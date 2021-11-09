全民造星4名單｜Ariel經歴過校園欺凌、Candy劣唱《紅綠燈》｜21至40號
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強名單21-40號參賽者逐個捉
24）曾家瑩Ariel 年紀最細黑面有自信
年齡：16
職業：學生
IG：oreohh
經歴過校園欺凌的Ariel雖然只有16歲，但有十足自信，曾被觀眾批評黑面但深得評判歡心，能否晉級要看第8集對戰何佩的結果。
28）王家晴（Candy）唱《紅綠燈》未能晉級
年齡：18
職業：學生
IG：candyw1219
又係叫Candy Wong，令不少網友誤會她是曾經和姜濤傳緋聞的Candy Wong黃曦誼，不過網友都大讚這個Candy一樣咁靚，仲識得打籃球有得加分。
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23）陳祖兒（陳祖）第2集輸比子涓網民叫唔抵！
年齡：25
職業：中醫診所助理
IG：jo2_ig
走可愛加型格路線的陳祖識得彈結他又識唱歌，曾做過不少街頭Busking表演。因為輸畀子涓暫時跌入候補區，大有可能復活晉身60強。
30）羅思雅（Caca）遲到王未能晉級
年齡：27
職業：自由工作者
IG：jesslty213
羅思雅是《2019亞洲小姐》的香港賽區冠軍兼總決賽亞軍，去年曾參加過《造星3》並順利入圍，但最後因傷退出，因此決定在今年再戰《造星4》； 不過綵排期間遲到40分鐘而被花姐狠批。
36）陳曉藍（精靈）第4集登場未能晉身60強
年齡：19
職業：女子組合成員（組合Osidori唯一入圍）
IG：0.sakiikas.0
37）利佩佩（Puipui）第4集登場未能晉身60強
年齡：20
職業：跳舞老師
IG：puii.2
自稱邊沿人，港泰混血兒，唱歌完全唔掂，被花姐要求mute聲，橙色頭的佩佩在第4集登場：
21）謝裕鈴（Ling）
年齡：39
職業：歌手／舞蹈員／演員／模特兒
IG：lingtse
22）林暐翹（暐翹）
年齡：19
職業：拉丁舞運動員
IG：wyllislwk
25）徐嘉蔚（Emiko）
年齡：19
職業：學生
IG：emiko_mus
26）陳泳伽（WINKA）
年齡：23
職業：歌手
IG：winka_chan
27）姜咏鑫（Ada仔）
年齡：21
職業：學生
IG：geungada
29）鄺采彤（Emi）
年齡：27
職業：市場推廣員
IG：emikwong
31）周芷慧（阿杰）
年齡：26
職業：自由工作者
IG：superaggiieee
32）李凱翹（Kay）
年齡：29
職業：空中服務員
IG：kayjaiiii
33）黃敏蕎（阿妹）
年齡：16
職業：學生
IG：hsiaksueudidi
34）黃斯琪（CK）
年齡：24
職業：舞蹈員
IG：ckzzzck
35）羅安娜（Ana）
年齡：24
職業：健力運動員
IG：anaxoxoo
38）沈貞巧（Gao）
年齡：28
職業：街舞導師／舞蹈員
IG：gagarieo
39）葉倩彤（倩彤）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：stellasintungyip
40）李芯駖（芯駖）
年齡：35
職業：舞者
IG：lisukling
仲有其他參賽者：
參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等
參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen
參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方
參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine
即睇《全民造星4》記者會：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」