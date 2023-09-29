兔女郎

中秋節｜盤點7位星級兔女郎 姚綽菲最純情、溫碧霞扮妲己版兔仔

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Keith

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今日（29日）是中秋佳節，到處都充滿「玉兔」造型的裝飾品。一提到「玉兔」，不少人都會聯想到「兔女郎」，有不少女星都曾經以「兔女郎」形象示人，可愛、性感、火辣應有盡有，一齊看看哪位女星最啱你心水！

盤點7位女星兔女郎造型

莊韻澄化身火辣兔女郎

41歲的莊韻澄一出道已是惹火尤物，入行多年的她從不吝嗇身材，以性感演出上位。愛作性感打扮在社交平台派福利的莊韻澄，早前就身穿紫色Deep V套裝，頭頂兔耳朵髮飾，手抱著可愛貓貓，化身為火辣兔女郎。不少網民都留言大讚莊韻澄火辣之餘，仲話想做隻貓畀莊韻澄抱住添！

兔女郎 莊韻澄化身火辣兔女郎
莊韻澄化身火辣兔女郎（圖片來源：IG@xeniachong）
兔女郎 平時經常大曬傲人上圍。
平時經常大曬傲人上圍。（圖片來源：IG@xeniachong）
兔女郎 就嚟逼爆件泳衣。
就嚟逼爆件泳衣。（圖片來源：IG@xeniachong）

姚綽菲另類兔女郎超可愛

今年17歲的姚綽菲（Chantel）入行以來一直憑可愛形象深得歌迷喜愛。早前Chantel就於廣告MV中化身為可愛粉紅「兔女郎」，戴上兔耳朵又身穿粉色毛衣，可愛得嚟又夠pure。Chantel的「另類兔女郎」都成功俘虜網民歡心，大讚造型可愛又養眼。

兔女郎 Chantel早前為了拍廣告MV，化身為粉紅「兔女郎」
Chantel早前為了拍廣告MV，化身為粉紅「兔女郎」（圖片來源：廣告圖片）
兔女郎 今年17歲的Chantel夠曬可愛又清純。
今年17歲的Chantel夠曬可愛又清純。（圖片來源：IG@chantelyiu）
兔女郎 下年就成年嘅Chantel越來越性感。
下年就成年嘅Chantel越來越性感。（圖片來源：IG@chantelyiu）

57歲溫碧霞童心未泯扮兔女郎

現年57歲的「妲己」溫碧霞亦曾作扮過兔女郎！去年溫碧霞在社交平台大曬到迪士尼玩樂的照片，並自稱「童心未泯的兔女郎」。照片中她身穿黑色短裙大曬美腿，戴上兔耳朵頭飾在迪士尼不同景點打卡。年過50的溫碧霞為咗打卡又嘟嘴又撥頭髮，毫不在意途人目光，果然童心無限！

兔女郎 溫碧霞扮「兔女郎」打卡。
溫碧霞扮「兔女郎」打卡。（圖片來源：IG@irenewan730）
兔女郎 童心未泯。
童心未泯。（圖片來源：IG@irenewan730）
兔女郎 溫碧霞憑「坦己」一角深入民心。
溫碧霞憑「坦己」一角深入民心。（圖片來源：IG@irenewan730）

李元玲黑絲兔女郎險春光乍泄

33歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了識鋼琴和芭蕾舞勁之外，還經常在社交平台派福利，吸引了超過300萬的粉絲追蹤其IG。時不時就玩Cosplay的李元玲，早前就扮櫻島麻衣的兔女郎造型，身穿緊身兔女郎服裝加黑絲，並擺出多個誘人甫士，睇到網民都熱血沸騰，留言大讚：「世界最正兔女郎」、「真的是人間模範的最高指標」、「超級火辣」等。

兔女郎 李元玲化身黑絲兔女郎。
李元玲化身黑絲兔女郎。（圖片來源：IG@cathrynli）
兔女郎 服裝太性感令神秘部位若隱若現。
服裝太性感令神秘部位若隱若現。（圖片來源：IG@cathrynli）
兔女郎 「大馬鋼琴女神」李元玲人氣高企。
「大馬鋼琴女神」李元玲人氣高企。（圖片來源：IG@cathrynli）

林襄封胸扮兔女郎騷美腿

現年25歲的台灣「啦啦隊女神」林襄憑著甜美笑容加上澎湃的身形，令她在眾多啦啦隊成員中突圍而出。為了慶祝2023年兔年，林襄特意推出印有自己美照的紅包袋，相中林襄身穿純白色樽領背心洋裝和白色蕾絲長襪，頭上戴著可愛的粉絲兔耳朵。雖然林襄難得收起驕人上圍，但幸好仲有甜美可愛笑容搭救。

兔女郎 林襄難得收起傲人上圍。
林襄難得收起傲人上圍。（圖片來源：IG@95_mizuki）
兔女郎 化身可愛兔女郎大曬美腿。
化身可愛兔女郎大曬美腿。（圖片來源：IG@95_mizuki）
兔女郎 平時毫不吝惜好身材，經常大派福利。
平時毫不吝惜好身材，經常大派福利。（圖片來源：IG@95_mizuki）

「台版三上悠亞」林莎若隱若現超誘人

林莎（Lisa）因貌似日本女優界天后三上悠亞，而被封為「台版三上悠亞」，人氣爆燈的她坐擁過百萬IG Followers。早前林莎化身為「兔女郎」，頭頂大大的絨毛兔耳朵，身上就只有一件透視薄紗，乍看之下以為沒穿，傲人上圍若隱若現超誘人。

兔女郎 林莎件衫透到好似冇著。
林莎件衫透到好似冇著。（圖片來源：IG@superlisa821）
兔女郎 樣子甜美！
樣子甜美！（圖片來源：IG@superlisa821）
兔女郎 林莎無論外貌定身材都同三上悠亞好相似。
林莎無論外貌定身材都同三上悠亞好相似。（圖片來源：IG@superlisa821）

三上悠亞大騷身材極盡誘惑

日本原版三上悠亞憑天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，一度被網友封為「國民女優」。雖然三上悠亞在今年5月突然宣佈退出AV界，但人氣依然高企，今年年初，三上悠亞在IG曬出兔女郎照，一身高衩設計全白服裝、戴住黑色兔耳頭飾，身材豐滿到巨胸藏不住，當側身一轉，身材前凸後翹立刻顯現，粉絲反應熱烈相當熱烈：「還是三上老師真的懂」、「老師，我喜歡你」、「太美了」、「超愛三上老師」。

av女星 兔女郎賀年 三上悠亞在IG曬出7張兔女郎扮裝照
三上悠亞在IG曬出7張兔女郎扮裝照。（圖片來源：IG@yua_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞身材勁苗條
三上悠亞身材勁苗條（圖片來源：IG@yua_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞不打算遮屁股蛋，整個直貼鏡頭，福利大放送
三上悠亞不打算遮屁股蛋，整個直貼鏡頭，福利大放送（圖片來源：IG@yua_mikami）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@xeniachong、廣告圖片、IG@chantelyiu、IG@irenewan730、IG@cathrynli、IG@95_mizuki、IG@superlisa821、IG@yua_mikami

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