有線高層大地震！杜之克夫婦檔與杜之克集體離職 余詠珊與「冤家」命運相同
杜之克余詠珊何哲圖三人齊離職
有線寬頻通訊有限公司昨日發出聲明，宣布集團管理層作出重大調整。行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭現有職務，同時余詠珊亦辭任有線寬頻旗下好好製作集團有限公司首席執行官及集團相關職務。而余詠珊的老公何哲圖當然「陪著你走」，同樣辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。三人的辭任變動全部即日生效，由現任執行董事黃雅芬接棒行政總裁一職。
有線聲稱友好協商無意見分歧
有線寬頻在聲明中強調，董事會對三人辞任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧，董事會對三人任內對公司作出的貢獻表示充分感謝。不過外界對於三人同時出局的安排仍然充滿疑問，特別是余詠珊與何哲圖夫婦檔一同離開，令人聯想到背後可能涉及更複雜的內部角力。董事會表示在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動集團邁向下一發展階段。
黃雅芬接棒冀吸引年輕人才
新上任行政總裁的黃雅芬表示，希望吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更多高質素、具影響力的內容，並使這些優質作品被更多觀眾看見。她補充管理團隊將以務實和高效的方式，加強與團隊及合作夥伴緊密協作，應對行業轉變帶來的挑戰與機遇。黃雅芬的上任標誌著有線寬頻進入全新管理階段，但能否扭轉集團近年的營運困境仍有待觀察。
余詠珊坐唔暖似乎是宿命
曾經做過TVB、亞視及有線的余詠珊，2021年自資成立製作公司好好製作，為有線寬頻的免費電視頻道香港開電視製作節目，包括頭炮選秀騷《就是青春》、《疫境中的餐桌》及本周才首播、由敖嘉年主持的《橫素全中國》等。有余詠珊就有老公何哲圖及愛將杜之克的追隨，杜之克於2023年出任有線行政總裁兼執行董事，三人繼續拍住上。不過余詠珊「坐唔暖」似乎是宿命，上任4年多又要講拜拜，而另一「不變定理」是老公同愛將都繼續跟她齊上齊落，一條心。
余詠珊曾志偉冤家命運相同
事有湊巧，早前余詠珊的「冤家」曾志偉亦結束5年TVB總經理生涯。阿叻陳百祥曾爆料曾志偉上任TVB高層首要任務，是踢走背叛他的眼中釘余詠珊，勢要「余曾」天各一方。如今曾生出局，余女士又會唔會入返TVB？這對昔日冤家如今都面臨相同的離職命運，娛樂圈的人事變動確實充滿戲劇性，令人不禁感嘆「有啲命，叫坐唔暖」。
回顧2014年曾志偉口出狂言
當年曾志偉回巢無綫後，是非特別多，曾經效力無綫嘅王貽興近日亦加入翻舊帳，轉載一篇《東方新地》14年刊登的報導，原來曾志偉試過聚會後狂言TVB係弱台，「才子」更諷刺獎門人當年就有「預言能力」，到底當時曾志偉出席咩活動玩到咁亢奮？狂言背後有咩內情？立即重溫以下報導：
王貽興借舊文翻舊帳抽水 轟老狗「阻住地球轉」
曾為無綫做主持的王貽興就湊熱鬧，轉載了一篇關於曾志偉飲醉酒話TVB是弱台的舊報道，並撰寫了一篇長文，內容大意是插獎門人過晒氣唔識與時並進，王貽興更大膽指曾志偉有預言能力，暗寸TVB是弱智台，用詞極度不留情面⋯⋯（點擊看全文）
逢飲必醉 曾志偉生擒周秀娜
翻查紀錄，這場聚會發生於2014年，荷李活紅星Morgan Freeman（摩根費曼）、Nicole Kidman（妮歌潔曼）、美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）以及Jessica Alba（謝茜嘉艾芭）、韓國組合少女時代前成員Jessica、甄子丹、楊千嬅、曾志偉等人，到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他，試圖單挑「宇宙最強」隊酒，仲即場捉住娜姐周秀娜⋯⋯
當年曾志偉勁唔妥余詠珊
之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：
「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」
翻查紀錄，當年呢句說話，發生於余詠珊入主無綫之後，曾志偉非常不滿對方排異己、只捧自己友，更自稱「炒人有理」。當年曾志偉曾經出席活動，以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！