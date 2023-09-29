中秋節｜盤點7位星級兔女郎 姚綽菲最純情、溫碧霞扮妲己版兔仔
盤點7位女星兔女郎造型
莊韻澄化身火辣兔女郎
41歲的莊韻澄一出道已是惹火尤物，入行多年的她從不吝嗇身材，以性感演出上位。愛作性感打扮在社交平台派福利的莊韻澄，早前就身穿紫色Deep V套裝，頭頂兔耳朵髮飾，手抱著可愛貓貓，化身為火辣兔女郎。不少網民都留言大讚莊韻澄火辣之餘，仲話想做隻貓畀莊韻澄抱住添！
姚綽菲另類兔女郎超可愛
今年17歲的姚綽菲（Chantel）入行以來一直憑可愛形象深得歌迷喜愛。早前Chantel就於廣告MV中化身為可愛粉紅「兔女郎」，戴上兔耳朵又身穿粉色毛衣，可愛得嚟又夠pure。Chantel的「另類兔女郎」都成功俘虜網民歡心，大讚造型可愛又養眼。
57歲溫碧霞童心未泯扮兔女郎
現年57歲的「妲己」溫碧霞亦曾作扮過兔女郎！去年溫碧霞在社交平台大曬到迪士尼玩樂的照片，並自稱「童心未泯的兔女郎」。照片中她身穿黑色短裙大曬美腿，戴上兔耳朵頭飾在迪士尼不同景點打卡。年過50的溫碧霞為咗打卡又嘟嘴又撥頭髮，毫不在意途人目光，果然童心無限！
李元玲黑絲兔女郎險春光乍泄
33歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了識鋼琴和芭蕾舞勁之外，還經常在社交平台派福利，吸引了超過300萬的粉絲追蹤其IG。時不時就玩Cosplay的李元玲，早前就扮櫻島麻衣的兔女郎造型，身穿緊身兔女郎服裝加黑絲，並擺出多個誘人甫士，睇到網民都熱血沸騰，留言大讚：「世界最正兔女郎」、「真的是人間模範的最高指標」、「超級火辣」等。
林襄封胸扮兔女郎騷美腿
現年25歲的台灣「啦啦隊女神」林襄憑著甜美笑容加上澎湃的身形，令她在眾多啦啦隊成員中突圍而出。為了慶祝2023年兔年，林襄特意推出印有自己美照的紅包袋，相中林襄身穿純白色樽領背心洋裝和白色蕾絲長襪，頭上戴著可愛的粉絲兔耳朵。雖然林襄難得收起驕人上圍，但幸好仲有甜美可愛笑容搭救。
「台版三上悠亞」林莎若隱若現超誘人
林莎（Lisa）因貌似日本女優界天后三上悠亞，而被封為「台版三上悠亞」，人氣爆燈的她坐擁過百萬IG Followers。早前林莎化身為「兔女郎」，頭頂大大的絨毛兔耳朵，身上就只有一件透視薄紗，乍看之下以為沒穿，傲人上圍若隱若現超誘人。
三上悠亞大騷身材極盡誘惑
日本原版三上悠亞憑天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，一度被網友封為「國民女優」。雖然三上悠亞在今年5月突然宣佈退出AV界，但人氣依然高企，今年年初，三上悠亞在IG曬出兔女郎照，一身高衩設計全白服裝、戴住黑色兔耳頭飾，身材豐滿到巨胸藏不住，當側身一轉，身材前凸後翹立刻顯現，粉絲反應熱烈相當熱烈：「還是三上老師真的懂」、「老師，我喜歡你」、「太美了」、「超愛三上老師」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！