全民造星5｜「Win Win男友」最搶鏡獲導師眷顧 有參賽者出奇招搶fo

ViuTV選秀節目《全民造星5》將於在5月15日開播，今日（5月12日）在東港城舉行記者會造勢，讓94強參賽者首次公開露面，咁多位仔仔逐一列隊介紹自己，再以一輪唱歌同跳舞炒熱在場氣氛！另外，在《全民造星5》正式首播前，官方亦釋出《前傳》Dance Version MV，跟住今季嘅造星參賽者揮灑汗水，感受佢哋嘅熱血啦！