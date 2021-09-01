全民造星4｜96強現真身 參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第21至40號參賽者，有亞姐香港區冠軍羅思雅，亦有樂隊The Cooper主音阿杰，以及現任歌手Winka及Emiko等，個個有樣有才華。
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身21-40號參賽者逐個捉
21）謝裕鈴（Ling）
年齡：39
職業：歌手／舞蹈員／演員／模特兒
IG：lingtse
22）林暐翹（暐翹）
年齡：19
職業：拉丁舞運動員
IG：wyllislwk
23）陳祖兒（陳祖）
年齡：25
職業：中醫診所助理
IG：jo2_ig
24）曾家瑩（Ariel）
年齡：16
職業：學生
IG：oreohh
25）徐嘉蔚（Emiko）
年齡：19
職業：學生
IG：emiko_mus
26）陳泳伽（WINKA）
年齡：23
職業：歌手
IG：winka_chan
27）姜咏鑫（Ada仔）
年齡：21
職業：學生
IG：geungada
28）王家晴（Candy）
年齡：18
職業：學生
IG：candyw1219
29）鄺采彤（Emi）
年齡：27
職業：市場推廣員
IG：emikwong
30）羅思雅（Caca）
年齡：27
職業：自由工作者
IG：jesslty213
31）周芷慧（阿杰）
年齡：26
職業：自由工作者
IG：superaggiieee
32）李凱翹（Kay）
年齡：29
職業：空中服務員
IG：kayjaiiii
33）黃敏蕎（阿妹）
年齡：16
職業：學生
IG：hsiaksueudidi
34）黃斯琪（CK）
年齡：24
職業：舞蹈員
IG：ckzzzck
35）羅安娜（Ana）
年齡：24
職業：健力運動員
IG：anaxoxoo
36）陳曉藍（精靈）
年齡：19
職業：女子組合成員
IG：0.sakiikas.0
37）利佩佩（Puipui）
年齡：20
職業：跳舞老師
IG：puii.2
38）沈貞巧（Gao）
年齡：28
職業：街舞導師／舞蹈員
IG：gagarieo
39）葉倩彤（倩彤）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：stellasintungyip
40）李芯駖（芯駖）
年齡：35
職業：舞者
IG：lisukling