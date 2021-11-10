全民造星4｜20強名單流出 傳193、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》於近日進行得如火如荼，一班「準女團」參賽者可以話係遍佈各大社交平台以及討論區。193胞妹郭嘉盈（3妹）、歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖（Bubu）及余香凝胞妹余潔滢（Zoe）在開播之前已經被稱為「阿妹黨」，可惜在近日的20強名單流出之中，三位阿妹卻已全軍覆沒。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG