內衣影靚相。
何沛珈近日著上CK內衣影靚相。（圖片來源：IG@hpgroxanne）

何沛珈 日飲至少2公升水

現年27歲的何沛珈不時都會在社交網大派福利，今次她除了曬出穿著Bra Top加牛仔褲的靚相外，又公開了3招簡單的Keep Fit心得，包括：1）每日飲2至3公升水；2）晚上7時不要進食；3）選擇食升糖指數低的水果，例如蘋果、橙、藍莓。

何沛珈 又分享Keep Fit心得。
又分享Keep Fit心得。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈
（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 何沛珈教路指夜晚7點後唔好進食，網民話呢點係最難！
何沛珈教路指夜晚7點後唔好進食，網民話呢點係最難！（圖片來源：IG@hpgroxanne）

網民錯重點：褲子鬆了

何沛珈又指：「一旦你定時做運動，最難的事就是停止它。」但網民卻更關注她在相中向下拉褲頭的動作，紛紛留言：「褲子鬆了」、「除埋下面佢啦」，又大讚她健身有成績：「好性感又有型」、「好似好勁咁」、「愈來愈索」等。

何沛珈 何沛珈將手放在褲頭上，狀似正在拉下褲鏈，惹人遐想。
何沛珈將手放在褲頭上，狀似正在拉下褲鏈，惹人遐想。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 黑白版更突顯何沛珈的誘人曲線。
黑白版更突顯何沛珈的誘人曲線。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈
（圖片來源：IG@hpgroxanne）

「東張+」形容何沛珈一改「純純兔形象」

連《東張西望》的網上頻道「東張+」都有出文報道何沛珈這張靚相，更詳細形容她一改平日的「純純兔形象」，把一頭的秀髮撥在一邊，露出誘人的鎖骨，雙手還放在褲頭上解開鈕扣曬出纖腰，意態撩人，極有女人味！

何沛珈 「東張+」介紹何沛珈為TVB新一代「東張女神」，更大讚她「引死人」。
「東張+」介紹何沛珈為TVB新一代「東張女神」，更大讚她「引死人」。（圖片來源：「東張+」截圖）

擁22吋蛇腰Fit到漏

何沛珈平日都好勤力做運動Keep Fit，身形33C、22、35，擁有22吋蛇腰Fit到漏，但她早前接受傳媒訪問，就透露自己讀中學時有過30吋腰，體重更達到70公斤即約154磅的高峰期，仲要有肚腩，令她在中四時下定決心減肥。

何沛珈 早前何沛珈亦著過CK另一款較密實的Bra Top和運動褲，少露22吋纖腰。
早前何沛珈亦著過CK另一款較密實的Bra Top和運動褲，少露22吋纖腰。（圖片來源：IG@hpgroxanne）

曾為減磅搞到月經都亂埋

何沛珈在訪問中又透露自己的減肥血淚史，她自爆曾經用過好方法去減磅，結果因唔夠營養而搞到月經都亂埋，後來她認識了一位健身教練，終於學懂如何用健康的方法來去水腫，現在她飲食非常自律，盡量少食飯，改為進食高蛋白質食物，來減低飢餓感。

何沛珈 為減磅何沛珈曾付出過不少努力，更試過搞到月經都亂埋。
為減磅何沛珈曾付出過不少努力，更試過搞到月經都亂埋。（圖片來源：IG@hpgroxanne）

分享「瘦身不瘦胸」秘訣

何沛珈又講到一定要攝取油份，因為人的胸部有75%由脂肪組成，所以想「瘦身不瘦胸」，一定要適當吸收蛋白質和油脂，例如食牛油果，因有豐富蛋白質、維生素同不飽和脂肪酸，就可以幫助增加胸部組織的彈性。

何沛珈 何沛珈介紹做平板支撐和滾輪都可以強化身形線條。
何沛珈介紹做平板支撐和滾輪都可以強化身形線條。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 早前著泳衣上陣拍節目時的何沛珈。
早前著泳衣上陣拍節目時的何沛珈。（圖片來源：TVB）

登「十大東張女神」排行榜第1位

近日「東張+」為慶祝推出1周年紀念，舉辦了一個投選「你最支持的東張女神」活動，列出了參與過《東張西望》外景拍攝的「十大東張女神」供網民投票，其何沛珈就以9.6萬IG粉絲數，成為這「十大東張女神」中人氣最高的第1位！

東張女神 何沛珈 愛回家 同時仲繼續擔任緊《東張西望》主持。
何沛珈已做《東張西望》主持3年。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 何沛珈已經著晒雨褸加埋擔遮。
2021年10月何沛珈試過在三號風球加黑雨的惡劣天氣下外出做採訪，當時她穿著一件灰色小背心加外套和雨褸，再擔埋一把遮，但都成身濕哂，慘變落湯雞。（圖片來源：IG@hpgroxanne）

落選港姐出身 《香港小姐再競選》奪冠人氣急升

何沛珈是2020年落選港姐，同年加入《東張西望》做主持至今，2021年開始在《愛回家》飾演「細龍生」女友Luna成功入屋，去年參加《香港小姐再競選》奪得冠軍及「更上鏡小姐」後，更開始獲TVB重用，被指上位快過火箭！

東張女神 愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職，最後只打入五強，睇番「十大東張女神」全部都係落選港姐。（圖片來源：TVB截圖）
何沛珈 愛回家 當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！
在《愛回家》扮演Luna，曾跳火辣椅子舞引起網民關注。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 條腰睇得出比上次跳舞時更加Fit。
當時已狂騷纖腰！（圖片來源：《愛回家》截圖）

何沛珈《寵愛Pet Pet》演出獲讚

何沛珈入行前曾做護士，早前《寵愛Pet Pet》播出後，劇中再演護士的何沛珈演出獲得不少觀眾讚好。何沛珈透露第7集頭一場戲是她和周嘉洛去咖啡室到午餐，劇情講述周嘉洛要請她吃一餐，她叫到滿桌子餐點，但周嘉洛卻一直只留意林夏薇，而當時何沛珈滿口都塞滿食物，還要一路講對白，谷到面珠脹卜卜，還試過有一幕忍不住噴飯出來，場面極搞笑！

何沛珈 《寵愛Pet Pet》中何沛珈的演出獲得不少觀眾讚好。
《寵愛Pet Pet》中何沛珈的演出獲得不少觀眾讚好。（圖片來源：《寵愛Pet Pet》截圖）
東張女神 何沛珈 原來早在今年2月出席《異空感應》煞科宴時，何沛珈同阮浩棕已黐到實。
早前曾傳出何沛珈秘戀阮浩棕，她未有正面回應緋聞，只透露拍拖一定低調處理。（圖片來源：IG@yuenhochungnicholas）
東張女神 愛回家 網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
何沛珈現在已升呢成為「東張女神」中的人氣No.1，IG粉絲數拋離第2位的梁敏巧多達2萬！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 曾志偉 何沛珈去年於《香港小姐再競選》勇奪冠軍後獲TVB力捧，最近憑《愛回家》中飾演Luna成功彈起。
可見何沛珈的人氣並未受緋聞影響。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈
（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈
（圖片來源：IG@hpgroxanne）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@hpgroxanne、《寵愛Pet Pet》截圖、《愛回家》截圖

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