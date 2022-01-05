全民造星4｜Ash前夫向MC道歉 態度180度轉變罵爆前妻：我恨你
繼《全民造星4》早已被淘汰的Ash（鍾卓穎）公開宣布離婚之後話題不絕，除了有舊同學狂爆黑歷史之外，又突然被揭Ash與MC張天賦私約，Ash前夫慘戴綠帽！而呢日Ash前夫更加突然闖入MC的IG直播，仲留咗句似是而非嘅留言，哇！玩到咁大！唔止呀！之後前夫仲出多一個IG動態數阿Ash：「我恨你」！
文：東方新地｜圖：[email protected]___、[email protected]、連登截圖
睇返上集：全民造星4｜Ash與張天賦平安夜私約獲前夫證實 舊同學爆黑歷史
MC張天賦認與Ash私約
對於日前一直傳MC與Ash私約一事，其所屬娛樂公司華納唱片回應傳媒表示：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」而MC在1月5日出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會時則向傳媒直認平安夜真係有約Ash，二人並肩行超巿亦都係真有其事，不過就話之後一齊去Party仲有其它朋友嘅，仲話同Ash唔係好熟，甚至唔知對方嘅婚姻狀態添！
Ash前夫突入MC直播留言
直到1月5日晚上MC在IG開直播與Fans傾偈，豈料Ash前夫突入兼留言，說話仲有種酸溜溜嘅味道：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」雖然唔知MC當時睇唔睇到，但Ash前夫隨後又在自己的限時動態寫道：「如果真的有甚麼，我希望你可以負責到底，我是說如果真的有甚麼的話。」聽落真係有絃外之音！而網民的反應亦都非常熱烈，除咗話前夫「識玩」之外，更有人推測前夫可能有「證據」在手，同時亦確認自己被綠的事實，唔少人都戥佢心酸！
前夫向張天賦道歉，護妻變怨恨！
劇情真係180度轉變！啱啱先向MC同Ash送上祝福嘅前夫，突然又在限時動態上表示自己太衝動，最後更加向張天賦道歉。但重點係，之前一直都護住Ash嘅前夫態度突然180度轉變，直接話恨阿Ash喎：
我沒想過我會有這麼說的一天
鍾卓穎我恨你
就連最後她也不來送機
一通電話
一條短訊都沒有
真的很絕
之後前夫更加將大量IG資料清空，包括以下的「宣言」嘅限時動態以及Profile Pic。