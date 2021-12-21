全民造星4｜網民票選「我最不喜愛女團人選」 第一位由頭帶到尾
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》總決賽即將在聖誕節（25日）舉行，有網民在討論區發起「我最不喜愛女團人選」的網上投票，讓網民在最後20強參賽者中，選出最不想她進入女團的一位參賽者，截至周二（21日）已有超過1,400名網民投票，其中獲得票數最多的一位《造星4》20強參賽者，更是由頭帶到尾，一人獨佔多達696票！
文：東方新地｜圖：ViuTV《全民造星4》圖片及截圖、連登討論區投票截圖
《全民造星4》「我最不喜愛女團人選」網民投票結果
第三位：穎蕎
25歲穎蕎（Ziva）在初現身《全民造星4》96強時，因為混血兒的立體五官，曾獲得不少網民支持，但節目進行到20強，穎蕎在節目中強勢又自信的表現，卻引來部分網民非常反感，直指她「愛搶風頭又唔認衰」，因而引起和組員之間的衝突，又指她的樣貌似是「劣化版何超儀」，甚至連她引以為傲的唱功，都被指只是在「嗌歌」！因此在今次的網民投票中，她就以152票被選為「我最不喜愛女團人選」第三位。
第二位：Alice
22歲Alice（許寶恆）自參加《全民造星4》以來，一直被花姐加持為「翻版朱茵」，但近日因為被指做小三姣媾MIRROR成員Jer（柳應廷），使Jer和拍拖5年的女友Kelly分手收場，而令她人氣插水，加上早前Alice在和Karen的表演中扮演八婆角色，被網民指「根本就做返佢自己個8婆格出嚟」，又指她唱歌根本係「魔音」，在今次投票中，她就以195票被選為「我最不喜愛女團人選」第二位。
第一位：Ada仔
21歲Ada仔（姜咏鑫）與姜濤是中學同學，曾被網民盛傳是姜濤中學時期的暗戀對象，但因為姜濤身形不符合其擇偶條件，而拒絕了對方的追求，雖然事後雙方都已澄清傳聞，但Ada仔仍被指借姜濤上位，其後Ada仔更被指在IG開直播時，逐個點名爆粗鬧當時留言的網民，因而被網民群起指責「EQ咁低，少少負評都接受唔到」、「唱咩歌都哭喪咁聲」、「樣衰」、「太囂張」等等，在今次投票中，她便由頭帶到尾，一直佔據「我最不喜愛女團人選」第一位，截至周二（21日），投票給她的網民更多達696名，是第二名Alice的三倍有多。
「我最不喜愛女團人選」頭10位排名（截至21日）：
- Ada仔
- Alice
- 穎蕎
- Tengie
- 暐翹
- VAL
- Ariel
- Win Win
- Ivy So
- Yoyo