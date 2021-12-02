全民造星4｜Carmina嚴重走音淘汰都合理 梁祖堯絕地反擊請出「男團」救亡
《全民造星4》來到第三輪淘汰賽，第二十四集上演A4組對B4組。導師許廷鏗的A4組，死亡名單為Carmina、而B4組則為Liu哥。雖然Sica在自選項目失足跌落樓梯，但Carmina在指定歌曲嚴重走音危在旦夕。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、Facebook[email protected]、《全民造星4》截圖、Facebook造星評議會截圖
自選項目Sica失誤仆親
兩隊的自選項目亦加入了復古的元素，不過評判對兩組的評價亦只是一般，難分高下。唯獨在B4組表演時，Sica突然失足跌落樓梯，幸好Sica臨危不亂，坐在地上加插一組動作才淡定地重新加入，事後連卓韻芝都大讚她處理得好！
B4組變做男人應戰Carmina嚴重走音
由於第二回合的自選歌曲是「巨肺」歌手鄧紫棋G.E.M.的作品《來自天堂的魔鬼》，難度相當之高，沉著應戰的A4組硬著頭皮唱，結果表現欠佳，當中來自「音樂世家」的Carmina更在獨唱飈高音時出現嚴重走音，所有評判都一致應為A4組未能駕馭這首歌曲。
有片重溫：唱得組合弄巧反拙 A4組倫住嚟失準！
演唱高難度指定歌曲 《來自天堂的魔鬼》，幾個唱得之人因為分派歌曲段落已生嫌隙，去到正式演出更被指欠缺團體精神，各有各唱⋯⋯
梁祖堯奇招避唱功！Cosplay花招夠奪目
相反，同樣唔係賣唱功的B4組就聽取導師梁祖堯的意見，突破性地全體Cosplay做男人，表現中更加插大量舞步及武打動作，成功縮短各隊員的唱歌時間，同時又令表演變得不一樣！雖然評判都認為她們唱功認真麻麻，但勝在娛樂性搭夠，仲話睇得幾享受添！
同樣是《來自天堂的魔鬼》，B4組用生鬼造型避開 away、away、away⋯⋯