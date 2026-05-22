刑偵 12｜宣傳片勇奪國際金獎！靠AI碎畫破鏡揭人性 導演親解懸疑美學
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TVB劇集《刑偵 12》尚未播出已先聲奪人，其宣傳片近日勇奪「電視劇宣傳組別金獎」，引起全城熱話！宣傳片破格以AI技術輔助，將原本靜態的宣傳照化為極具動態感的影像，配上黑、白、紫粉紅的詭異色調，加上破裂鏡子與被撕碎的孩童畫作等元素，畫面極具衝擊力。究竟這些充滿懸疑感的符號背後，隱藏著怎樣的人性秘密？
宣傳片奪金獎 AI技術震撼業界
《刑偵 12》的宣傳片成功在國際獎項中勇奪「電視劇宣傳組別金獎」，其成功關鍵在於創意團隊（CID）大膽採用「創意主導、AI輔助」的製作模式。團隊利用先進的AI技術，將平面的演員宣傳照，延展成充滿情緒變化和視覺張力的動態影像，令角色更顯立體，故事感大增。這種創新手法不僅大幅縮短了製作時間和成本，更讓團隊能高效地產出具備電影感、適合網絡傳播的高質素宣傳內容，為業界帶來全新衝擊。
導演Patrick親解構 靠黑白紫粉紅營造神秘感
對於宣傳片獨特的美學風格，TVB CID導演Patrick親自解畫，他指出劇中角色立場模糊，對與錯、黑與白並非絕對，因此宣傳片特意以黑白作為主調，目的是要營造一種「未知邊個先係忠奸」的神秘感，讓觀眾自行解讀。而畫面中搶眼的粉紫色潑濺墨水，則是為了加強整體的視覺衝擊力，令畫面在觀眾腦海中留下深刻印象，從而引發更多網絡討論度，成功製造話題。
破鏡碎畫藏玄機 暗示主角解離症破碎記憶
宣傳片中充滿大量視覺符號，Patrick續指，由於劇集其中一個重要元素是解離症，而此症狀往往與童年創傷有關，因此團隊特別加入多幅「被撕碎的孩童畫作」，用以象徵角色破碎的記憶與內心潛藏的傷痕。至於「破鏡」元素，則直接呼應了人格、身份及內心世界的分裂狀態。透過這些多重符號的交織，宣傳片已不僅是劇集推廣，更昇華為一段充滿藝術感與心理層次的影像創作，讓觀眾未看劇先感受到其深度。
網民激讚畫面有電影感：「TVB終於識玩」
宣傳片播出後，其極具風格化的設計在網上獲得高度評價，網民紛紛洗版大讚。不少留言指畫面極具電影感：「呢個promo拍得好有feel，黑白加粉紫色好型！」、「唔睇演員，單睇畫面都以為係電影預告，TVB今次有心機。」更有網民對其概念表示佩服：「用爛鏡同爛畫去講解離症，個概念好癲，好想快啲睇劇！」、「AI做到咁嘅效果？勁喎，慳錢又有質素。」、「終於唔係嗰啲罐頭式宣傳片，呢個有國際水準！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期