29歲余思霆性感姿態重返選美舞台 完勝得獎佳麗獲網民激讚超晒班

現年29歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch）擁有甜美外貌和完美的S形身材，經常在社交網站大派福利，深得網民喜愛。早前余思霆飛回美國擔任《2023美國華裔小姐競選》主持，性感晚裝現身的她雖然已經卸任多年，但仍然將一眾年輕佳麗比下去，引起網民熱烈討論！