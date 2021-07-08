全民造星4｜吳雨霏蠢蠢欲動想全面復工 不請自薦做導師

《全民造星4》又嚟啦﹗今次講明選女團，誓要打造「女版MIRROR」，自上月林二汶表明已婉拒擔任《全民造星4》導師後，其實得梁祖堯落實做導師，許廷鏗都話未諗清楚，有消息指ViuTV希望能邀請女團出身的藝人任導師，Cookies出身的鄧麗欣是最佳人選，而Kary吳雨霏亦公開自薦想參與，看來Kary出山機會好大！

編輯：東方新地｜圖片來源：吳雨霏（Kary）IG、鄧麗欣（Stephy）IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG