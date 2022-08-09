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25歲新聞主播余琦琪擁碩士學歷旗袍Look最煞食 連Edan都Follow關係惹猜測

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近期引起網上熱烈討論的新聞女主播余琦琪（Katrina）現年25歲，擁有碩士學歷，而且眼大大、笑容甜美，外形討好，獲得不少網民喜愛，連MIRROR成員Edan（呂爵安）都有Follow她的IG，更Like過她多個post，因此令兩人之間的關係引來諸多猜測！

余琦琪 同Edan互相Follow

余琦琪（Katrina）2017年於英國修適士大學（University of Sussex）以媒體及文化研究雙學位畢業，回港後再於2018年取得香港中文大學新聞學文學碩士學位，同年她加入now TV擔任財經台記者，兩年後過檔無綫財經資訊台，主要主持《智富360》及《交易現場》等節目。近期人氣急升的Katrina，IG已擁有超過1.1萬名followers，其中包括有MIRROR成員Edan（呂爵安），以及在《愛．回家之開心速遞》扮演「蔥頭」的丘梓謙，其中Edan更是和Katrina互相Follow。

余琦琪 余琦琪 Katrina 係無綫財經台主播。
余琦琪 Katrina 係無綫財經台主播。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 連Edan都係Katrina粉絲。
連Edan都係Katrina粉絲。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 Katrina亦有追蹤Edan，兩人互相Follow。
Katrina亦有追蹤Edan，兩人互相Follow。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 Edan呂爵安
Edan呂爵安（圖片來源：[email protected]
余琦琪 同為無綫員工的「蔥頭」丘梓謙亦係Katrina粉絲，不過Katrina就冇Follow返「蔥頭」。
同為無綫員工的「蔥頭」丘梓謙亦係Katrina粉絲，不過Katrina就冇Follow返「蔥頭」。（圖片來源：[email protected]

疑為Edan中學女神

翻睇Katrina的IG相片，可以發現Edan曾經Like過她多個相post，最早是她在2016年時的旅遊風景相，最新則是她在2018年的中大畢業照，數量足有十多張相，都獲得過Edan畀Like，引起網民紛紛猜測他們之間的關係，有網友就在討論區爆料，指Katrina並非如媒體報道一樣是在英國長大，因為她中學時是讀可風，讀到中五或中六時才離港去英國留學，即和Edan為同校校友，由於兩人生日只差3個月，更有網友猜測兩人不止是校友，而是做過同班同學。Edan的IG中，有一張在2014年與一名女生的合照，疑似為Katrina，Edan在po文中更稱呼對方為「女神」。

余琦琪 Edan由2016年開始就對Katrina的post畀Like，當時只得19歲的Edan剛開始讀港大，已20歲的Katrina則已飛到英國留學，並不時四出旅遊。
Edan由2016年開始就對Katrina的post畀Like，當時只得19歲的Edan剛開始讀港大，已20歲的Katrina則已飛到英國留學，並不時四出旅遊。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 Edan累計已Like過Katrina十多個post。
Edan累計已Like過Katrina十多個post。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 特別係Katrina在2017年旅行時影的多張靚相，Edan都會密密畀Like。
特別係Katrina在2017年旅行時影的多張靚相，Edan都會密密畀Like。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 直到在2018年參加《全民造星》後，Edan仍有為Katrina的碩士畢業相畀Like。
直到在2018年參加《全民造星》後，Edan仍有為Katrina的碩士畢業相畀Like。（圖片來源：[email protected]
余琦琪
（圖片來源：討論區截圖）
余琦琪
（圖片來源：討論區截圖）
余琦琪 Edan的IG中，有張在2014年與女同學的合照，相貌疑似是少女時代的Katrina，當時Edan只有17歲，Katrina則是18歲。
Edan的IG中，有張在2014年與一名女生的合照，相貌疑似是少女時代的Katrina，當時Edan只有17歲，Katrina則是18歲。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 配文中Edan指該名女生是他的終極女神。
配文中Edan指該名女生是他的終極女神。（圖片來源：[email protected]

呻做主播最辛苦是6點前要起身返工

網友經常留言大讚Katrina笑容好甜美，連對眼都好似識笑一樣，而且主持財經節目時，表現都好淡定，Katrina都有親自回覆，表示感謝：「自知仍有很多不足和進步空間，多謝大家善心鼓勵和支持，我會繼續努力！」Katrina又曾對網友透露她畢業後入行成為財經主播的理由，是因為：「當時想做一名記者，又覺得財經比較有趣。」又指做主播最辛苦係要早起，她透露平時6點前就要起身返工：「不過已經習慣了，其實係除咗做節目外，仲要做專題。」

余琦琪 在英國大學畢業時的Katrina。
在英國大學畢業時的Katrina。（圖片來源：[email protected]
余琦琪 深受網友讚賞的旗袍Look。
深受網友讚賞的旗袍Look。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
余琦琪 仲有各種文青Look。
仲有各種文青Look。（圖片來源：[email protected]
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余琦琪 旅行時亦有唔少靚相！
旅行時亦有唔少靚相！（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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