全民造星4｜Ash被華納請食檸檬星途止步？ 仲有6位參賽者值得出道！

《全民造星4》參賽者Ash（鍾卓穎），因與台灣老公離婚，同時又傳出與MC張天賦疑有感情瓜葛，令她成為近日熱議對象。今日（1月6日），又有網友爆出關於Ash的消息，並以「Ash已簽唱片公司：華納唱片（香港）」為題出Post。但除咗Ash之外，仲有大把被淘汰嘅參賽者值得出道！