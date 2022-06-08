十八年後的終極告白2.0｜ 6大嫌疑犯名單曝光！譚凱琪得罪全世界終遇毒手

TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》已播出7集，譚凱琪背住老公譚俊彥偷食陳山聰，趙希洛發現老山陳山聰出軌，而龔嘉欣與譚俊彥又疑情舊情復熾﹐鋪墊完七國咁亂嘅角色關係；一開始譚凱琪已經覺得有人想害自己，到今集（第8集）終於出事，到底邊個先係殺死佢嘅真兇？