十八年後的終極告白2.0｜40歲譚凱琪背夫偷食陳山聰 演技大爆發喪喊似真癲

由譚凱琪、陳山聰、譚俊彥以及趙希洛等人主演的《十八年後的終極告白2.0》踢走《雙生陌生人》﹐令不少觀眾充滿期望，加上第一集就譚凱琪已經狂灑鹽花，令網民關注。其實40歲譚凱琪已為一女之母，身材依然fit爆，她不止第一次在鏡頭前大膽演出，可謂「元祖級視後」。