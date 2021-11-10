全民造星4｜20強名單流出 傳193、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》於近日進行得如火如荼，一班「準女團」參賽者可以話係遍佈各大社交平台以及討論區。193胞妹郭嘉盈（3妹）、歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖（Bubu）及余香凝胞妹余潔滢（Zoe）在開播之前已經被稱為「阿妹黨」，可惜在近日的20強名單流出之中，三位阿妹卻已全軍覆沒。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG
「阿妹黨」全軍覆沒
雖然有阿哥家姐嘅名氣撐住，可惜在近日流出的20強名單中，三位藝人細妹都不在列中，而成功晉身的參賽者會部均是舞林高手。其實在節目開播初期，歐陽巧瑩胞妹Bubu已經在首輪率先被淘汰跌入復活區，有網民猜測，她有可能復活不成。片段播出後，Bubu亦有在IG答謝網友的安慰和鼓勵，她寫道：「其實帶住呢個身材玩造星會比大家評論係意料之內嘅事，但有咁多朋友仔反而係給予欣賞同鼓勵，呢樣就真係意料之外嘅事，呢一刻嘅我可能未係最好，不過我唔會停止令自己變得更好」，似乎暗示已淘汰。至於Zoe及3妹，網友就推測兩位在30強止步。
梁祖堯睇死《造星4》參賽者
自播出之後，導師之一梁祖堯不斷受到網民批評，被指反應過大、偏心、甚至人生攻擊。而近日他亦終於在個人IG開腔回應：「96強當晚，我哋個個都覺得大部分參賽者嘅質素好一般。拍咗近26小時，都揾唔倒一個覺得”嘩！呢個紅硬！”嘅人選。不過，佢哋最後一個出塲嘅表演者係0935，但佢哋嘅化妝時間係前一日嘅0600. 27小時，不眠不休仲要唱歌跳舞。真心respect 的。」至於反應過激方面，他亦直認自己有做「做假」成份：「一部分係節目效果啦。嚇到呀融message 我問係咪攪到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同呀佛（許廷鏗）喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔洗擔心。不過，我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。」