新聞女王｜佘詩曼17年前訪問翻Hit！曾因撼贏胡杏兒奪視后成眾矢之的
佘詩曼曾因撼贏胡杏兒奪視后成眾矢之的
佘詩曼在2006年憑在《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，盡顯精湛演技，成功打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」。不過當年有不少觀眾都認為佘詩曼不值奪得雙料視后，替胡杏兒感到不值。佘詩曼在訪問中就有大談奪取雙料視后的感受：
我冇諗過會攞兩個獎，我是但一個我都好開心，勁敵有咁多個，有兩個獎，可以其中攞一個我已經覺得好好，係好Surprise可以攞到兩個獎。我諗住冇（我最喜愛的電視女角色）硬㗎喇，因為好少可會畀兩個獎你，我都會諗今次應該冇㗎喇。其實如果有睇台慶頒獎禮，都會睇到我唔開心嗰表情都有出到嚟。
佘詩曼4歲經歷父親離世竟感開心
除了談及到勇奪視后的感想之外，佘詩曼亦罕有分享了多個鮮為人知的秘聞。佘詩曼在訪問中談及到父親意外離世的經歷，她竟然表示曾經感到開心：
嗰時我4歲，其實我嗰陣唔知咩係『死』。啲人只係同我講話Daddy唔會再返嚟，我仲好開心。因為嗰陣好唔鐘意食飯，但我Daddy每晚都會逼我食飯，我心諗：『正啊，佢唔返嚟，我唔洗再食飯』。
跟住我見到媽咪喊，先知道呢一件係一件唔開心嘅事，點解媽咪咁傷心嘅呢。我嗰陣仲同佢講：『媽咪你係唔係怕自己一個人瞓啊？我陪你啦，我晚晚陪你瞓啦！』之後我就每晚陪佢瞓到我去瑞士讀書。
20歲瑞士讀書 結織富家公子狠心分手
佘詩曼指當年20歲之所以會選擇到瑞士讀書，最主要是因為想讀「酒店管理系」，當年憑半工讀形式應付瑞士的昂貴學費。佘詩曼更自爆當年在瑞士結織了富家公子，不過就因為1個重要原因，狠心對對方講分手：
佢係台灣人嚟嘅，我嗰陣唔鐘意鬼佬。拍咗一年拖跟住畢業，我曾經有去過台灣，嘗試過可唔可以適應到嗰生活，但係都係唔得。可能我唔甘心，因為其實佢屋企都係富裕嘅，所以佢係可以照顧我，我可以做少奶奶。
我去咗三個月，咩都冇做過，我只係食嘢、瞓覺，去其他地方又要依賴佢。我就覺得我係到做咩啊，我22歲係到做咩，我讀咁多書做咩，我唔甘心咁樣過一世，之後我就同佢講要分開。
自揭佘媽媽與巨星神秘關係
此外，佘詩曼更自揭原來佘媽媽與陳百祥、吳啟華、曾志偉等人為好友，雖然不知道媽媽與巨星們是如何變熟，但小時候已經經常與巨星們有來往，自小更會稱吳啟華為「啟華哥哥」。
佘詩曼參選港姐隱暪認識曾志偉、陳百祥
到1997年參選港姐當時，雖然由細開始已經認識曾志偉和陳百祥等人，但佘詩曼表示當時依然好緊張。佘詩曼更指當年可以隱暪認識曾志偉和陳百祥：「我當然冇話我識佢哋啦，特登唔講啦。費事佢哋會話我偏幫。事實上佢哋有的確冇偏幫，答問題嗰陣依然會為難我。」陳志雲亦大爆陳百祥後來接受訪問的時候曾經爆料，指佘詩曼媽媽曾經向自己諮詢，問他進入娛樂圈最好的途徑是什麼。佘詩曼即刻表示從未聽聞，並不知道佘媽媽有曾經咨詢過陳百祥相關問題。
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