全民造星4｜滑板界女神東東終於登場 失婚辣媽希婷上陣震撼評判
ViuTV皇牌節目《全民造星4》第14集，滑板女神東東終於都登場，不過佢嘅表演就冇踩滑板嘅，唱舞能一樣掂！另一方面，年僅24歲的辣媽希婷亦都係今晚出場。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
70號 東東 郭東彩 滑板女神
現職美甲師的東東是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。東東一直都不乏人氣，其個人IG已經超過3萬名追蹤者。
89號 希婷 「台灣回流的失婚辣媽」
希婷雖然年僅24歲，但其實她已經是一子之母，更不時在個人社交網站分享自己與囝囝的相處點滴。除此之外，她也是2018年第一屆香港紋身小姐選舉冠軍，除了紋身師身份外，她還兼任歌手和演員。希婷早年曾經到台灣發展，更在當地認識到街頭藝人練懿樂並結為夫妻，2019年誕下兒子Jayden。可惜在2020年10月左右慘遭家暴，及後當地法庭在12月核發保護令，而希婷與練懿樂於2021年2月正式離婚，並帶同囝囝回港發展。
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