全民造星4｜Ash前夫開直播繼續爆料：十一月分居被要求簽協議書

《全民造星4》早已被淘汰的Ash（鍾卓穎）的離婚風波繼續發酵，繼之前MC張天賦直認於平安夜私約Ash過節之後，Ash前夫再直闖MC直播爆料，繼而又話「恨Ash」兼刪Post。事隔一晚，Ash前夫又開直播爆料話自己同Ash有簽保密協議書！