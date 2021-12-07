全民造星4｜30強名單 方方繼續獲梁祖堯保送 許廷鏗將以20對10人佔優勢

ViuTV皇牌節目《全民造星4》的第三輪淘汰賽即將完結，係時候嚟睇睇邊幾位參賽者有機會夠晉身下一輪30強的賽事！當中梁祖堯的B Team因為在此輪以局數上2比3落敗，最後B組要再淘汰5名參賽者。最受爭議的上屆20強方方、大熱門阿Day、Marf以及顏值擔當Ivy So晉級，平均年齡22.9歲，當中30強最老芯駖（35歲）、年紀最輕是Ariel （16歲）。