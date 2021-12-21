全民造星4｜網民票選「我最不喜愛女團人選」 第一位由頭帶到尾

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》總決賽即將在聖誕節（25日）舉行，有網民在討論區發起「我最不喜愛女團人選」的網上投票，讓網民在最後20強參賽者中，選出最不想她進入女團的一位參賽者，截至周二（21日）已有超過1,400名網民投票，其中獲得票數最多的一位《造星4》20強參賽者，更是由頭帶到尾，一人獨佔多達696票！