十八年後的終極告白2.0

十八年後的終極告白2.0｜ 6大嫌疑犯名單曝光！譚凱琪得罪全世界終遇毒手

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TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》已播出7集，譚凱琪背住老公譚俊彥偷食陳山聰，趙希洛發現老山陳山聰出軌，而龔嘉欣與譚俊彥又疑情舊情復熾﹐鋪墊完七國咁亂嘅角色關係；一開始譚凱琪已經覺得有人想害自己，到今集（第8集）終於出事，到底邊個先係殺死佢嘅真兇？

十八年後的終極告白2.0 譚凱琪第8集終於出事，到底邊個先係真兇？
譚凱琪第8集終於出事，到底邊個先係真兇？（圖片來源：YouTube＠TVB ）

譚凱琪遭神秘人下毒手

譚凱琪、譚俊彥、陳山聰、趙希洛、龔嘉欣的多角關係已經浮面，種種恩怨剪不斷理還亂，今集「一街襯家」的譚凱琪終於遇害。劇情講到，她知道譚俊彥與龔嘉欣相約畫室見面，諗住上樓講數之時，在後樓梯被神秘人以碎玻璃刺傷腹部，她一路掙扎到天台，豈料神秘人趕至，最終譚凱琪失足墮樓身亡。譚俊彥一邊傷心欲絕，一邊要同龔嘉欣夾口供不被警方識穿。到底誰是真兇？

嫌疑人1：譚俊彥

譚俊彥身為譚凱琪老公，一個失意畫家被老婆喪鬧「廢柴」，而且亦發現她出軌的蛛絲馬跡，壓力爆煲的他情緒失控，叉頸譚凱琪將其壓倒在梳化，難道他就是真兇？

十八年後的終極告白2.0 譚凱琪之死，譚俊彥相當有嫌疑。
譚凱琪之死，譚俊彥相當有嫌疑。（圖片來源：YouTube＠TVB）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥情緒失控，叉頸譚凱琪將其壓在梳化。
譚俊彥情緒失控，叉頸譚凱琪將其壓在梳化。（圖片來源：YouTube＠TVB）

嫌疑人2：趙希洛

隨著劇情發展，趙希洛知道老公陳山聰出軌對象就係譚凱琪，繼而發現對方間接累到自己小產，種種恩怨令她自編自導自演一場「苦肉計」跌落樓梯，隨時有機會狠下毒手解決譚凱琪。

十八年後的終極告白2.0 趙希洛扮嘢跌落樓梯屈譚凱琪，及後更激嬲陳山聰。
趙希洛扮嘢跌落樓梯屈譚凱琪，及後更激嬲陳山聰。（圖片來源：YouTube＠TVB）
十八年後的終極告白2.0 趙希洛自編自導自演跌落樓梯，下一秒露出迷之笑容。
趙希洛自編自導自演跌落樓梯，下一秒露出迷之笑容。（圖片來源：YouTube＠TVB）

嫌疑人3：陳山聰

陳山聰與譚凱琪出軌，老婆趙希洛有咗後一早就想斬斷情絲，豈料譚凱琪咬住唔放，有一次爭執時關掉陳山聰的話電，令他無法趕去救老婆導致小產，痛失愛兒令他動殺機嫌疑頗大。

十八年後的終極告白2.0 陳山聰與譚凱琪出軌，見老婆趙希洛有咗一早就想斬斷情絲，點知譚凱琪咬住唔放，仲間接累到自己冇咗個BB，動殺機嫌疑都大。
陳山聰與譚凱琪出軌，見老婆趙希洛有咗一早就想斬斷情絲，點知譚凱琪咬住唔放，仲間接累到自己冇咗個BB，動殺機嫌疑都大。（圖片來源：YouTube＠TVB）

嫌疑人4：龔嘉欣

龔嘉欣疑似同譚俊彥再撻著，頂手開糖水鋪時譚凱琪前往踩場，又踢櫈又摑佢個妹，同情敵咁多恩怨，會動殺機都唔出奇。

十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣疑似同譚俊彥再撻著，加上頂手開糖水鋪俾譚凱琪踩場，咁多恩怨，會動殺機都唔出奇。
龔嘉欣疑似同譚俊彥再撻著，加上頂手開糖水鋪俾譚凱琪踩場，咁多恩怨，會動殺機都唔出奇。（圖片來源：YouTube＠TVB）
十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣開糖水鋪，譚凱琪嚟踩場，兩人好多牙齒印。
龔嘉欣開糖水鋪，譚凱琪嚟踩場，兩人好多牙齒印。（圖片來源：YouTube＠TVB）

嫌疑人5：鄧卓殿

鄧卓殿在劇中飾演龔嘉欣細妹，她一早已發現家姐與譚俊彥私交甚篤，又不滿家姐搞人老公。糖水鋪開張當日俾譚凱琪大摑一巴，然後出事當晚她又失蹤，精神恍惚的出現在譚俊彥畫室，話定佢係真兇。

十八年後的終極告白2.0 糖水鋪開張當日俾譚凱琪摑咗一巴，鄧卓殿一早就唔妥譚凱琪。
糖水鋪開張當日俾譚凱琪摑咗一巴，鄧卓殿一早就唔妥譚凱琪。（圖片來源：YouTube＠TVB）
十八年後的終極告白2.0 呢一巴摑得好應！
呢一巴摑得好應！（圖片來源：YouTube＠TVB）

嫌疑人6：阮兒

阮兒在劇中飾演譚凱琪助手，一路以來默默付出，仲要承受譚凱琪的臭脾氣，吞聲忍氣已久的她曾揚言要拆散譚俊彥兩公婆，難道她就是真兇？

十八年後的終極告白2.0 阮兒在劇中飾演譚凱琪助手，仆心仆命點知仲要受氣，曾揚言要拆散譚俊彥兩公婆，唔通真兇就係佢？
阮兒在劇中飾演譚凱琪助手，仆心仆命點知仲要受氣，曾揚言要拆散譚俊彥兩公婆，唔通真兇就係佢？（圖片來源：YouTube＠TVB）

譚凱琪鹽花盡出 角色勁討厭留伏線

在劇集播出之前，一早已劇透譚凱琪飾演的角色莊銳婷Queenie將會死於非命而引發一宗懸疑命案。而首集的Queenie已經被塑膠造得非常討厭，不單止對助手Kammy尖酸刻薄兼呼呼喝喝，更處處描述到她背住丈夫姚尚謙Angus（譚俊彥 飾）出軌，處處留下「人人都是嫌疑犯」的伏線。不過譚凱琪今次產後復出的作品認真博到盡，其實出一方面電力全開姣媾Jacky易宇航，另一方面又與譚俊彥上演浴室大戰，鹽花盡出！

十八年後的終極告白2.0 有網民覺得譚凱琪呢一幕仲正過共浴場口。
有網民覺得譚凱琪呢一幕仲正過共浴場口。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 迷之笑容。
迷之笑容。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖））

即睇譚凱琪同龔嘉欣牙齒印：

即睇譚凱琪同陳山聰恩怨：

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常見問題

《十八年後的終極告白2.0》譚凱琪於那集出事身亡？

《十八年後的終極告白2.0》6-10集劇情講述譚俊彥與譚凱琪在家發生爭執後，譚凱琪驅車離去，路上譚凱琪收到一個訊息⋯⋯即睇劇情劇透

《十八年後的終極告白2.0》誰是殺害譚凱琪的嫌疑人？

《十八年後的終極告白2.0》譚凱琪得罪全世界終遇毒手 6大嫌疑犯名單曝光⋯⋯⋯⋯按此收看

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠TVB

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