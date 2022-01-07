全民造星4｜Ash被華納請食檸檬星途止步？ 仲有6位參賽者值得出道！
文：東方新地｜圖：[email protected]___、LIHKG截圖、[email protected]
Ash已簽華納唱片？
Ash離婚一事持續發酵未能平息，原因是一直發生火上澆油的情況，例如Ash先被影到平安夜私會MC張天賦，之後她的前夫又在MC直播期間踩場留言：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」言帶雙關很易令人產生聯想。
不過，儘管事件枝節愈來愈多，但Ash仍然龜縮，未就事情解畫。於是，新的支線又再出現，事關有網民開Post指MC的公司華納唱片本打算簽下Ash，但現在風頭火勢一鑊泡，不知怎收科：
《全民造星4》完結嗰日開始傾合約，Ash應承咗，簽咗約。出MC個MV係試水溫，點知搞咗咁大單嘢出嚟， 都唔知點收科！佢哋兩位係真係有嘢，所以冇即時澄清！本身諗住1月12號向傳媒公佈佢（Ash）簽咗華納，而家咁公司都唔知點算。
華納回覆
對於網民上述說法，Ash例牌不會回應，於是傳媒向華納查證，並得到否認的回覆，表示從沒接觸過Ash，更加沒有任何簽她的意欲，直指傳言不實。
Ash簽唱片無望，咁《造星4》中又有誰有可能被外界選中出道呢？
Ash簽華納優缺點
雖然消息被否定，但網民還是感到很「雀躍」，稱：「畀我係華納都攬MC棄Ash啦！」又有人認為：「如果Ash同MC同公司，唔係死多兩錢重，就係喺公司拍拖好安全，唔會咁易畀人影到。」無論實情如何，事已致此，誠如網民推測：「至少有個好消息，女團一定無佢份。」
Yoyo與Candy
Yoyo（葛綽瑤）與Candy（王家晴）能殺進總決賽成為20強一直被外界所垢病，指她二人除了樣靚啲之外，跳和唱都勉勉強強，很多時靠抆隊友衫尾晉級。話雖如此，但現實中一直不乏單靠靚樣都可以紅的女歌手和女子組合，只要包裝得好，不強求觀眾聽出耳油，但求演出夠吸睛便可，想想Yoyo與Candy曾唱跳《NoBody笨珠》的造型，足叫觀眾重複Loop睇唔停。何況，香港很久沒有如此養眼的二人女子組合了，讓毒毒與宅宅餓了很久。
Val
無嘢比得上Fans願意真金白銀課金支持偶像，而Val（趙展彤）的擁躉就曾開Post表示要是全民票選中Val入頭三甲就每人派$100，單是有這種粉絲存在，簽佢做旗下歌手已經算得上有揸拿，況且佢又真係唱得，慳返唔少培訓資金與時間，性價比與CP值來說，值得一試。
Winka
唱得之人豈止Val，仲有Winka（陳泳伽），而且外形都算討好耐看，更重要是造型方面可塑性高，《NoBody笨珠》女神風又得，《母系社會》的妖邪黑化更是吸引，以這種暗黑壞女孩再帶少少性感的風格面世，對香港歌手來說幾有新鮮感。
Sica
Sica（何洛瑤）已有成名代表作，「哎吔！叻女！叻女！叻女！叻女！」簡直有聲呀。誇張的是，儘管Sica早已被淘汰，但《造星4》活動去到邊，邊到就會見到Sica的Banner與燈牌，更有埋巴士車身與車站燈箱廣告，就呢點而言，直逼MIRROR與姚焯菲 Chantel。另外，她孖辮日系風格太強烈，出道的話，隨時成班Fans圍著她一起跳唱「咩菇咩菇fire」，場面諗下都覺得瘋狂！
3妹
好似MIRROR同時又有ERROR一樣，搵3妹（郭嘉盈）整個Horror都有得諗，始終世事無絕對、蘿蔔青菜各有所愛，現實又真係有人在Facebook群組說：「唔好成日提住Ash，193妹都好靚。唔識唱跳及演戲就俾佢訓練下，無人一出世就識晒所有嘢。」就算係曲線假膠，但簽佢返去博爆冷都可以啫。