冰上火花｜張芷澄「阿豆」新演員起底 冰球港隊運動員初次拍劇

《冰上火花》「阿豆」張芷澄是誰？！ViuTV新劇《冰上火花》將於10月30日（周一）晚上9點半首播，眾演員於10月12日（周四）出席記者會，除了Ian陳卓賢以及MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）和Anson Kong（江𤒹生），《冰上火花》還有不少新面孔，當中飾演「阿豆」的張芷澄就係初次拍劇的素人演員！