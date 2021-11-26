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全民造星4｜40強名單 第二輪五大評判一覽 韋羅莎原來是劇后！

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撰文：東方新地

上星期五，ViuTV皇牌節目《全民造星4》公布了60強名單，當中12位「復活」的參選者中，39歲謝裕鈴能夠晉級的賽果令網民極為不滿。來到第十六集，節目亦公開了兩位導師的隊員分組名單，以及第二輪淘汰賽的五位成評判，分別有陳輝陽、少爺占、泳兒、鍾舒漫以及韋羅莎。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片

劇透：20強名單傳193妹郭嘉盈、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒

A組被淘汰名單：

Elka（A2）、 Emiko（A3），5隊輸2隊，另外還要多選6人淘汰！

許廷鏗的分組。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許廷鏗的分組，將會再淘汰多6人！（圖片來源：《全民造星4》截圖）

B組被淘汰名單：

Ash（B2）、 Sam（B3）及Dru（B5），5隊輸3隊，另外還要多選9人淘汰！

梁祖堯分組。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
梁祖堯分組，將會再淘汰多9人！（圖片來源：《全民造星4》截圖）

第二輪淘汰賽賽制

第二輪淘汰賽的玩法是由60強淘汰至40強。兩隊對決的小姐先後會表演「自選項目」以及「跳舞項目」，完成兩個項目之後，立即由五位評判按燈評分，而落敗的一方就會即時在敗方淘汰一位參賽者。而在完成個A、B TEAM小組對決之後，敗方導師要額外淘汰三位隊員，換言之，每組對決會有4名參賽者被淘汰，經過5輪後共淘汰20人，進入40強階段。

今次由五位評判操制生死大權。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
今次由五位評判操制生死大權。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

五位評判簡介：

陳輝陽

陳輝陽是香港著名音樂人，成名為作多不勝數，包括《Shall We Talk》、《K歌之王》、《如何掉眼淚》以及《少女的祈禱》等等。而近年又創立的「陳輝陽x女聲合唱」大獲好評，不單止多次出騷全場爆滿，而且更曾上過紅館，相信對女團有一定認知！

陳輝陽在品評女團比賽時，將女團的舞蹈比喻為「夜總會」，旁邊的少爺占都唔知點幫佢兜⋯⋯（圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）
陳輝陽在品評女團比賽時，將女團的舞蹈比喻為「夜總會」，旁邊的少爺占都唔知點幫佢兜⋯⋯（圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）

睇睇令到陳輝陽評論出位的表演：

少爺占

少爺占是香港知名的商台DJ，音樂的知識相當豐富，曾經與拍檔當奴組過「ILUB」，有團隊合作的經驗豐。不過繼上輪DJ當奴的評判表現受到嚴重的批評之後，少爺占的評分標準成疑，網民在第二輪淘汰結果公布之前已經表示擔心。

少爺占。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
少爺占。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

韋羅莎

韋羅莎在2009年憑《潮性辦公室》中的幕「亞裔人士見工記」而廣為人熟悉，雖然她並不活躍於電視、電影，但她有相當豐富的舞台劇演員，較為普遍香港人認識的包括與黃秋生、林海峰合演的《搞大電影》，另外韋羅莎在2019年奪得「香港舞台劇獎最佳女主角(悲劇/ 正劇)」、2015年拿下「香港舞台劇獎最佳女主角(喜劇/ 鬧劇)」以及2014年的「香港舞台劇獎最佳女配角(喜劇/ 鬧劇)」，相當猛料！

舞台劇間劇后韋羅莎。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
舞台劇間劇后韋羅莎。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

泳兒

歌手泳兒的唱功了得，都是各大音樂節目的常客，歌唱技巧不用懷疑。而且泳兒是歌唱比賽出身，亦曾在TVB節目《聲夢傳奇》中擔任過紅隊的導師，對選秀節目的評分準則有相當豐富的經驗。

又做過參賽者，又做過導師，經驗豐富。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
又做過參賽者，又做過導師，經驗豐富。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

鍾舒漫

同樣是歌手的鍾舒漫亦是各大樂壇頒獎禮的得獎常客，而且曾經擔任《全民造星2》和《全民造星3》的評判，對節目的評分標準相當熟識。

鍾舒漫。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
鍾舒漫。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

即睇被許廷鏗視為最強的A1組第二輪表現：

A1組的表現大獲評判讚賞，韋羅莎更比喻自己似嚟睇騷多過做評判。

B1組以舞蹈演員為主，女團對決中她們選擇了性感舞蹈點知被陳輝陽指令佢想起「夜總會」。 （圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）
B1組以舞蹈演員為主，女團對決中她們選擇了性感舞蹈點知被陳輝陽指令佢想起「夜總會」。 （圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）
A3組以文青方式合演戲劇及唱歌，對決之下分數較低，結果Emiko被淘汰。（圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）
A3組以文青方式合演戲劇及唱歌，對決之下分數較低，結果Emiko被淘汰。（圖片來源：ViuTV全民造星4截圖）

《全民造星4》FAQ

Q： 《全民造星4》第二輪賽制如何？

A： 《全民造星4》第二輪比賽由11月22日展開，先前96人晉級至60強採取「二人一組」淘汰制；獲選晉級的女生，將分別隸屬導師許廷鏗（A組）及梁祖堯（B組），A/B組每6人一組共十組；第二輪對決「分組女團」，每次淘汰一人，60強將再選40強。詳見全民造星4｜60強名單出爐！

Q： 《全民造星4》第二輪評判是誰？

A： 第二輪評判是評判：泳兒、少爺占、韋羅莎、陳輝陽、鍾舒漫；首輪評判則為鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」

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