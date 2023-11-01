余思霆 美國華裔小姐競選

29歲余思霆性感姿態重返選美舞台 完勝得獎佳麗獲網民激讚超晒班

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現年29歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch）擁有甜美外貌和完美的S形身材，經常在社交網站大派福利，深得網民喜愛。早前余思霆飛回美國擔任《2023美國華裔小姐競選》主持，性感晚裝現身的她雖然已經卸任多年，但仍然將一眾年輕佳麗比下去，引起網民熱烈討論！

余思霆 美國華裔小姐競選 前華姐冠軍余思霆擁有甜美外貌和完美的S形身材。
前華姐冠軍余思霆擁有甜美外貌和完美的S形身材。（圖片來源：IG@yutingting94）
余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆擔任《2023美國華裔小姐競選》主持。
余思霆擔任《2023美國華裔小姐競選》主持。（圖片來源：IG@misschinesepageant）

性感晚裝大騷豐滿S形身材

余思霆以2016年《美國華裔小姐》冠軍身份重回選美舞台，即使面對一班更年輕的佳麗亦一點也不輸蝕，她當晚以多套性感晚裝登場，無論是以粉紅色超低胸tube top高衩裙，還是白色透視露肩長裙示人依然相當吸引人眼球，大騷豐滿S形身材，與歷屆的美國華裔小姐佳麗得主站在一起絕不輸蝕。

余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆中）的高衩裙盡顯好身形。
余思霆（中）的高衩裙盡顯好身形。（圖片來源：IG@yutingting94）
余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆左四）拍得住歷屆冠軍得主。
代表紐約贏過國際中華小姐，余思霆（左四）與歷屆得獎佳麗站在一起明顯高幾班。（圖片來源：IG@yutingting94）
余思霆 美國華裔小姐競選 換上白色透視露肩長裙的余思霆相當有睇頭。
換上白色透視露肩長裙的余思霆相當有睇頭。（圖片來源：IG@yutingting94）

29歲參加多次都贏

余思霆公開她和5位獲獎佳麗的合照，身穿粉紅色tube top短裙的她僅穿上波鞋打扮休閒，但仍然遮不住一雙白滑長腿，而且甚至還要比身旁以旗袍上陣的佳麗更為搶鏡，獲網民大讚參加多次都贏硬：「你仲靚喎」、「你靚啲」、「今天你去選多一次，我很相信你可以獲勝」、「萬綠叢中一點紅，最耀眼的始終是思霆」。

余思霆 美國華裔小姐競選 狀態極佳不輸一眾得獎佳麗。
余思霆狀態極佳不輸一眾得獎佳麗。（圖片來源：IG@yutingting94）
余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆於2016年奪《美國華裔小姐》冠軍。
余思霆於2016年奪《美國華裔小姐》冠軍。（圖片來源：IG@misschinesepageant） 余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆於2016年奪《美國華裔小姐》冠軍。

當年的她只有22歲。（圖片來源：IG@misschinesepageant）

余思霆 美國華裔小姐競選
（圖片來源：IG@misschinesepageant）

余思霆 2017年華姐冠軍

余思霆（Stitch）於2014年參加紐約華裔小姐落選，並於2016年再接再厲參選，即贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，2017年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。

余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆
上排左三係余思霆，馮盈盈當年都係同屈屆華姐，但輸咗畀佢！

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

被指鼻太假余思霆：戴咗牙套

但由選美至當選期間，不少網友就指佢個鼻好假，當晚電視出現呢幕，不少觀眾都話佢個喊樣好硬膠好唔自然，鼻子筆挺兼「拮手下巴」，跟2011年參加台灣選美時的豬包臉相差甚遠，被質疑執靚參選。

余思霆賽後笑住否認：「個鼻冇乜點變，只係塊面瘦咗，比賽前整過牙，戴咗牙套後可能有少少改變。」之但係點解整牙又關個鼻事呢？

余思霆 美國華裔小姐競選 余思霆
當晚台上封冠一刻，再圓選美夢的思霆抿着唇強忍淚水，五官卻硬膠冇表情，筆挺大鼻更是極其礙眼，跟2011年恍如兩個人，女大十八變！

自信爆棚 熱愛選美

余思霆出生於台灣花蓮，一向熱衷選美，有多次選美經驗，2011年、17歲仍係濛眼、豬膽鼻、闊面的她，參選台灣凱渥夢幻之星，入圍二十強止步。

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

近年移居美國紐約後，奇在余思霆的樣貌亦入鄉隨族「由中變西」，分段多次漸變成尖臉高鼻下巴兜兜的半唐番樣。

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

對外貌極有信心的思霆經常於社交網絡開心share不同階段變靚相，如私影照及從事兼職model的工作相，鍾情玩cosplay的她，每年萬聖節都會扮鬼扮馬應節，魔界俏女僕、谷胸鬼娃娃及性感SM造型應有盡有，為呃like無所不用其極，睇得出極愛表現自己！

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

余思霆 美國華裔小姐競選 7年內扁鼻變高鼻 華姐冠軍余思霆證清：戴咗牙套可能有啲改變

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yutingting94、IG@misschinesepageant、新傳媒資料庫、TVB

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