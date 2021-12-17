全民造星4｜李嘉欣真係評判之一！ 拍檔仲有謝安琪及兩位知名導演

《全民造星4》總決賽舉行在即，觀眾除了關心20強狀態和表演之外，亦非常留意評判的陣容，而早前就曾有報道透露「大美人」李嘉欣將會是評判之一，網民有讚有彈！終於，在今晚（17/12），ViuTV正式在官方Facebook公布評判名單和投票方式，而李嘉欣正是判評之一。