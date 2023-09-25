27歲何沛珈大曬健美內衣照 分享3招Keep Fit心得 原來高峰期曾有30吋腰

作為「東張女神」之一的何沛珈（Roxanne）近年人氣愈來愈高，即使被爆出同「星三代」阮浩棕玩地下情，都無損其女神形象，近日她在社交網分享了多張Fit爆內衣照，大騷人魚線和結實的腹肌，就獲網民大讚她野性又有型！