全民造星4｜女版Ian何佩婷為已故男友參賽超催淚　嘉嘉Auto-Tune激嬲花姐

《全民造星4》第8集，繼昨晚Ariel喊晒口講出自己曾面對校園欺凌感動花姐，再在台上表現出一段令人難忘的Popping之後，今晚佢嘅對手何佩婷（何佩）卻以完全不同的風格，拿起結他自彈自唱，到底評判會點揀？

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖