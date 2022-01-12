全民造星4｜COLLAR經理人Wing戴穎IG感言：希望有一天也能用作品說話

由ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》打造出的女團「COLLAR」今日12/1正式誕生，而戴穎（Wing）亦順理成章成為經理人。其實在記者會舉行之前，Wing在個人IG自白擔任經理人的心聲：「成就他人而得到的成功感滿足感遠遠大於自己得到的」。