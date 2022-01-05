全民造星4｜Ash前夫向MC道歉 態度180度轉變罵爆前妻：我恨你

繼《全民造星4》早已被淘汰的Ash（鍾卓穎）公開宣布離婚之後話題不絕，除了有舊同學狂爆黑歷史之外，又突然被揭Ash與MC張天賦私約，Ash前夫慘戴綠帽！而呢日Ash前夫更加突然闖入MC的IG直播，仲留咗句似是而非嘅留言，哇！玩到咁大！唔止呀！之後前夫仲出多一個IG動態數阿Ash：「我恨你」！