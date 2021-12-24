全民造星4|何啟華為Ariel拉票勁Man：沖走佢嘅負面留言遺留下來嘅輻射

王力宏與李靚蕾離婚風波的關係，最近很多千字文面世，每每看完都能更深入地了解某些藝人的真面目。昨晚（23日），ViuTV一哥何啟華（阿Dee）亦難得發表千字文，向《全民造星4》一位20強女參賽者Ariel表達喜歡之意，亦令外界更認識Ariel，使部分網民對Ariel改觀，並表示有意投她一票。