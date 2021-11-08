全民造星4｜大熱參賽者逐個捉 姜濤緋聞女友？ 選美冠軍、《造星3》落敗者

ViuTV選秀節目《全民造星4》早前正式展開海選面試，有不少高質大熱參賽者相繼湧現，其中有疑似姜濤緋聞女友Candy，亦有「神徒」可柔，以及曾經參過《造星3》的Christine等等，類型廣泛之餘又個個都青春貌美，吸睛度高過港姐！

文：東方新地｜圖：IG圖片及新傳媒圖片庫