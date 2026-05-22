刑偵 12｜宣傳片勇奪國際金獎！靠AI碎畫破鏡揭人性 導演親解懸疑美學

TVB劇集《刑偵 12》尚未播出已先聲奪人，其宣傳片近日勇奪「電視劇宣傳組別金獎」，引起全城熱話！宣傳片破格以AI技術輔助，將原本靜態的宣傳照化為極具動態感的影像，配上黑、白、紫粉紅的詭異色調，加上破裂鏡子與被撕碎的孩童畫作等元素，畫面極具衝擊力。究竟這些充滿懸疑感的符號背後，隱藏著怎樣的人性秘密？