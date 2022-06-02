《全民造星3》KiKi張凱娸疑被舊愛爆不雅片 MC張天賦MV女主角個個都出事

曾參加過《全民造星3》的張凱娸（KiKi）現為古天樂旗下Cool Style公司藝人，畢業自演藝學院的她近年有不少拍劇拍電影的機會，曝光率漸高，近日卻有兩段疑似以她為主角的不雅影片在網上瘋傳，有指該兩段影片的男主角，是張凱娸的舊愛，張凱娸也曾在社交網貼出過兩人的合照，但影片被流出後，這張合照已極速被刪除。