冰上火花｜劇情＋演員角色關係＋ViuTV預告搶先睇

《冰上火花》於2023年4月21日正式殺青，於2023年10月30日至2023年11月24日晚上9:30－10:30於ViuTV播出。全劇20集的《冰上火花》是ViuTV再一次拍攝運動主題劇集，播放時段對撼無綫台慶劇，與去年《季前賽》部署類似！現在率先睇劇情、演員角色同預告先！文章版權為東方新地整理及更新：