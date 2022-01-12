全民造星4｜COLLAR經理人Wing戴穎IG感言：希望有一天也能用作品說話
文：東方新地｜[email protected]、archienblue、《全民造星4》截圖
阿Wing戴穎的自白：「唔試唔知」
在「COLLAR」正式誕生之前，Wing在個人IG感觸地寫下長文，以表達她即將要面對的重大挑戰。她表示：
我想成為經理人有幾個原因
1. 成就他人而得到的成功感滿足感遠遠大於自己得到的
2. 遙遠而宏大的夢想是能成功地將藝術和商業好好結合
3. 我喜歡各式各樣的創作
Wing亦透露，在最初答應擔任女團經理人之時已經有接受挑戰的準備，即使「未必每次都精準，也一定會有做出錯誤決定的時候」，但她仍然會繼堅守「唔試唔知」的格言，寫下：「作為經理人，希望有一天也能用作品說話」。
Wing曾揚言「打低MIRROR」
在《全民造星IV》決賽當晚的《造星彩蛋》中，Wing被問到對女團有何寄語或祝福時，曾笑言要與女團「一齊努力，打低MIRROR！Yeah！」當時花姐即質疑：「點解要打低MIRROR啫？我哋唔可以一齊行嘅咩？」阿Wing即時補飛：「咪就係一齊進步囉～」
曾於「太陽娛樂」擔任經理人，管理17位藝人工作
在轉投ViuTV之前，現時30歲阿Wing曾經於「太陽娛樂」擔任經理人，至今年中才正式過檔。在離開前公司之際，阿Wing曾經在IG發長文表達感受：「太陽係我2014年離開劇場踏入娛樂圈第一個家…重記得當年我係jobsdb見到有間叫sun esee model management 嘅公司請緊executive，我諗我當時連正常公司入面嘅executive 要做咩我都唔知…之後andrew提出不如自己簽local talent，我自己覺得好正好岩於是全身心投入，自己一條友逐個ig fb咁去搵人上黎casting…高峰時期我好似手上同時有17位自己簽嘅talent。」
拒絕做MIRROR經理人
其實花姐之所以搵到阿Wing都係同MIRROR有關，在《全民造星4》籌備過程中，花姐曾向傳媒介紹過阿Wing，透露ViuTV總經理魯庭暉曾經建花姐邀請阿Wing擔任MIRROR經理人，可惜最後阿Wing唔答應，及後再次邀請，對方亦再次婉拒。直到今次《全民造星4》，阿Wing終於都的起心肝過檔擔任「女團」經理人。而新、舊花姐最大分別，在於舊者較為剛烈經常訓斥藝人，新者則偏重對藝人溫柔呵護，節目中二人亦擦出不少火花。
與Ian做過對手戲，有感情線！
其實阿Wing除了是一名經理人之外，她亦是一位舞台劇演員，2019年曾經與陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）合作演出舞台劇《如果只得一分鐘》，當中更與Ian有感情線。除此之外，據聞阿Wing亦曾推薦陳漢娜Hanna Chan擔任Anson Lo《不可愛教主》MV，Hanna亦因此而爆紅。阿Wing與「造星」的紅線，其實一早已經牽上！
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？
A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時超過8萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博