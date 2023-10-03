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冰上火花｜劇情＋演員角色關係＋ViuTV預告搶先睇

劇情
東方新地

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《冰上火花》於2023年4月21日正式殺青，於2023年10月30日至2023年11月24日晚上9:30－10:30於ViuTV播出。全劇20集的《冰上火花》是ViuTV再一次拍攝運動主題劇集，播放時段對撼無綫台慶劇，與去年《季前賽》部署類似！現在率先睇劇情、演員角色同預告先！文章版權為東方新地整理及更新：

冰上火花｜劇情簡介

陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的電影《冰上火花》中，Ian陳卓賢擔任男主角，將挑戰冰上曲棍球。他和AK分別是「火花隊」及「暴風隊」的成員

百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯

直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!

冰上火花｜演員角色及人物關係：誰是Ian的女主角？

演員 角色 角色簡介
陳卓賢 (Ian) 林千帆 冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林百威之弟弟
王天城之勁敵
江𤒹生 (AK) 王天城 冰球運動員
冰球隊「暴風隊」隊員
林百威、林千帆之勁敵
林愷鈴 余悅 阿Yu
林百威之女友
柯煒林 林百威 冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林千帆之哥哥
余悅之男友
王天城之勁敵
楊樂文 (Lokman)
黃奕晨 徐浩鋒
張芷澄 阿豆
沈貞巧(Gao)
郭爾君
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Ian和柯煒林作為兩兄弟，性格相距甚遠，豈料哥哥柯煒林卻在更衣室裡意外猝死（圖片來源：ViuTV原創劇《 冰上火花》預告截圖）
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剩下來的弟弟Ian曾經討厭哥哥的熱血，直至有一日他遇上一位少女⋯（圖片來源：ViuTV原創劇《 冰上火花》預告截圖）

冰上火花ViuTV｜主要角色/演員介紹

Ian陳卓賢飾演 林千帆

冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林百威之弟弟
王天城之勁敵

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Ian陳卓賢飾演冰球運動員 林千帆（圖片來源：ViuTV《冰上火花》預告截圖）

AK江𤒹生飾演 王天城

冰球運動員
冰球隊「暴風隊」隊員
林百威、林千帆之勁敵

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AK江𤒹生飾演冰球運動員 王天城（圖片來源：ViuTV《冰上火花》預告截圖）

柯煒林飾演 林百威

冰球運動員
冰球隊「火花隊」隊員
林千帆之哥哥
余悅之男友
王天城之勁敵

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柯煒林飾演冰球運動員 林百威（圖片來源：ViuTV《冰上火花》預告截圖）

林愷鈴飾演余悅

柯煒林之女友

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林愷鈴飾演余悅（柯煒林女友）（圖片來源：ViuTV《冰上火花》預告截圖）

《冰上火花》新預告登場！AK、Ian再為運動劇激動流淚

運動劇系ViuTV專長，今次開拍《冰上火花》，陳卓賢、江𤒹生、柯煒林、朱鑑然四大猛男上陣玩冰上曲棍球，劇集已經完成拍攝， MIRROR成員AK、Ian為新戲《冰上火花》宣傳，佢哋笑話拍完曬成套劇都鬆一大口氣，好期待之後嘅播出。Ian自爆有嚮導演自薦唱主題曲，但暫時未收到任何暗示係yes or no！

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《冰上火花》冰球埸上再顯較量，劇中演員江𤒹生、陳卓賢、林愷鈴、沈貞巧、朱鑑然、黃溢濠、林家熙和黃奕晨現身簡介劇集（圖片來源：ViuTV提供）

更多：ViuTV 2023公布5套新劇「登神配」改編《社內相親》

《冰上火花》講述業餘冰球隊故事

《冰上火花》的故事講述一隊業餘冰球隊的隊員，在四散多年後決定重組球隊。隊內各個不同年紀的隊員都深愛著冰球運動，雖然要面對種種生活困難，但依然互相扶持，爭取進入聯賽選拔賽。ViuTV在社交網上表示：「《冰上火花》（暫名）製作團隊希望將冰球業餘運動員嘅故事帶畀大家，等全人類可以更加認識冰球運動！」

冰上火花 劇情 演員 女主角 導演 編劇 結局 電影版 plt 冰上火花 ViuTV正式宣布招募冰球運動員加入劇組。
ViuTV正式宣布招募冰球運動員加入劇組。（圖片來源：FB@ViuTV）

ViuTV招募年滿18歲香港冰球運動員

今次ViuTV招幕的冰球運動員，要求為年滿18歲，並持有有效香港永久性居民身份證，報名日期為8月22日上午11時至9月4日晚上11時59分，成功通過海選及試鏡的冰球運動員，有機會成為劇集《冰上火花》（暫名）中的主角、配角或者替身。也有指《冰上火花》（暫名）將由曾炮製出《濁水漂流》、《一秒拳王》等電影的MM2負責製作，而MM2的香港區執行董事是夏雨，因此有網民猜測夏雨仔Dixon（黃奕晨）將有機會參與這部劇集演出。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV

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