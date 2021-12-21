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全民造星4｜網民票選「我最不喜愛女團人選」 第一位由頭帶到尾

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撰文：東方新地

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》總決賽即將在聖誕節（25日）舉行，有網民在討論區發起「我最不喜愛女團人選」的網上投票，讓網民在最後20強參賽者中，選出最不想她進入女團的一位參賽者，截至周二（21日）已有超過1,400名網民投票，其中獲得票數最多的一位《造星4》20強參賽者，更是由頭帶到尾，一人獨佔多達696票！

文：東方新地｜圖：ViuTV《全民造星4》圖片及截圖、連登討論區投票截圖

《全民造星4》「我最不喜愛女團人選」網民投票結果

第三位：穎蕎

25歲穎蕎（Ziva）在初現身《全民造星4》96強時，因為混血兒的立體五官，曾獲得不少網民支持，但節目進行到20強，穎蕎在節目中強勢又自信的表現，卻引來部分網民非常反感，直指她「愛搶風頭又唔認衰」，因而引起和組員之間的衝突，又指她的樣貌似是「劣化版何超儀」，甚至連她引以為傲的唱功，都被指只是在「嗌歌」！因此在今次的網民投票中，她就以152票被選為「我最不喜愛女團人選」第三位。

穎蕎是丹麥、西班牙加香港的混血兒，初入96強時，已被睇好可以入到20強總決賽。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
穎蕎是丹麥、西班牙加香港的混血兒，初入96強時，已被睇好可以入到20強總決賽。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
但隨著節目播出，穎蕎強勢的性格卻引起不少網民反感。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
但隨著節目播出，穎蕎強勢的性格卻引起不少網民反感。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）

第二位：Alice

22歲Alice（許寶恆）自參加《全民造星4》以來，一直被花姐加持為「翻版朱茵」，但近日因為被指做小三姣媾MIRROR成員Jer（柳應廷），使Jer和拍拖5年的女友Kelly分手收場，而令她人氣插水，加上早前Alice在和Karen的表演中扮演八婆角色，被網民指「根本就做返佢自己個8婆格出嚟」，又指她唱歌根本係「魔音」，在今次投票中，她就以195票被選為「我最不喜愛女團人選」第二位。

Alice自參賽以來都被花姐加持為「翻版朱茵」，但早前Alice在和Karen的表演中扮演八婆角色，被網民指「根本就做返佢自己」。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
Alice自參賽以來都被花姐加持為「翻版朱茵」，但早前Alice在和Karen的表演中扮演八婆角色，被網民指「根本就做返佢自己」。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
Alice近日因為同Jer的緋聞而人氣插水，在25強進20強的比賽中，因為評判選擇淘汰阿蛋而非Alice，更引起不少網民不滿。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
Alice近日因為同Jer的緋聞而人氣插水，在25強進20強的比賽中，因為評判選擇淘汰阿蛋而非Alice，更引起不少網民不滿。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）

第一位：Ada仔

21歲Ada仔（姜咏鑫）與姜濤是中學同學，曾被網民盛傳是姜濤中學時期的暗戀對象，但因為姜濤身形不符合其擇偶條件，而拒絕了對方的追求，雖然事後雙方都已澄清傳聞，但Ada仔仍被指借姜濤上位，其後Ada仔更被指在IG開直播時，逐個點名爆粗鬧當時留言的網民，因而被網民群起指責「EQ咁低，少少負評都接受唔到」、「唱咩歌都哭喪咁聲」、「樣衰」、「太囂張」等等，在今次投票中，她便由頭帶到尾，一直佔據「我最不喜愛女團人選」第一位，截至周二（21日），投票給她的網民更多達696名，是第二名Alice的三倍有多。

Ada仔被指曾在IG開直播時，逐個點名爆粗鬧當時留言的網民。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
Ada仔被指曾在IG開直播時，逐個點名爆粗鬧當時留言的網民。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
有指Ada仔和Alice都是花姐契女，但兩人都被網民票選為「我最不喜愛女團人選」第一、二位。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
有指Ada仔和Alice都是花姐契女，但兩人都被網民票選為「我最不喜愛女團人選」第一、二位。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》圖片）
截至周二（21日）已有超過1,400名網民投票，票選「我最不喜愛女團人選」，其中近半數網民都將選票投了給Ada仔。（圖片來源：連登討論區投票截圖）
截至周二（21日）已有超過1,400名網民投票選「我最不喜愛女團人選」，其中近半數網民都將選票投了給Ada仔。（圖片來源：連登討論區投票截圖）

「我最不喜愛女團人選」頭10位排名（截至21日）：

  1. Ada仔
  2. Alice
  3. 穎蕎
  4. Tengie
  5. 暐翹
  6. VAL
  7. Ariel
  8. Win Win
  9. Ivy So
  10. Yoyo

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