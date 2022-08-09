25歲新聞主播余琦琪擁碩士學歷旗袍Look最煞食 連Edan都Follow關係惹猜測
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近期引起網上熱烈討論的新聞女主播余琦琪（Katrina）現年25歲，擁有碩士學歷，而且眼大大、笑容甜美，外形討好，獲得不少網民喜愛，連MIRROR成員Edan（呂爵安）都有Follow她的IG，更Like過她多個post，因此令兩人之間的關係引來諸多猜測！
余琦琪 同Edan互相Follow
余琦琪（Katrina）2017年於英國修適士大學（University of Sussex）以媒體及文化研究雙學位畢業，回港後再於2018年取得香港中文大學新聞學文學碩士學位，同年她加入now TV擔任財經台記者，兩年後過檔無綫財經資訊台，主要主持《智富360》及《交易現場》等節目。近期人氣急升的Katrina，IG已擁有超過1.1萬名followers，其中包括有MIRROR成員Edan（呂爵安），以及在《愛．回家之開心速遞》扮演「蔥頭」的丘梓謙，其中Edan更是和Katrina互相Follow。
疑為Edan中學女神
翻睇Katrina的IG相片，可以發現Edan曾經Like過她多個相post，最早是她在2016年時的旅遊風景相，最新則是她在2018年的中大畢業照，數量足有十多張相，都獲得過Edan畀Like，引起網民紛紛猜測他們之間的關係，有網友就在討論區爆料，指Katrina並非如媒體報道一樣是在英國長大，因為她中學時是讀可風，讀到中五或中六時才離港去英國留學，即和Edan為同校校友，由於兩人生日只差3個月，更有網友猜測兩人不止是校友，而是做過同班同學。Edan的IG中，有一張在2014年與一名女生的合照，疑似為Katrina，Edan在po文中更稱呼對方為「女神」。
呻做主播最辛苦是6點前要起身返工
網友經常留言大讚Katrina笑容好甜美，連對眼都好似識笑一樣，而且主持財經節目時，表現都好淡定，Katrina都有親自回覆，表示感謝：「自知仍有很多不足和進步空間，多謝大家善心鼓勵和支持，我會繼續努力！」Katrina又曾對網友透露她畢業後入行成為財經主播的理由，是因為：「當時想做一名記者，又覺得財經比較有趣。」又指做主播最辛苦係要早起，她透露平時6點前就要起身返工：「不過已經習慣了，其實係除咗做節目外，仲要做專題。」