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全民造星4｜吳雨霏蠢蠢欲動想全面復工 不請自薦做導師

東方新地 - 娛聞

《全民造星4》又嚟啦﹗今次講明選女團，誓要打造「女版MIRROR」，自上月林二汶表明已婉拒擔任《全民造星4》導師後，其實得梁祖堯落實做導師，許廷鏗都話未諗清楚，有消息指ViuTV希望能邀請女團出身的藝人任導師，Cookies出身的鄧麗欣是最佳人選，而Kary吳雨霏亦公開自薦想參與，看來Kary出山機會好大！

編輯：東方新地｜圖片來源：吳雨霏（Kary）IG、鄧麗欣（Stephy）IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG

吳雨霏口痕想唱歌

吳雨霏（Kary）婚後專注相夫教子，只作有限度的工作，日前她現身中環出席品牌活動，透露口痕技癢好想唱歌，有意全面復出。Kary說：「對上嗰次出唱片已經係4年前，依家喺屋企唱兒歌，都想搵個機會喺小朋友面前上台唱。」

全民造星4
Kary有兩年未有正式公開亮相，在活動上一見傳媒即透露復出大計。（圖片來源：Kary IG）
全民造星4
近年Kary做全職媽媽，一家四口生活非常幸福。（圖片來源：Kary IG）

開口想做《全民造星4》導師

Kary自言雖然生活充實，不過一言難盡，日日忙於照顧3歲囝囝及歲半囡囡，最近亦已計劃復工，她說：「接吓活動先。（聽講ViuTV有意搵你做《全民造星IV》導師？）知道有咁嘅報道，但真係未接觸過，不過我幾有興趣。」

全民造星4
原來Kary與環球唱片合約剛滿，她透露好大機會續約。（圖片來源：Kary IG）
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雖然湊仔女生活好開心好充實，但Kary表示好掛住唱歌，所以心郁郁想全面復出。（圖片來源：Kary IG）

《全民造星4》林二汶拒絕再做導師：難以超越上一次嘅自己

《全民造星3》時，節目監製花姐（黃慧君）找來林二汶、彭秀慧來擔任導師，為大家帶來難忘的比賽，而今年花姐希望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」，因此再次邀請林二汶擔任導師一職，之不過，林二汶在其社交網上指已婉拒花姐的邀請：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能夠做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」

（圖片來源：林二汶IG）
《全民造星4》準備開鑼，花姐原意再搵林二汶任導師﹗不過林二汶貼出與另一導師彭秀慧及花姐合照，並長文解釋婉拒花姐邀約的原因﹗（圖片來源：林二汶IG）
（圖片來源：林二汶IG）
林二汶在社交網留言表示已婉拒花姐邀請擔任《全民造星4》導師。（圖片來源：林二汶IG）

《全民造星4》導師金廣誠透露已有暫定人選

《全民造星4》自上月（21日）正式對外公開招募參賽者時，即掀起熱話，網民最關心誰任導師，鄭欣宜和許廷鏗成為網民心水之選。傳媒向ViuTV製作部副總裁金廣誠查詢時，金廣誠表示現時仍是計劃階段，而梁祖堯、許廷鏗暫定是導師人選，至於大師兄MIRROR則有機會從旁給予意見。之不過許廷鏗日前卻表示一切未落實，他表示知道網民的意向，但許廷鏗表示還在考慮當中，因為未知自己是否夠資格擔任導師，怕影響別人的星途﹗

（圖片來源：梁祖堯IG）
鄧麗欣和ViuTV關係不錯，不但擔任《全民造星3》總決賽評判，又在《調教你Mirror》擔任嘉賓，分享自己當年組女團的心情及歷程﹗（圖片來源：梁祖堯IG）
（圖片來源：鄭欣宜IG）
網民對《全民造星4》導師的心水之選是許廷鏗及鄭欣宜。（圖片來源：鄭欣宜IG）

鄧麗欣成首選

日前再有消息指，ViuTV有意找曾是女團、組合出身的成員來擔任導師，因可以透過自身的經驗來幫助一眾的參賽者，據消息傳出，曾是Cookies隊長的鄧麗欣（Stephy）曾與ViuTV合作拍攝劇集《男排女將》後，曾在《全民造星3》總決賽擔任評判，又以嘉賓身份參與《調教你MIRROR》，關係友好，ViuTV正力邀她出任導師一職。

（圖片來源：鄧麗欣IG）
Stephy為《調教你Mirror》擔任兩集嘉賓，以過來人身份同大家分享當年組成Cookies的事﹗火速跟Mirror連繫上﹗（圖片來源：鄧麗欣IG）

 

《全民造星4》評判專攻女團成員

此外，另一女子組合Super Girls的成員如「隊長」趙慧珊（Aka）、吳嘉禧（Cheronna）、李靜儀（Heidi）等則是評審對象的目標人物。

Aka同Cheronna（圖片來源：Super Girls IG）
Aka同Cheronna（圖片來源：Super Girls IG）
（圖片來源：HEIDI 李靜儀 IG）
Heidi（圖片來源：HEIDI 李靜儀 IG）

林二汶婉拒做導師 宣布投資音樂教室

ViuTV的《全民造星4》是「女生限定」，花姐(黃慧君)期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星3》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任導師，不過二汶在社交網留言已口頭請辭做導師工作。林二汶衷心感激花姐同ViuTV讓她有機會成為《全民造星3》導師，她婉拒了花姐好意的同時，亦宣布將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去，選址同師資已經確定，事在必行。

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林二汶近年與ViuTV關係非常友好。（圖片來源：林二汶IG）
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林二汶去年與《全民造星3》學員打成一片。（圖片來源：林二汶IG）
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去年林二汶拍住彭秀慧一齊做導師，甚有火花。（圖片來源：林二汶）

網民熱議導師人選

據知花姐正為《全民造星4》的導師人選頭痕，現在落實的只有梁祖堯，而網民亦在社交網議論紛紛，提出不少人選，最正路而有可能的是許廷鏗與鄭欣宜，因為去年二人都曾上過《造星3》做評判，與ViuTV的關係亦友好，亦有人提出搵暴龍哥鄭中基。

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

玩嘢之選黃宗澤、周柏豪

此外，亦有不少網民提出玩嘢建議，如搵黃宗澤及正在為《聲夢傳奇》擔任導師的周柏豪。

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

全民造星４
網民建議黃宗澤做《造星4》導師，其實係笑佢唱歌走音。（圖片來源：黃宗澤IG）
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周柏豪身為星夢歌手又做緊《聲夢傳奇》導師，出現ViuTV的機率等於零。（圖片來源：周柏豪IG）

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

全民造星４
有網民認為要請杜麗莎這種前輩級歌手先可以駕馭到班女參賽者。（圖片來源：杜麗莎IG）
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其他可行的導師人選還有盧巧音。（圖片來源：盧巧音IG）

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