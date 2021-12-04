全民造星4｜吳雨霏憶初入行感受 吳若希搭訕惹網民圍攻：死開啦扮Friend

《全民造星4》評判吳雨霏（Kary）已近十年沒有在電視螢幕前出現，在節目上眼見參賽者的努力，Kary日前在社交網發文大談自己初入行時的感受，更引來吳若希（Jinny）留言搭訕，不過網民似乎唔多受落，圍攻嘲Jinny是「攝石人」。

撰文：東方新地 ｜圖片來源：[email protected]、ViuTV《全民造星4》截圖 ｜原文：NewMonday