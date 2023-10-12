冰上火花｜張芷澄「阿豆」新演員起底 冰球港隊運動員初次拍劇
《冰上火花》張芷澄「阿豆」激發Ian重拾冰球信念
之前有傳《冰上火花》同Ian有感情線的女演員名叫「張芷澄」，故事中起著關鍵作用，負責令沮喪的Ian重拾對冰球的熱情！不少觀眾都對「阿豆」的角色大感迷惘，開鏡儀式上對這位攣髮造型的少女演員都無甚印像，原來張芷澄（Christie）係劇組為拍攝冰上曲棍球故事而招募搵返嚟嘅新演員，張芷澄對冰球情有獨鍾，接觸冰球之後，令佢更認真對待身邊嘅事，張芷澄係香港女子冰球代表，亦試過跟隊友喺「IIHF世界錦標賽2019」出征保加利亞，於國際比賽上爭取更好成績！
「阿豆」張芷澄回顧《冰上火花》超熱血： 劇組煞科後繼續組隊Crew打冰球
今年 9月初張芷澄為《冰上火花》進行後期配音，驚覺原來都劇集自四月煞科至今己近半年： 「睇返好多好多片段，見到大家好努力為呢套劇學習點樣打冰球，然後再回顧返早幾日打完嘅冰球聯賽，突然間好感嘆有班黐線佬竟然將佢哋嘅工作當成興趣！」
張芷澄表示，上年10月先第一次正式參與訓練，見證住劇組由零開始，由學習最基本嘅溜冰技術，到點樣用棍，再之後發展到開始打比賽，場內場外都見到佢哋好熱血。
「可能一開頭真係為咗工作而努力學打冰球，然後又成日講笑咁講話不如打下啲聯賽之類。後來去到拍攝嘅尾聲，佢哋突然間有一次好認真咁講：『不如我地真係一齊組隊打波啦』我第一個反應係：…nani?!?!」
之後劇組一班演員仲「滴血為盟」實牙實齒話真係要打波，然後在郭爾君號召下組咗一隊「Crew」， 仲要由王智騫設計一個超級靚嘅logo！「仲記得一開頭打嗰兩三場大家都話好緊張，仲諗緊今季聯賽會唔會包尾，但係我想講你地真係打得超級好！學嘢好快！又好勤力練習！你地嘅努力絕對唔會比任何一位冰球員少！！！」
張芷澄「阿豆」分享《冰上火花》拍攝心得
對於首次參演戲劇拍攝 ，張芷澄曾於IG表達心情：「首先好多謝監製 同導演比呢個機會我參與拍攝，我完全冇諗過一個咁普通、連KOL都唔係嘅素人竟然有機會拍嘢，其實你哋真係take咗好大個risk，拍攝期間一直都好encouraging，一直都好有耐性咁guide住我。多謝劇組每一個人嘅愛錫同照顧，可以同大家渡過咗半年密集式訓練、有血有汗、捱更抵夜嘅日子，真係好熱血同開心！」
冰球運動員張芷澄 Christie 專訪 ：
2019年張芷澄以冰球前鋒身份接受採訪！
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