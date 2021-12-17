全民造星4｜李嘉欣真係評判之一！ 拍檔仲有謝安琪及兩位知名導演
《全民造星4》總決賽舉行在即，觀眾除了關心20強狀態和表演之外，亦非常留意評判的陣容，而早前就曾有報道透露「大美人」李嘉欣將會是評判之一，網民有讚有彈！終於，在今晚（17/12），ViuTV正式在官方Facebook公布評判名單和投票方式，而李嘉欣正是判評之一。
文：東方新地｜圖：ViuTV Facebook
李嘉欣未批評未夠班-最期待「恭喜界KOL」再爆金句
按照過去三屆《造星》的慣例，董事兼總經理魯庭暉先生是必定的評判之一。而今屆亦非常特別，邀請有「大美人」之稱的李嘉欣作為評判之一，另外亦有歌后級謝安琪、以及兩位著名的香港導演麥兆輝和谷德昭。對於今次的陣容，網民的反應頗為有激烈，尤其對於李嘉欣。由於網民認為選美出身的李嘉欣既不是歌手、亦非音樂人，惟獨在演戲方面經驗豐富，所以懷疑她未夠資格作為評判去點評《造星》的準女團參賽者。不過由於李嘉欣素來有「恭喜眾KOL」之稱，即使足不出戶亦被推舉為網絡紅人，其衍生出的金句更加是街知巷聞，所以部分網民亦非常期待她的評語，希望到時她可以生產出一些新的金句和有趣的畫面。
狠批評判陣容缺「音樂性」-指謝安琪為「過氣歌手」
而另一方面，網民亦認為今屆的評判陣容未夠「音樂性」，除了謝安琪之外，其餘兩位麥兆輝和未釞德昭都是電影導演。謝安琪雖然有擔任過《全民造星2》評判的經驗，但有網民更批評她「過氣歌手」，惹嚟不少劣評。