有線高層大地震！杜之克夫婦檔與杜之克集體離職 余詠珊與「冤家」命運相同

有線寬頻昨日（29日）突然爆出高層大地震！行政總裁杜之克、好好製作首席執行官余詠珊（Sandy）及星演國際首席執行官何哲圖三人齊齊辭任，變動即日生效。這場人事地震來得突然，三人同時出局的安排更令外界議論紛紛，究竟是「友好協商」還是另有內情？