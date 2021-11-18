全民造星4｜Ash被曝已為人妻累家人被騷擾 IG發文回覆：好記得被欺凌嘅畫面

ViuTV皇牌節目《全民造星4》近日進行得如火如荼，某幾位參賽者更成網絡熱話，當中包括被譽為「天籟之音」的Ash，除了不少網民認為她最應該被復活之外，另一個議題就是現時僅23歲的她，原來一年前已經成為人妻。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片