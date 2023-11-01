29歲余思霆性感姿態重返選美舞台 完勝得獎佳麗獲網民激讚超晒班
性感晚裝大騷豐滿S形身材
余思霆以2016年《美國華裔小姐》冠軍身份重回選美舞台，即使面對一班更年輕的佳麗亦一點也不輸蝕，她當晚以多套性感晚裝登場，無論是以粉紅色超低胸tube top高衩裙，還是白色透視露肩長裙示人依然相當吸引人眼球，大騷豐滿S形身材，與歷屆的美國華裔小姐佳麗得主站在一起絕不輸蝕。
29歲參加多次都贏
余思霆公開她和5位獲獎佳麗的合照，身穿粉紅色tube top短裙的她僅穿上波鞋打扮休閒，但仍然遮不住一雙白滑長腿，而且甚至還要比身旁以旗袍上陣的佳麗更為搶鏡，獲網民大讚參加多次都贏硬：「你仲靚喎」、「你靚啲」、「今天你去選多一次，我很相信你可以獲勝」、「萬綠叢中一點紅，最耀眼的始終是思霆」。
當年的她只有22歲。（圖片來源：IG@misschinesepageant）
余思霆 2017年華姐冠軍
余思霆（Stitch）於2014年參加紐約華裔小姐落選，並於2016年再接再厲參選，即贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，2017年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。
被指鼻太假余思霆：戴咗牙套
但由選美至當選期間，不少網友就指佢個鼻好假，當晚電視出現呢幕，不少觀眾都話佢個喊樣好硬膠好唔自然，鼻子筆挺兼「拮手下巴」，跟2011年參加台灣選美時的豬包臉相差甚遠，被質疑執靚參選。
余思霆賽後笑住否認：「個鼻冇乜點變，只係塊面瘦咗，比賽前整過牙，戴咗牙套後可能有少少改變。」之但係點解整牙又關個鼻事呢？
對外貌極有信心的思霆經常於社交網絡開心share不同階段變靚相，如私影照及從事兼職model的工作相，鍾情玩cosplay的她，每年萬聖節都會扮鬼扮馬應節，魔界俏女僕、谷胸鬼娃娃及性感SM造型應有盡有，為呃like無所不用其極，睇得出極愛表現自己！
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