全民造星4｜高質參賽者逐個捉 女團預備役有姜濤緋聞女友、選美冠軍、《造星III》落敗者
文：東方新地｜圖：IG圖片及新傳媒圖片庫
《全民造星4》打造ViuTV首個女團
ViuTV皇牌節目《全民造星》系列首度招募全女班參賽者，希望打造ViuTV首個女團，吸引了過千人參加海選，據知參賽者中有不少人更直認是「鏡粉」，參選全因想同MIRROR成員合作。海選參選者中，不乏高質靚女而且來頭不少，在社交網已有大批粉絲，相信好大機會可以成功打入今次《全民造星4》百強，率先睇睇部分高質參賽者：
1）Candy黃曦誼（[email protected]）
年僅19歲的Candy（黃曦誼，原名黃曉文）出道做Model已有兩年，早前更簽入了太陽娛樂文化旗下，初入行她就孖姜濤拍過一個護膚品廣告，又與姜濤及Ian（陳卓賢）合作拍攝過音樂微電影《戀愛要在生日前》，今年更有份主演ViuTV五周年台慶特製劇《YOLO的練習曲》，令她人氣急升。
姜濤緋聞女友Candy
最令Candy受到網民關注的是她「姜濤緋聞女友」的身份，姜濤曾發文力撐Candy，指她「沒有做錯任何事情」，卻一直被誤會和攻擊，更大讚她的表演有100分。早前在MIRROR演唱會上，姜濤更邀請Candy伴舞，以大方的態度面對緋聞。不過Candy曾經在回答粉絲提問時，直言因為自己唱歌、跳舞都唔太好，無謂去獻醜，加上驚被花姐鬧，所以無意參加《造星》，今次她參選《造星4》，可算自打嘴巴。
Candy因入行做Model，早在兩年前已認識姜濤。（圖片來源：姜濤IG）
2）Jessica羅思雅（[email protected]）
現年26歲的羅思雅（Jessica，暱稱Caca）擁有英國倫敦卡斯商學院風險管理碩士學位，是《2019亞洲小姐》的香港賽區冠軍兼總決賽亞軍，當年羅思雅曾經係總決賽的奪冠大熱門，最後屈居亞軍， 比賽當晚被司儀要求即場獻唱時一度走音，但她坦言對唱歌有興趣，所以有意入行做歌手。
去年羅思雅曾經參加過《全民造星3》並順利入圍，但最後因傷退出，今年決定再戰《造星4》，她表示已做好心理準備面對花姐的嚴厲評語。不過早前羅思雅被指驚現「阿凡達鼻」，她解釋只是因去年工作時被尖物整損了鼻，才會「打少少嘢」，她認為這只是微調。
羅思雅表示已做好心理準備面對花姐的嚴厲評語。（圖片來源：羅思雅IG）
3）Bonnie姚琰欣（[email protected]）
姚琰欣（Bonnie）曾改名姚紫茵，現年26歲，身兼演員、模特兒及DJ等身份，擁有36D逼爆身材，初出道時曾因樣貌和無綫花旦黃智雯有幾分相似，而被封爲「翻版黃智雯」。2012年Bonnie開始客串演出電影同電視劇，2015年曾於電影《有客到》飾演一個被姦屍的女仔而開始為人認識，2016年她更自資6位數字，推出了首本個人寫真集《Bonnie First Fantasy》。今次為參加《全民造星4》，Bonnie努力健身，激減了20多磅，又積極練歌跳舞，希望可以擺脫性感寫真女星形象。
4）Christine鄭嘉欣（[email protected]）
現年27歲的Christine（鄭嘉欣）是太陽娛樂文化旗下的模特兒，由2016年開始出道，有一個歌手夢的Christine去年曾參加過《全民造星3》，雖然止步於50強，但因為178cm的「九頭身」身材而人氣急升，獲封「港版石原聰美」，IG擁有超過5.7萬粉絲，早前她更有機會演出人氣節目《ERROR自肥企画》，在遊戲環節中扮演需要被ERROR四子拯救的「侏羅紀公主」。
5）Aggie阿杰（[email protected]）
Aggie Chow（阿杰）是樂隊The Cooper的主音，曾在澳洲新南威爾斯大專聯校歌唱比賽攞過最佳台風獎，亦曾擔任過歌唱比賽的製作人。原來Aggie在澳洲出世和長大，只在香港讀過一至兩年小學，長大後為了追夢而來到香港，做過英文老師、秘書及freelance模特兒，2018年Aggie曾參演過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，並晉級到20強，近日又拍過保錡〈痼〉MV。Aggie對拍戲和唱歌有好大興趣，所以參加《造星4》，她表示希望將來可以唱歌和拍戲雙線發展。
6）可柔（[email protected]）
19歲的可柔（HOYAU）因為熱愛唱歌、跳舞，所以決定參加《全民造星4》追夢，她在社交網也不時拍片大展歌喉，演繹過不少歌曲，在香港教育大學主修的是心理學的她透露是「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱），由於自己不擅長跳舞，所以特別欣賞「教主」Anson Lo精湛的「舞功」。
7）Maggie Wong（[email protected]）
走可愛風的Maggie Wong，暱稱有Maggie仔、米琪等，是一個人氣KOL兼直播主，現時IG有超過2萬位粉絲，個人YouTube頻道更有超過3.3萬個訂閱者，當中影片主要講旅遊、購物等，但Maggie現時專注於直播工作，最近在YouTube上載的一條影片已是在9個月前。