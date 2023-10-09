十月世界糧食日｜英皇集團副主席楊政龍先生：為下一代打造永續未來

響應十月世界糧食日，英皇慈善基金與 Tesla 香港官方車主會攜手本地食物銀行樂餉社今日於淺水灣灘畔商場 the pulse 舉行啟動禮，邀請到英皇集團副主席楊政龍先生、Tesla 區域總監范菁怡女士及樂餉社創辦人兼行政總 裁 Ms. Gabrielle Kirstein 擔任主禮嘉賓，共同宣布推行「共餉樂享」（Food Wanted, Not Wasted）惜食行動。主辦機構英皇慈善基金及 Tesla 香港官方車主會將開展一 系列包括糧食捐贈、運送、後期處理等義工行動支持樂餉社工作，向大眾、企業 員工及各持份者宣揚「惜食助人，不予堆填」理念，提倡實行可持續發展的生活態度。