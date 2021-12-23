全民造星4｜趙展彤粉絲明言派人頭100利誘搶票 預算10萬撐VAL入女團

《全民造星4》總決賽將於周六（25/12）舉行，現在可以一人一票形式投票支持心水參賽者。不過近日就有網民在討論區發起支持趙展彤（VAL）的拉票行動，明言如果VAL票數足夠入三甲便派發每人100蚊，就算豪使10萬元亦在所不計！