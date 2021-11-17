全民造星4｜「電臀」露髀當眾要求除褲表演 不敵35歲老將芯駖
ViuTV皇牌節目《全民造星4》第13集，今集有打扮比較男性化的93號Liu哥，是繼阿Dru之後另一位比較有「男子氣概」的參賽者，加上她是一位田徑教練，似乎活力十足！至於63號露髀身形嬌小，最拿手竟然係「電臀舞」！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
40號 芯駖 的63號 露髀 陳嘉瑤
現時35歲的芯駖無論樣貌、身形、歌藝、舞技都非常吸引，連女團經理人阿Wing都表示很滿意。奈何年齡上，芯駖的確比起其它選手輸蝕，首輪淘汰賽更加在一開始已經出現跌咪意外。好在芯駖能夠及時執生，評審都有讚佢救得好！而芯駖的對手是現時25歲的露髀，她也是一名舞蹈員，有樣有身材的露髀獲讚好有星味，係十強大熱人選，原來更擅長「電臀舞」（Twerking）！難怪在海選的時候向導師提出要「除褲」表演！另一方面，她除了開班授課外，又曾以「電臀舞女神」之名登上過ViuTV節目《Show肌》。不過佢嘅「電臀舞」未能獲得導師及評判的認同，而且未感受到露髀的性感，反而有點生硬。最後評判讓芯駖晉級60強，最後加入許廷鏗的隊伍。
93號 Liu哥 廖雪蕎
Liu哥雖然個名好男性化，但網友都大讚她是陽光美少女，亦有網友指她似女版Tiger。由於之前Dru因為中性打扮而晉級，今次Liu哥似乎都因為呢股剛陽味佔優勢！
7號Catrina 梁式昕 對 15號 Carina 李晞彤
現時17歲的Catrina原來去年都有參加過《全民造星3》，不過當時礙於合約問題，加上受疫情影響所以無奈退賽。首輪比賽嘅時候，原來實際錄影時間已經是清晨7點，由彩排至今已經超過15小時，好在Catrina依然好有力量和活力，即使發生意外絆到自己依然能夠立即修正，燦爛的笑容加晒分。而她的對手現時19歲的Carina仍在讀書稱得上係有樣有身材，在IG亦不時經常大晒著小背心和熱褲的靚相。
《全民造星IV》時裝災難！甩鞋除褲撞晒衫？女團光環終極大崩壞？
https://www.youtube.com/watch?v=PLkraMJCR98