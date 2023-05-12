全民造星5｜「Win Win男友」最搶鏡獲導師眷顧 有參賽者出奇招搶fo
即睇《前傳》Dance Version MV：
全民造星5｜99號 KC 黃家灝 先聲奪人最搶鏡！
記者會上最期待當然是表演環節，首先登場嘅係7人跳舞組合，其中最搶眼嘅莫過於賽前大熱嘅99號參賽者黃家灝(KC) ，鏡頭特別多，而且到個人solo環節，更加係歡呼聲不斷，可見人氣非常高。另外，在群舞表演《前傳》以及大合照時，KC都係企正中間，相當搶鏡！在大合照時，KC獲「特別關照」企在導師韋羅莎身邊，只計曝光率已經撼贏一眾參加者了！
全民造星5｜79號 Kakit 鄧家杰 奇招取勝
另一位參賽者Kakit（鄧家杰）雖然在自我介紹時冇令人留下深刻印象。不過，當鏡頭影住跳舞表演時，大家除了留意台上參賽者表演之外，最搶眼的是的支持鄧家杰的banner，雖然設計老土，但成功搶焦！
全民造星5｜6號 Taco 黃泓祖 橙頭變藍頭
賽前因造型照相當突出，被網友笑指是「八两金翻版」的黃泓祖 (Taco）再次一改形象，染上藍色頭髮示人，同之前造型照嘅佢比較，真係有啲唔認得！
全民造星5｜強尼：今屆平均質素應該係5屆最高
記者會上，導師馮允謙、 韋羅莎、 陳健安、主持強尼出場，至於另一位導師陳蕾因有事而缺席 。擔任咗5屆造星嘅強尼表示：「我透露少少，做咗5屆呢，今屆我都夠膽咁講，平均質素應該係5屆最高，我覺得睇節目時，強烈推介大家要用多啲時間睇，除咗你睇live嗰一粒鐘，我相信你會上網搵佢哋嘅表演重新睇，同埋我建議大家戴耳機聽，因為值得用耳機細心聽佢哋嘅聲音或者表演。」
全民造星5｜花姐 肥仔 隔空現身支持
此外，大會亦播出《全民造星5》搶人環節的預告，4個導師有時要鬥快撳燈，見到心儀人選時又非常肉緊！畫面可見，花姐同肥仔都有輪流坐陣協助搶人才！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！