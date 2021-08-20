千葉真一不敵肺炎逝世享年82歲 曾參與電影《風雲》而為港人熟悉 網友：全套戲揾得最好最啱嘅演員就係佢

日本著名藝人千葉真一昨日（19/8）突然傳出逝世消息，其所屬事務所剛剛公布，指千葉真一先生因中肺炎，在病情沒有好轉之下，昨午在日本千葉縣一間醫院內病逝，享年82歲。

編輯：東方新地｜圖片來源：劇照、Twitter、新Monday Facebook｜原文：新Monday