全民造星4｜Marf、Day危在旦夕隨時被淘汰 流出20強名單有幾準確？
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG、連登截圖
Marf、Day組織暫時評分最低隨時被淘汰
依上圖所見，「AK組」與「阿Dee組」的評分分別為248分以及236.6分，暫時排名第三、四，即時意味住她們的隊伍中起碼有一隊雖然接受有成員被淘汰的命運。「AK組」的成員分別有芯駖、CK、Marf、Ivy So和穎蕎；而「阿Dee組」的成員包括有Kinki、Day、馬欣、So Ching以及Ariel。第五輪淘汰賽評分最低的一隊需要淘汰3名成員，而評分第二低的組別則雖要淘汰兩名成員。
流出的20強名單
其實早在第一輪淘汰賽播出期間，網上已經流傳一份20強名單（實際只有19個名字），而幾乎所有名單上的人都有現身25強，幾日前回顧此名單仍有「很準確」的感覺。不過以現時的賽果顯示，暫時最低分的「阿Dee組」起碼要淘汰兩名成員，惟名單上卻有齊Kinki、Day、馬欣、So Ching以及Ariel五個名。
「阿妹黨」在40強已全軍覆沒
193胞妹郭嘉盈（3妹）、歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖（Bubu）及余香凝胞妹余潔滢（Zoe）在開播之前已經被稱為「阿妹黨」，雖然弓戈水氣較其它參賽者高，但三位阿妹都未能晉身20強，3妹與Bubu在首輪淘汰賽已經離開造星舞，而Zoe則在40強止步。
梁祖堯曾睇死《造星4》參賽者
自播出之後，導師之一梁祖堯不斷受到網民批評，被指反應過大、偏心、甚至人生攻擊。而近日他亦終於在個人IG開腔回應：「96強當晚，我哋個個都覺得大部分參賽者嘅質素好一般。拍咗近26小時，都揾唔倒一個覺得”嘩！呢個紅硬！”嘅人選。不過，佢哋最後一個出塲嘅表演者係0935，但佢哋嘅化妝時間係前一日嘅0600. 27小時，不眠不休仲要唱歌跳舞。真心respect 的。」至於反應過激方面，他亦直認自己有做「做假」成份：
「一部分係節目效果啦。嚇到呀融message 我問係咪攪到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同呀佛（許廷鏗）喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔洗擔心。不過，我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。」
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？
A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時超過8萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博