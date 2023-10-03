冰上火花｜劇情＋演員角色關係＋ViuTV預告搶先睇
冰上火花｜劇情簡介
陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的電影《冰上火花》中，Ian陳卓賢擔任男主角，將挑戰冰上曲棍球。他和AK分別是「火花隊」及「暴風隊」的成員
百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯
直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!
冰上火花｜演員角色及人物關係：誰是Ian的女主角？
|演員
|角色
|角色簡介
|陳卓賢 (Ian)
|林千帆
|冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林百威之弟弟
王天城之勁敵
|江𤒹生 (AK)
|王天城
|冰球運動員
冰球隊「暴風隊」隊員
林百威、林千帆之勁敵
|林愷鈴
|余悅
|阿Yu
林百威之女友
|柯煒林
|林百威
|冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林千帆之哥哥
余悅之男友
王天城之勁敵
|楊樂文 (Lokman)
|黃奕晨
|徐浩鋒
|張芷澄
|阿豆
|沈貞巧(Gao)
|郭爾君
冰上火花ViuTV｜主要角色/演員介紹
Ian陳卓賢飾演 林千帆
冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林百威之弟弟
王天城之勁敵
AK江𤒹生飾演 王天城
冰球運動員
冰球隊「暴風隊」隊員
林百威、林千帆之勁敵
柯煒林飾演 林百威
冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林千帆之哥哥
余悅之男友
王天城之勁敵
林愷鈴飾演余悅
柯煒林之女友
《冰上火花》新預告登場！AK、Ian再為運動劇激動流淚！
運動劇系ViuTV專長，今次開拍《冰上火花》，陳卓賢、江𤒹生、柯煒林、朱鑑然四大猛男上陣玩冰上曲棍球，劇集已經完成拍攝， MIRROR成員AK、Ian為新戲《冰上火花》宣傳，佢哋笑話拍完曬成套劇都鬆一大口氣，好期待之後嘅播出。Ian自爆有嚮導演自薦唱主題曲，但暫時未收到任何暗示係yes or no！
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《冰上火花》講述業餘冰球隊故事
《冰上火花》的故事講述一隊業餘冰球隊的隊員，在四散多年後決定重組球隊。隊內各個不同年紀的隊員都深愛著冰球運動，雖然要面對種種生活困難，但依然互相扶持，爭取進入聯賽選拔賽。ViuTV在社交網上表示：「《冰上火花》（暫名）製作團隊希望將冰球業餘運動員嘅故事帶畀大家，等全人類可以更加認識冰球運動！」
ViuTV招募年滿18歲香港冰球運動員
今次ViuTV招幕的冰球運動員，要求為年滿18歲，並持有有效香港永久性居民身份證，報名日期為8月22日上午11時至9月4日晚上11時59分，成功通過海選及試鏡的冰球運動員，有機會成為劇集《冰上火花》（暫名）中的主角、配角或者替身。也有指《冰上火花》（暫名）將由曾炮製出《濁水漂流》、《一秒拳王》等電影的MM2負責製作，而MM2的香港區執行董事是夏雨，因此有網民猜測夏雨仔Dixon（黃奕晨）將有機會參與這部劇集演出。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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