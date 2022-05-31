十八年後的終極告白2.0｜40歲譚凱琪背夫偷食陳山聰 演技大爆發喪喊似真癲
由譚凱琪、陳山聰、譚俊彥以及趙希洛等人主演的《十八年後的終極告白2.0》踢走《雙生陌生人》﹐令不少觀眾充滿期望，加上第一集就譚凱琪已經狂灑鹽花，令網民關注。其實40歲譚凱琪已為一女之母，身材依然fit爆，她不止第一次在鏡頭前大膽演出，可謂「元祖級視後」。
譚凱琪演技大爆發
《十八年後的終極告白2.0》第二集進入失心瘋狀態，不褸懷疑身邊人陷害自己，包括：沈月（龔嘉欣倩）、助理Kammi（阮兒飾），連老公譚俊彥都懷疑埋一份。情緒起伏勁過過山車，全集不斷發癲又爆喊，更怒摑院兒兩巴，呢套劇真係考牌之作！不過，雖然譚凱琪表情做足，演技被受認可，但網民對佢角色就「劣評如潮」，因為角色設定實在太討厭，留言表示：「我真係頂唔順呢個老婆！」另一方面佢都好似思覺失調一樣，不斷透過電話向神秘人傳送訊息，原來呢個神秘人就係譚俊彦好友陳山聰！譚凱琪背夫偷食大搞四角戀，加上情緒唔穩定一度威脅如果對方唔幫手搵真兇，就會自爆與他出軌，實行一拍兩散，為佢嘅死不斷種下懸念！
40歲譚凱琪身材fit爆 完全唔似生過
今年40歲的譚凱琪身為一女之母，於《十八年後終極告白2.0》中「復出」，身材依家fit爆，玲瓏浮凸身穿性感晚裝睇到網民眼定定，又與譚俊彥共浴，只能說一句：「這些機會不是屬於我的。」加上她演壞女人角色入型入格，有網民更表示喜歡她「黑口黑面」，第一集播出已成為焦點。
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譚凱琪原來鹽花擔當！做「視後」搶晒鏡！
但凡譚凱琪出現在劇集，往往都成為焦點引起網民討論，最經典的可謂2017年《踩過界》中，她飾演行為藝術家魏雨珍，劇中她自己全身赤裸去表達人生和女性的價值和意義，當時一幕「全裸」震撼觀眾眼球，Zoie當時接受傳媒訪問說話，不是因為可以性感演出才答應角色，而是希望可以透過不同角色去做另一個自己。在《踩過界》之前，其實她在《致命復活》中都大方晒過美背。
撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖、網上圖片資料或影片來源：TVB (official)
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