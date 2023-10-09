十月世界糧食日｜英皇集團副主席楊政龍先生：為下一代打造永續未來
活動希望令更多基層人士受惠
活動主要向英皇集團員工、商戶、寫字樓租戶、the pulse 商場會員、南區周邊居 民及 Tesla 員工、車主發起糧食募捐，收集符合捐贈條件的過剩食物，而成功招 募參與是次活動的車主則以義工身份駕駛 Tesla 零排放電動車前往指定收集點提 取食物，並帶到樂餉社的食物倉庫作進一步篩選、儲存及運送至註冊慈善機構手 中，分享予最具迫切需要的人士。樂餉社亦為是次惜食行動聯動合作商鋪，設置 超過 40 個社區收集點，而 the pulse 亦成為活動「期間限定」及南區唯一的收集 點。活動橫跨十月份，希望能讓更多市民參與，匯聚更多糧食，讓更多基層人士 受惠。稍後主辦方亦會籌辦企業義工活動，動員雙方旗下員工前往樂餉社食物倉 庫協助檢查、分類和重新包裝捐贈的食品以派送到慈善機構。
楊政龍先生：珍惜食物，為下一代打造永續未來
英皇集團一直關心綠色議題，從旗下不同業務做起，積極著眼可持續發展，3 月 份集團與 Tesla 達成綠色運輸合作，預計為本地節約每年至少 500 萬公斤的二氧 化碳排放，今次再度合作，「減碳」仍然是重中之重。集團副主席楊政龍先生表 示：「有報告指出，有三分一的食物從生產至銷售過程中被浪費，其中有半數是 被餐廳或消費者棄置堆填區，造成溫室氣體排放等問題。香港經濟繁榮，但仍有人面對三餐不足問題，糧食資源是社會發展的重要保障，減少浪費全民有責，我 們希望通過活動讓大眾能認識與反思社會上貧窮、飢餓等問題，珍惜食物，為下 一代打造永續未來。」
Tesla區域總監范菁怡希望加速全球用可持續能源
Tesla 作為致力於全球範圍發揮影響力、開發綠色能源的電動車品牌，區域總監范菁怡女士表示: 「是次活動體現了 Tesla 加速全球轉向使用可持續能源的使命， 並展示了我們每輛在路上的 Tesla 電動車及車主，攜手貢獻環保減碳，以零排放的方式收集並送出過剩食物至受惠家庭手中，為社區中創造積極的影響。」
樂餉社一直以來在推動惜食文化上不為餘力，是香港唯一獲全球食物銀行網絡認 可的成員。創辦人兼行政總裁 Ms. Gabrielle Kirstein 表示: 「香港有五分一人活在 貧窮線下，有調查指低收入家庭每月花達三成收入在食物支出上，同時食物價格 上升，令弱勢基層家庭生活壓力甚大。感謝英皇集團和 Tesla 的支持，令樂餉社 可以承十月世界糧食日，更有效地收集社區裡的優質剩食，透過集腋成裘，舒緩 有需要人士的經濟負擔。我們同時呼籲公眾慷慨捐贈食物幫助有需要人士，匯聚 剩食，分享公益！」
啟動禮當日 the pulse 戶外中庭更設置了環保產品工作坊，為參與當天協助運送食 物的 Tesla 車主義工提供稍作休息的場地，同時亦可免費製作環保產品。凡參加 「共餉樂享」惜食行動並捐贈或運送食物至 the pulse 或樂餉社旗下的食物倉庫即 可獲得商場一小時免消費泊車優惠及以優惠價購買 the pulse 從 10 月 7 日至 31 日 舉辦的萬聖節派對 《七門教》慶典門票，讓參加者能夠享受助人為樂、體驗環 保生活帶來的好處之餘，也能和家人好友共度一個熱鬧的萬聖節。
此次英皇慈善基金、Tesla 香港官方車主會及樂餉社的合作展示社會各界同心協 力為減少浪費、推動行為及文化上的轉變以創造可持續發展社會而努力，希望藉 此向大眾傳遞珍惜食物和資源等正面信息，亦鼓勵社會舉辦更多同類型活動，凝 聚力量而作出更大貢獻。
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