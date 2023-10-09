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十月世界糧食日｜英皇集團副主席楊政龍先生：為下一代打造永續未來

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響應十月世界糧食日，英皇慈善基金與 Tesla 香港官方車主會攜手本地食物銀行樂餉社今日於淺水灣灘畔商場 the pulse 舉行啟動禮，邀請到英皇集團副主席楊政龍先生、Tesla 區域總監范菁怡女士及樂餉社創辦人兼行政總 裁 Ms. Gabrielle Kirstein 擔任主禮嘉賓，共同宣布推行「共餉樂享」（Food Wanted, Not Wasted）惜食行動。主辦機構英皇慈善基金及 Tesla 香港官方車主會將開展一 系列包括糧食捐贈、運送、後期處理等義工行動支持樂餉社工作，向大眾、企業 員工及各持份者宣揚「惜食助人，不予堆填」理念，提倡實行可持續發展的生活態度。

十月世界糧食日 英皇集團 英皇集團副主席楊政龍先生出席共餉樂享活動。
英皇集團副主席楊政龍先生出席共餉樂享活動。（圖片來源：大會提供）

活動希望令更多基層人士受惠

活動主要向英皇集團員工、商戶、寫字樓租戶、the pulse 商場會員、南區周邊居 民及 Tesla 員工、車主發起糧食募捐，收集符合捐贈條件的過剩食物，而成功招 募參與是次活動的車主則以義工身份駕駛 Tesla 零排放電動車前往指定收集點提 取食物，並帶到樂餉社的食物倉庫作進一步篩選、儲存及運送至註冊慈善機構手 中，分享予最具迫切需要的人士。樂餉社亦為是次惜食行動聯動合作商鋪，設置 超過 40 個社區收集點，而 the pulse 亦成為活動「期間限定」及南區唯一的收集 點。活動橫跨十月份，希望能讓更多市民參與，匯聚更多糧食，讓更多基層人士 受惠。稍後主辦方亦會籌辦企業義工活動，動員雙方旗下員工前往樂餉社食物倉 庫協助檢查、分類和重新包裝捐贈的食品以派送到慈善機構。

楊政龍先生：珍惜食物，為下一代打造永續未來

英皇集團一直關心綠色議題，從旗下不同業務做起，積極著眼可持續發展，3 月 份集團與 Tesla 達成綠色運輸合作，預計為本地節約每年至少 500 萬公斤的二氧 化碳排放，今次再度合作，「減碳」仍然是重中之重。集團副主席楊政龍先生表 示：「有報告指出，有三分一的食物從生產至銷售過程中被浪費，其中有半數是 被餐廳或消費者棄置堆填區，造成溫室氣體排放等問題。香港經濟繁榮，但仍有人面對三餐不足問題，糧食資源是社會發展的重要保障，減少浪費全民有責，我 們希望通過活動讓大眾能認識與反思社會上貧窮、飢餓等問題，珍惜食物，為下 一代打造永續未來。」

十月世界糧食日 英皇集團 楊政龍先生希望大家珍惜食物。
楊政龍先生希望大家珍惜食物。（圖片來源：大會提供）

Tesla區域總監范菁怡希望加速全球用可持續能源

Tesla 作為致力於全球範圍發揮影響力、開發綠色能源的電動車品牌，區域總監范菁怡女士表示: 「是次活動體現了 Tesla 加速全球轉向使用可持續能源的使命， 並展示了我們每輛在路上的 Tesla 電動車及車主，攜手貢獻環保減碳，以零排放的方式收集並送出過剩食物至受惠家庭手中，為社區中創造積極的影響。」

樂餉社一直以來在推動惜食文化上不為餘力，是香港唯一獲全球食物銀行網絡認 可的成員。創辦人兼行政總裁 Ms. Gabrielle Kirstein 表示: 「香港有五分一人活在 貧窮線下，有調查指低收入家庭每月花達三成收入在食物支出上，同時食物價格 上升，令弱勢基層家庭生活壓力甚大。感謝英皇集團和 Tesla 的支持，令樂餉社 可以承十月世界糧食日，更有效地收集社區裡的優質剩食，透過集腋成裘，舒緩 有需要人士的經濟負擔。我們同時呼籲公眾慷慨捐贈食物幫助有需要人士，匯聚 剩食，分享公益！」

十月世界糧食日 英皇集團 左起：樂餉社創辦人兼行政總裁 Ms. Gabrielle Kirstein、英皇集團副主席楊政龍先生、Tesla 區域總監范菁怡女士
左起：樂餉社創辦人兼行政總裁 Ms. Gabrielle Kirstein、英皇集團副主席楊政龍先生、Tesla 區域總監范菁怡女士（圖片來源：大會提供）

啟動禮當日 the pulse 戶外中庭更設置了環保產品工作坊，為參與當天協助運送食 物的 Tesla 車主義工提供稍作休息的場地，同時亦可免費製作環保產品。凡參加 「共餉樂享」惜食行動並捐贈或運送食物至 the pulse 或樂餉社旗下的食物倉庫即 可獲得商場一小時免消費泊車優惠及以優惠價購買 the pulse 從 10 月 7 日至 31 日 舉辦的萬聖節派對 《七門教》慶典門票，讓參加者能夠享受助人為樂、體驗環 保生活帶來的好處之餘，也能和家人好友共度一個熱鬧的萬聖節。

此次英皇慈善基金、Tesla 香港官方車主會及樂餉社的合作展示社會各界同心協 力為減少浪費、推動行為及文化上的轉變以創造可持續發展社會而努力，希望藉 此向大眾傳遞珍惜食物和資源等正面信息，亦鼓勵社會舉辦更多同類型活動，凝 聚力量而作出更大貢獻。

十月世界糧食日 英皇集團 三人都希望造福人群！
三人都希望造福人群！（圖片來源：大會提供）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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