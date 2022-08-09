25歲新聞主播余琦琪擁碩士學歷旗袍Look最煞食 連Edan都Follow關係惹猜測

近期引起網上熱烈討論的新聞女主播余琦琪（Katrina）現年25歲，擁有碩士學歷，而且眼大大、笑容甜美，外形討好，獲得不少網民喜愛，連MIRROR成員Edan（呂爵安）都有Follow她的IG，更Like過她多個post，因此令兩人之間的關係引來諸多猜測！