全民造星4｜Carmina嚴重走音淘汰都合理 梁祖堯絕地反擊請出「男團」救亡

《全民造星4》來到第三輪淘汰賽，第二十四集上演A4組對B4組。導師許廷鏗的A4組，死亡名單為Carmina、而B4組則為Liu哥。雖然Sica在自選項目失足跌落樓梯，但Carmina在指定歌曲嚴重走音危在旦夕。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、Facebook[email protected]、《全民造星4》截圖、Facebook造星評議會截圖