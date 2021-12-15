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全民造星4｜Marf、Day危在旦夕隨時被淘汰 流出20強名單有幾準確？

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撰文：東方新地

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》於近日進行得如火如荼，一班「準女團」參賽者可以話係遍佈各大社交平台以及討論區。來到第五輪淘汰賽，25名參賽者重新分組並分派導師，當中兩位大熱門Marf所屬的「AK組」以及Day所屬的「阿Dee組」暫時評分最低，隨時面臨淘汰的命運。再對照一下早前流出的20強名單，發現的確有不少相同之處。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG、連登截圖

先報個分，當中「Lokman組」以及「肥仔組」的成員已經確定晉級20強。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
先報個分，當中「Lokman組」以及「肥仔組」的成員已經確定晉級20強。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

Marf、Day組織暫時評分最低隨時被淘汰

依上圖所見，「AK組」與「阿Dee組」的評分分別為248分以及236.6分，暫時排名第三、四，即時意味住她們的隊伍中起碼有一隊雖然接受有成員被淘汰的命運。「AK組」的成員分別有芯駖、CK、Marf、Ivy So和穎蕎；而「阿Dee組」的成員包括有Kinki、Day、馬欣、So Ching以及Ariel。第五輪淘汰賽評分最低的一隊需要淘汰3名成員，而評分第二低的組別則雖要淘汰兩名成員。

「Lokman組」確定晉級。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
「Lokman組」確定晉級。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
DAY表現失準。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
DAY表現失準當場落淚。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

流出的20強名單

其實早在第一輪淘汰賽播出期間，網上已經流傳一份20強名單（實際只有19個名字），而幾乎所有名單上的人都有現身25強，幾日前回顧此名單仍有「很準確」的感覺。不過以現時的賽果顯示，暫時最低分的「阿Dee組」起碼要淘汰兩名成員，惟名單上卻有齊Kinki、Day、馬欣、So Ching以及Ariel五個名。

討論區早前流出的名單。（圖片來源：連登截圖）
討論區早前流出的名單。（圖片來源：連登截圖）

「阿妹黨」在40強已全軍覆沒

193胞妹郭嘉盈（3妹）、歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖（Bubu）及余香凝胞妹余潔滢（Zoe）在開播之前已經被稱為「阿妹黨」，雖然弓戈水氣較其它參賽者高，但三位阿妹都未能晉身20強，3妹與Bubu在首輪淘汰賽已經離開造星舞，而Zoe則在40強止步。

（圖片來源：IG@zoe_yuying）
香凝胞妹余潔滢（Zoe）。（圖片來源：[email protected]_yuying）
（圖片來源：IG@michellekky）
193胞妹郭嘉盈（3妹）。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@bubuubu）
歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖（Bubu）。（圖片來源：[email protected]
歐陽巧霖Bubu跌入淘汰區。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
歐陽巧霖Bubu於第五集跌入淘汰區，並沒有被復活。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
3妹預告自去己會於首輪尾二一PAIR登場。（圖片來源：IG@michellekky）
3妹預告自去己會於首輪尾二一PAIR登場。（圖片來源：[email protected]

梁祖堯曾睇死《造星4》參賽者

自播出之後，導師之一梁祖堯不斷受到網民批評，被指反應過大、偏心、甚至人生攻擊。而近日他亦終於在個人IG開腔回應：「96強當晚，我哋個個都覺得大部分參賽者嘅質素好一般。拍咗近26小時，都揾唔倒一個覺得”嘩！呢個紅硬！”嘅人選。不過，佢哋最後一個出塲嘅表演者係0935，但佢哋嘅化妝時間係前一日嘅0600. 27小時，不眠不休仲要唱歌跳舞。真心respect 的。」至於反應過激方面，他亦直認自己有做「做假」成份：

「一部分係節目效果啦。嚇到呀融message 我問係咪攪到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同呀佛（許廷鏗）喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔洗擔心。不過，我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。」

（圖片來源：IG@pumpkinjojoinstagram）
（圖片來源：[email protected]

《全民造星4》FAQ

Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？

A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯

Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？

《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時超過8萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博

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