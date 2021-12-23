全民造星4｜趙展彤粉絲明言派人頭100利誘搶票 預算10萬撐VAL入女團
《全民造星4》總決賽將於周六（25/12）舉行，現在可以一人一票形式投票支持心水參賽者。不過近日就有網民在討論區發起支持趙展彤（VAL）的拉票行動，明言如果VAL票數足夠入三甲便派發每人100蚊，就算豪使10萬元亦在所不計！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]《全民造星4》截圖、[email protected]_cct
三甲將直入女團
ViuTV選秀節目《全民造星4》總決賽將於周六（25/12）在九展Star Hall舉行，20強參賽者爭取成為新一代港產女子偶像組合的席位。而ViuTV董事兼總經理魯庭暉、「大美人」李嘉欣、歌手謝安琪、導演麥兆輝和谷德昭將擔任星級評判團即時評分，分數比重與全民投票結果各佔一半，而當晚誕生的冠亞季三甲將會直接加入由阿Wing（戴穎）擔任經理人的女團。
粉絲撐VAL派每人100蚊
有不少網民在討論區大談自己的三甲心水人選，包括Marf（邱彦筒）、蘇芷晴（So Ching）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）等等。不過近日84號趙展彤（VAL）在網上忽然人氣急升，原來有粉絲發起支持VAL老師行動落力拉票，更在討論區明言如果趙展彤最終能進入三甲，會派發每人100蚊谷票，即使要豪使10萬亦在所不計！之後大班網民即時一呼百應紛紛留言支持，不過卻表明與金錢無關：「支持，但唔駛派畀我」、「我唔要錢，只要Val B入到女團」、「已投，但唔關你啲錢事」等等。
粉絲插ViuTV「大細超」
亦有網民留言為趙展彤抱不平，指ViuTV「大細超」，偏袒其他參賽者，令她出鏡率偏低，又埋沒她的創作才華，隻字不提她寫的原創歌曲，只宣揚她「黑面」同「靠關係」等做新聞，替她十分不值。