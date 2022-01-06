全民造星4｜Ash前夫開直播繼續爆料：十一月分居被要求簽協議書
《全民造星4》早已被淘汰的Ash（鍾卓穎）的離婚風波繼續發酵，繼之前MC張天賦直認於平安夜私約Ash過節之後，Ash前夫再直闖MC直播爆料，繼而又話「恨Ash」兼刪Post。事隔一晚，Ash前夫又開直播爆料話自己同Ash有簽保密協議書！
文：東方新地｜圖：[email protected]___、[email protected]、連登截圖
睇返第一集：全民造星4｜Ash與張天賦平安夜私約獲前夫證實 舊同學爆黑歷史
重溫第二集：全民造星4｜Ash前夫向MC道歉 態度180度轉變罵爆前妻：我恨你
Ash前夫開直播爆料
於1月6日早上，正於台灣隔離的Ash前夫突然又開直播爆料，內容大概係話自己喺香港做嘢賺嘅錢交由Ash處理，所以身無分文，繼而在11月已經超與Ash分居兼簽定協議書。Ash前夫亦因為留港簽證將於2022年3月到期，所以透露自己曾向Ash提出簽他加簽，可惜遭對方及其家人拒絕，到十二月尾更被要求離開，喺走之前收咗Ash六萬元台幣（約1.7萬元港幣）作為回台灣的隔離酒店同機票，而且係要還嗰隻。關於協議書方面，Ash前夫透露其中一項是與Ash斷絕聯絡，以免Ash受到生命危險。
網民反應兩極：累死Ash！
對於Ash前夫嘅行為，網民反應非常極端分兩邊，一方就為Ash前夫態度惡劣，在分開之後動作多多有報復心態要不得，更稱他為「莎比亞2.0｣，就是小器不甘「被綠」，指責Ash前夫嚴重破壞前妻的事業前途。但另一邊廂，不少網友都好撐Ash前夫，表示Ash就是「港女」兼「衰格」，僅用萬零蚊就想封住前夫把口，兼夾認為她擺明為錢拋棄前夫。不過最大致命傷係Ash在分居後依然消費前夫，事關除了在12月中仍然賣珠寶廣告曬甜蜜之餘，及在出席活動時公開表示與前夫有「未來計劃」嘅打算，仲話有諗過生小朋友添！不過現時雙方都只係口頭上隔空互數，事實上「真相」就只有「離婚」一事。
（圖片來源：連登截圖）