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全民造星4｜Ash被華納請食檸檬星途止步？ 仲有6位參賽者值得出道！

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撰文：東方新地

《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎），因與台灣老公離婚，同時又傳出與MC張天賦疑有感情瓜葛，令她成為近日熱議對象。今日（1月6日），又有網友爆出關於Ash的消息，並以「Ash已簽唱片公司：華納唱片（香港）」為題出Post。但除咗Ash之外，仲有大把被淘汰嘅參賽者值得出道！

文：東方新地｜圖：[email protected]___、LIHKG截圖、[email protected]

Ash的人妻身分本來對她星途沒有太大影響，想不到離婚回復單身才弄到一團糟，想紅？怕且無望。（圖片來源：IG@taiwan.fatboy）
Ash的人妻身分本來對她星途沒有太大影響，想不到離婚回復單身才弄到一團糟，想紅？怕且無望。（圖片來源：[email protected]

Ash已簽華納唱片？

Ash離婚一事持續發酵未能平息，原因是一直發生火上澆油的情況，例如Ash先被影到平安夜私會MC張天賦，之後她的前夫又在MC直播期間踩場留言：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」言帶雙關很易令人產生聯想。

不過，儘管事件枝節愈來愈多，但Ash仍然龜縮，未就事情解畫。於是，新的支線又再出現，事關有網民開Post指MC的公司華納唱片本打算簽下Ash，但現在風頭火勢一鑊泡，不知怎收科：

《全民造星4》完結嗰日開始傾合約，Ash應承咗，簽咗約。出MC個MV係試水溫，點知搞咗咁大單嘢出嚟， 都唔知點收科！佢哋兩位係真係有嘢，所以冇即時澄清！本身諗住1月12號向傳媒公佈佢（Ash）簽咗華納，而家咁公司都唔知點算。

網上流傳Ash已簽約華納唱片，是緋聞對象MC的師妹。（圖片來源：LIHKG截圖）
網上流傳Ash已簽約華納唱片，是緋聞對象MC的師妹。（圖片來源：LIHKG截圖）

華納回覆

對於網民上述說法，Ash例牌不會回應，於是傳媒向華納查證，並得到否認的回覆，表示從沒接觸過Ash，更加沒有任何簽她的意欲，直指傳言不實。

Ash簽唱片無望，咁《造星4》中又有誰有可能被外界選中出道呢？

華納唱片被唱有否簽下Ash，並回覆指簽Ash一事子虛烏有。（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
華納唱片被唱有否簽下Ash，並回覆指簽Ash一事子虛烏有。（圖片來源：[email protected]___）

Ash簽華納優缺點

雖然消息被否定，但網民還是感到很「雀躍」，稱：「畀我係華納都攬MC棄Ash啦！」又有人認為：「如果Ash同MC同公司，唔係死多兩錢重，就係喺公司拍拖好安全，唔會咁易畀人影到。」無論實情如何，事已致此，誠如網民推測：「至少有個好消息，女團一定無佢份。」

（圖片來源：網上截圖）
（圖片來源：網上截圖）

Yoyo與Candy

Yoyo（葛綽瑤）與Candy（王家晴）能殺進總決賽成為20強一直被外界所垢病，指她二人除了樣靚啲之外，跳和唱都勉勉強強，很多時靠抆隊友衫尾晉級。話雖如此，但現實中一直不乏單靠靚樣都可以紅的女歌手和女子組合，只要包裝得好，不強求觀眾聽出耳油，但求演出夠吸睛便可，想想Yoyo與Candy曾唱跳《NoBody笨珠》的造型，足叫觀眾重複Loop睇唔停。何況，香港很久沒有如此養眼的二人女子組合了，讓毒毒與宅宅餓了很久。

（圖片來源：《造星4）截圖）
（圖片來源：《造星4）截圖）

Val

無嘢比得上Fans願意真金白銀課金支持偶像，而Val（趙展彤）的擁躉就曾開Post表示要是全民票選中Val入頭三甲就每人派$100，單是有這種粉絲存在，簽佢做旗下歌手已經算得上有揸拿，況且佢又真係唱得，慳返唔少培訓資金與時間，性價比與CP值來說，值得一試。

（圖片來源：IG@valentina_cct）
（圖片來源：[email protected]_cct）

Winka

唱得之人豈止Val，仲有Winka（陳泳伽），而且外形都算討好耐看，更重要是造型方面可塑性高，《NoBody笨珠》女神風又得，《母系社會》的妖邪黑化更是吸引，以這種暗黑壞女孩再帶少少性感的風格面世，對香港歌手來說幾有新鮮感。

（圖片來源：IG@winka_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）

Sica

Sica（何洛瑤）已有成名代表作，「哎吔！叻女！叻女！叻女！叻女！」簡直有聲呀。誇張的是，儘管Sica早已被淘汰，但《造星4》活動去到邊，邊到就會見到Sica的Banner與燈牌，更有埋巴士車身與車站燈箱廣告，就呢點而言，直逼MIRROR與姚焯菲 Chantel。另外，她孖辮日系風格太強烈，出道的話，隨時成班Fans圍著她一起跳唱「咩菇咩菇fire」，場面諗下都覺得瘋狂！

有聲圖。（圖片來源：《造星4》截圖）
有聲圖。（圖片來源：《造星4》截圖）

3妹

好似MIRROR同時又有ERROR一樣，搵3妹（郭嘉盈）整個Horror都有得諗，始終世事無絕對、蘿蔔青菜各有所愛，現實又真係有人在Facebook群組說：「唔好成日提住Ash，193妹都好靚。唔識唱跳及演戲就俾佢訓練下，無人一出世就識晒所有嘢。」就算係曲線假膠，但簽佢返去博爆冷都可以啫。

有網民叫唔好再提Ash，想大家討論下3妹，不知真定假膠。（圖片來源：全民造星討論區截圖）
有網民叫唔好再提Ash，想大家討論下3妹，不知真定假膠。（圖片來源：全民造星討論區截圖）

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