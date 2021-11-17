全民造星4｜「電臀」露髀當眾要求除褲表演 不敵35歲老將芯駖

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第13集，今集有打扮比較男性化的93號Liu哥，是繼阿Dru之後另一位比較有「男子氣概」的參賽者，加上她是一位田徑教練，似乎活力十足！至於63號露髀身形嬌小，最拿手竟然係「電臀舞」！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片