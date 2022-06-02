《全民造星3》KiKi張凱娸疑被舊愛爆不雅片 MC張天賦MV女主角個個都出事
曾參加過《全民造星3》的張凱娸（KiKi）現為古天樂旗下Cool Style公司藝人，畢業自演藝學院的她近年有不少拍劇拍電影的機會，曝光率漸高，近日卻有兩段疑似以她為主角的不雅影片在網上瘋傳，有指該兩段影片的男主角，是張凱娸的舊愛，張凱娸也曾在社交網貼出過兩人的合照，但影片被流出後，這張合照已極速被刪除。
27歲KiKi張凱娸 入行僅兩年
張凱娸（KiKi）2020年自香港演藝學院戲劇系畢業後，憑第一部拍的ViuTV劇《二月廿九》而開始為觀眾所認識，之後她又演出了《太平紋身店》、《940920》等ViuTV劇，以及近日的亞視劇《逐流時代》，和電影《殺出個黃昏》、《假冒女團》、《母夜叉》等。2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星3》，更令她人氣急升，當時她更被爆出與成功打入十強的K Lau（劉瑞祈）拍拖，可說愛情事業兩得意。
發言人表示事件正在了解中
不過近日就有兩段疑似以KiKi為主角的不雅影片在網上瘋傳，片中有一男一女正在交歡，男方拿著手機拍攝過程，女方似乎亦有望向鏡頭。有指該兩段影片的男主角，是KiKi的舊愛，KiKi也曾在社交網貼出過兩人的合照，但影片被流出後，這張合照已極速被刪除。KiKi經理人公司的發言人在回應傳媒提問時，只表示對事件正在了解中。
曾做MC《記憶棉》MV女主角
該兩段影片成為近日網民熱話，更有不少網民湧到KiKi的社交網留言，有網民指KiKi與這位舊愛其實在兩年多前已分手，分手原因是那位舊愛向KiKi「派帽」，現在男方更已娶妻生子。此外亦有網民提到KiKi曾為MC張天斌的《記憶棉》擔任MV女主角，驚訝指：「做過MC MV女主角個個都出事！」
昔日棄大學讀演藝
KiKi曾入讀理工大學服裝及紡織系，讀到三年級後，因發現自己好有表演慾，而決定退學轉讀香港演藝學院戲劇系，主修表演。KiKi自中學開始玩音樂，除了彈鋼琴外，又識得彈結他、唱歌及作曲。KiKi在演藝學院時已演過不少舞台劇，擁有豐富的舞台演出經驗，劇集《 二月廿九 》是她畢業後首部出道作，現在她已成為古天樂旗下Cool Style公司藝人。