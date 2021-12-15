全民造星4｜Marf、Day危在旦夕隨時被淘汰 流出20強名單有幾準確？

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》於近日進行得如火如荼，一班「準女團」參賽者可以話係遍佈各大社交平台以及討論區。來到第五輪淘汰賽，25名參賽者重新分組並分派導師，當中兩位大熱門Marf所屬的「AK組」以及Day所屬的「阿Dee組」暫時評分最低，隨時面臨淘汰的命運。再對照一下早前流出的20強名單，發現的確有不少相同之處。