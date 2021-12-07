全民造星4｜30強名單 方方繼續獲梁祖堯保送 許廷鏗將以20對10人佔優勢
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
劇透：20強名單傳193妹郭嘉盈、歐陽巧瑩及余香凝「藝人細妹」全軍覆沒
重溫：全民造星4｜40強完整名單出爐 平均年齡23歲 梁祖堯拒耽誤燒賣忍痛淘汰
即睇40強晉級30強名單（包括即時死亡的參賽者）：
許廷鏗A1組（晉級名單）：CK、So Ching、Marf、WinWin
許廷鏗A2組（晉級名單）：Kinki、Candy、Ashi、阿蛋
許廷鏗A3組（晉級名單）：Tengie、Val、Yoyo
A3組落敗後，「死亡名單」筠兒被淘汰。
許廷鏗A4組（晉級名單）：子涓、安希婷、Ada仔、Ariel
A4組落敗後，「死亡名單」Carmina被淘汰。
許廷鏗A5組（晉級名單）：穎蕎、超酸、芯駖、Day、Ika
梁祖堯B組輸比數要再淘汰5人
梁祖堯第分別淘汰Liu 哥、Ana、阿杰、潔瀅（Zoe）、Sica。
梁祖堯B1組（晉級名單）：方方、馬欣
B1組落敗後，「死亡名單」Hannah被淘汰。
梁祖堯B2組（晉級名單）：Alice、Gao
B2組落敗後，「死亡名單」阿Mic被淘汰。
梁祖堯B3組（晉級名單）：Ivy So、榛綦
B3組落敗後，「死亡名單」咖喱被淘汰。
潔瀅Zoe在賽後，梁祖堯點名淘汰。
梁祖堯B4組（晉級名單）：暐翹、東東
Liu 哥、Sica在賽後，梁祖堯點名淘汰。
梁祖堯B5組（晉級名單）：Karen、Winka
阿杰、Ana在賽後，梁祖堯點名淘汰。
第四輪比賽：許廷鏗A組20人、梁祖堯B組10人。
對於梁祖堯的淘汰名單，網民繼續意見多多：
重溫第三輪最後一場淘汰賽A1 對 B2
第三輪淘汰賽的最後一場於第26集上演，分別是由大熱門阿Marf、WinWin、CK以及So Ching四名成員組成的A1組，對上由女版Lokman 阿Guo、Alice以及阿Mic組成的B2組，當阿Mic是中死亡名單。
Marf竟然係死亡名單？
第三輪淘汰賽是預先由兩組導師在各個小組中挑選出小組對戰中落敗被淘汰的「死亡名單」，當中梁祖堯就以「最多憂慮」、「最多不確定性」、「心理質素未準備好」為由在B2組揀選了阿Mic為「即時死亡」。而A1方面，只見製作組甚至寶姐都略嫌偏心Marf，正常許廷鏗在揀選途中拿起Marf的資料時，在旁的寶姐立即喝止，仲話：「你放低先，我哋逐張睇。」繼而當許廷鏗繼續堅持，製作組亦刻意草率帶過，非常偏心。結果到上集結束都未向觀眾透露A1組的「死亡名單」。
Alice隨時累死阿Mic
在A1組對B2組的「自選項目」比賽中，首先出場的A1組以「狼人殺」為主題，上演了一場名為《天黑請閉眼》的舞蹈表演，雖然一句歌都冇唱過，但所有評判都一致好評，唔單止花姐透露A1四名組員中有三名都是自己的Top5人選，評判卓韻芝更斷言A1組有實力與Mirror對決，評價極高！然而B2組的選擇了仿百老匯歌劇版本的《天台飛人》，當中Alice的唱歌發揮得認真麻麻，評判亦對B2組的表現批評多多，似乎阿Mic真係凍過水！
指定項目《救命歌》
來到第三輪最後一場比賽，兩組都要唱出指定歌曲《救命歌》，而兩組的表演風格亦非常不同。A1組的表現比較有青春魅力，當中So Ching的歌聲更獲卓韻芝大讚好聽。面對強敵，一直被睇低一線的B2組唯有兵行險著，加入戲劇元素，再以將「年華老去」的故事加入表演。其實B2組的Alice由海選開始已經被批評唱歌極差，今次在阿Mic的幫助之下明顯進步不少，評判亦被化身三名師奶的B2組逗得非常高興。可惜，最後評判亦一致認為A1組優勝，「死亡名單」阿Mic被即時淘汰。