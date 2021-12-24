全民造星4|何啟華為Ariel拉票勁Man：沖走佢嘅負面留言遺留下來嘅輻射
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_hkwa、LIHKG截圖
阿Dee罕有為女認真
《全民造星4》25強賽事，阿Dee組失誤連連，導致Kinki及馬欣被淘汰，剩下So Ching、Ariel及失誤最嚴重的阿Day晉級20強。
決賽將於12月25日聖誕節當晚舉行，三甲可直接獲得女團成員資格，而屆時分數則由星級評判和全民投票各佔50%，換言之觀眾票數隨時可操控賽果。
因此，阿Dee在IG發表千字文，特別點名並為Ariel這位SLM（死𡃁妹）拉票，表示自己一再被Ariel的熱情、勤力、性情等感動到，又直言：「令我有種莫名其妙嘅感動，心諗如果有多啲時間的話就可以教你多啲Popping。」可見阿Dee相當喜歡他口中的SLM。
Ariel的吸引力
阿Dee因何被Ariel感動到？他娓娓道來Ariel自學Popping兩年，平日就在學校一個人上網睇片學，直到阿Dee教她幾招基本功，Ariel便一直練習，連討論表演細節時都可以突然玩消失，令阿Dee以為她偷懶定點，原來係練緊阿Dee教的舞，令阿Dee感動：「如是者，由排練直到表演呢段期間，我觀察到條SLM一有空間就會無啦啦對鏡練Popping，嗰陣時我更肯定，佢係100%發自內心地喜歡Popping，因為你由衷喜歡一樣嘢時，行動係最誠實，冇得呃。」
不只，阿Dee更大讚Ariel：「佢好學、肯練、對自己有要求，呢個排練過程比我想像中順利得多，我相信造星4嘅人與事的確令佢成長得好快，佢對討論表演狀態時，佢嘅觸角同理解，我覺得已經超越咗同齡應有嘅水平，要短時間內進步嘅能力係絕對有。」最後更私心為Ariel拉票：「『萬事俱備只欠東風』，雯雯、羊群，真主想向大家借一個『東風』，俾佢感受一下羊毛嘅溫暖，雯雯嘅溫柔，入佢[email protected]留個like或打氣嘅留言俾Ariel，幫我輕輕沖一沖走佢比賽路上所閱讀嘅負面留言遺留下來嘅輻射。」
肥仔讚阿Dee好Man
阿Dee對Ariel的認真，真是非一般，事關連Error隊友肥仔梁業都留言說：「好似係第一次見你咁認真，不過好man好有型！」
更有部分網民看過阿Dee的拉票文後表示：「對Ariel改觀了。」「16歲鼓勵下，想當年16歲我都未知做緊乜。」「Respect，不過樣子不討好。」有人則比較Ariel和芯駖：「相比之下，35歲仲付出得多，更值得支持，因為人哋表現咗咩係一直堅持，有時間作引證。」