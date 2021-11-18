全民造星4｜Ash被曝已為人妻累家人被騷擾 IG發文回覆：好記得被欺凌嘅畫面
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
Ash在2020年結婚
雖然Ash在首輪淘汰賽不敵對手陳泳伽（WINKA），但由於阿祖一句「我兩個都要」，令Ash的復活指數達至滿分，有很大機會可以晉身下一輪。而Ash亦成為網民焦點的參賽者之一，早前更有網民分享Ash的舊Post並指出原來她早於2020年已經成為人妻，Ash當時在原Post寫道「哈哈哈哈，最最最重要的就是～多了一個頭銜，『王趙太太』。」消息公開後，Ash亦有公開回應直認已婚，更在限時動態的問答環節中解釋了早婚的原因：「我係一個好怕錯過嘅人，當你知道遇上啱嘅人」。
父母Facebook遭侵 Ash希望保護家人
由於網民反應太過熱烈，Ash都表示一時三刻應對不睱，同時又發現夫母的Facebook被粉絲入侵，瘋狂有人留言認岳父。有見及此，Ash近日亦終於在IG發聲希望各位支持者不要再騷擾父母：「見到好多人對我感情事好有興趣。但參賽以嚟，咁多位參賽者都想好好保護另一半同屋企人，我都同樣，只係同咗比賽最熟嘅朋友，同工作人員講，因為我準備好同大家見面，可能屋企人未必。諗番起當初想參加，佢第一個舉腳贊成，因為佢知道我有幾鍾意唱歌，喺我想放棄嘅時候鼓勵我，一直覺得我有能力同要被出面嘅人認識，所以先至會有大家噚日喺電視上面見到嘅81號Ash。搵到一個同你冇血緣關係但永遠無條件支持你嘅人，見到有人鍾意我比我自己更開心嘅人，我只知道我應該要做嘅就係珍惜，因為人生可以好短暫。所以不論係另一半定係呢一個比賽，選擇咗我就唔會後悔。」
Ash被欺凌
另一方面，今次人氣急升，除了為Ash帶來不少支持者之外，亦激發出欺凌事件，而Ash亦重提讀書時期被欺凌的情況。她發長文表示，自己小時候說話直接易得罪人：「因為我好清楚記得自己中一二比人欺凌嘅畫面，去到中五六我嘅好朋友又點樣被人欺凌，冇人提起唔代表冇發生過。身處係男多女少嘅中學，是非一定不少，但改花名、畫枱、入班房鬧、櫃桶都係辱罵嘅信，我歷歷在目，至少令之後再進入我生活嘅人，要去分辨到底係唔係真心。份人係點，呃唔到，放大我嘅過去加上一啲冇發生嘅事，會令你開心就繼續，至少我依家有一堆好錫我嘅同事、好朋友同屋企人，佢哋知道我係唔係咁嘅人就夠，我想講嘅講完啦！」
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