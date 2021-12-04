全民造星4｜吳雨霏憶初入行感受 吳若希搭訕惹網民圍攻：死開啦扮Friend
《全民造星4》評判吳雨霏（Kary）已近十年沒有在電視螢幕前出現，在節目上眼見參賽者的努力，Kary日前在社交網發文大談自己初入行時的感受，更引來吳若希（Jinny）留言搭訕，不過網民似乎唔多受落，圍攻嘲Jinny是「攝石人」。
撰文：東方新地 ｜圖片來源：[email protected]、ViuTV《全民造星4》截圖 ｜原文：NewMonday
吳雨霏想復出唱歌
吳雨霏（Kary）婚後專注相夫教子，每日忙於照顧3歲囝囝及歲半囡囡，只作有限度的工作，生活充實的她，其實原來也有意想復出在幕前唱歌，而早在今年中時，Kary出席一活動時就提到自己上次出唱片已經是4年前。
吳雨霏任評判勾起初入行回憶
《全民造星4》在招募參賽者時就講明今年將以打造「女版MIRROR」為目標，而曾為女團Cookies成員的吳雨霏，近日擔任《全民造星4》的評判之一，有不少網友、觀眾看到後，都表現得十分驚喜及開心。
發長文撐《全民造星4》
原來吳雨霏（Kary）也十分高興今次能參與，並在其社交網上發文大談感受：「原來我差唔多有10年冇上過電視喇，其實而家真係無冇野可以叫得郁我做嘢！但當聽到做女團評判的時候，就心郁郁，20年前15歲嘅我係商台一個Clean & Clear唱歌比賽入行再加入女團，見到一班女仔好努力地去追夢，令我想起當年的自己，跟住唔知點解好想幫佢哋。希望可以盡少少綿力分享自己係女團的經驗，女團的可塑性好高，而呢班女仔嘅努力真係唔可以抹煞，我相信呢班女仔做得到，加油！Thanks for having me」
網友高呼復出：好想聽你唱歌呀！
有不少網友看到吳雨霏（Kary）的帖文及相片後，都紛紛留言高呼求Kary復出唱歌：「期待你上 chill club」、「等妳出番嚟吖」、「We miss you Karyyyy，嗰晚真係好surprise，係電視見到你，好耐冇見喇」、「我都想聽你唱歌」、「搞唔掂，見到你勁開心，好希望有生之年聽到你新歌」、「期待你出新歌!!」
吳若希留言惹圍攻
連吳若希（Jinny）亦有留言：「好開心呀！」好期待快啲再見到你」。不過網民似乎對Jinny搭訕並不受落，紛紛留言圍攻，情況一發不可收拾。