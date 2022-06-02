張凱娸

《全民造星3》KiKi張凱娸疑被舊愛爆不雅片 MC張天賦MV女主角個個都出事

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曾參加過《全民造星3》的張凱娸（KiKi）現為古天樂旗下Cool Style公司藝人，畢業自演藝學院的她近年有不少拍劇拍電影的機會，曝光率漸高，近日卻有兩段疑似以她為主角的不雅影片在網上瘋傳，有指該兩段影片的男主角，是張凱娸的舊愛，張凱娸也曾在社交網貼出過兩人的合照，但影片被流出後，這張合照已極速被刪除。

27歲KiKi張凱娸 入行僅兩年

張凱娸（KiKi）2020年自香港演藝學院戲劇系畢業後，憑第一部拍的ViuTV劇《二月廿九》而開始為觀眾所認識，之後她又演出了《太平紋身店》、《940920》等ViuTV劇，以及近日的亞視劇《逐流時代》，和電影《殺出個黃昏》、《假冒女團》、《母夜叉》等。2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星3》，更令她人氣急升，當時她更被爆出與成功打入十強的K Lau（劉瑞祈）拍拖，可說愛情事業兩得意。

張凱娸 KLau與Kiki被指在參賽前兩個月已經開始拍拖，在《全民造星3》時更被分派到同一組作賽，雖然KiKi最後在20強止步，但就獲得導演谷德昭和導師彭秀慧大讚好戲。
KLau與Kiki被指在參賽前兩個月已經開始拍拖，在《全民造星3》時更被分派到同一組作賽，雖然KiKi最後在20強止步，但就獲得導演谷德昭和導師彭秀慧大讚好戲。（圖片來源：[email protected]
張凱娸 KiKi曾在她的電視處女作《二月廿九》中飾演網紅「嘉嘉」，和岑珈其飾演的「巴西龜」最後成為情侶。
KiKi曾在她的電視處女作《二月廿九》中飾演網紅「嘉嘉」，和岑珈其飾演的「巴西龜」最後成為情侶。（圖片來源：[email protected]

發言人表示事件正在了解中

不過近日就有兩段疑似以KiKi為主角的不雅影片在網上瘋傳，片中有一男一女正在交歡，男方拿著手機拍攝過程，女方似乎亦有望向鏡頭。有指該兩段影片的男主角，是KiKi的舊愛，KiKi也曾在社交網貼出過兩人的合照，但影片被流出後，這張合照已極速被刪除。KiKi經理人公司的發言人在回應傳媒提問時，只表示對事件正在了解中。

張凱娸 兩段被瘋傳的不雅影片均長約1分鐘，片中兩位男女均是全身赤裸。
兩段被瘋傳的不雅影片均長約1分鐘，片中兩位男女均是全身赤裸。（圖片來源：網上圖片）
張凱娸 KiKi曾在社交網貼出過和被指為其舊愛的合照，這位舊愛亦疑似有在不雅影片中露面。
KiKi曾在社交網貼出過和被指為其舊愛的合照，這位舊愛亦疑似有在不雅影片中露面。（圖片來源：[email protected]

曾做MC《記憶棉》MV女主角

該兩段影片成為近日網民熱話，更有不少網民湧到KiKi的社交網留言，有網民指KiKi與這位舊愛其實在兩年多前已分手，分手原因是那位舊愛向KiKi「派帽」，現在男方更已娶妻生子。此外亦有網民提到KiKi曾為MC張天斌的《記憶棉》擔任MV女主角，驚訝指：「做過MC MV女主角個個都出事！」

張凱娸 KiKi曾做過MC張天斌《記憶棉》的MV女主角。
KiKi曾做過MC張天斌《記憶棉》的MV女主角。（圖片來源：YouTube影片截圖）
張凱娸 Ash擔任《時候不早》MV女主角，最後離婚收場。
Ash擔任《時候不早》MV女主角，最後離婚收場。（圖片來源：[email protected]___）
張凱娸 Santis被指背熊仔頭出軌MC，最後離開公司獨立發展，而她與熊仔頭亦分手收場。
Santis被指背熊仔頭出軌MC，最後離開公司獨立發展，而她與熊仔頭亦分手收場。（圖片來源：《反對無效》MV封面）

昔日棄大學讀演藝

KiKi曾入讀理工大學服裝及紡織系，讀到三年級後，因發現自己好有表演慾，而決定退學轉讀香港演藝學院戲劇系，主修表演。KiKi自中學開始玩音樂，除了彈鋼琴外，又識得彈結他、唱歌及作曲。KiKi在演藝學院時已演過不少舞台劇，擁有豐富的舞台演出經驗，劇集《 二月廿九 》是她畢業後首部出道作，現在她已成為古天樂旗下Cool Style公司藝人。

修讀香港演藝學院戲劇系出身的張凱娸，自去年7月畢業後正式入行
修讀香港演藝學院戲劇系出身的張凱娸，自畢業後正式入行。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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