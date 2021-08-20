千葉真一不敵肺炎逝世享年82歲 曾參與電影《風雲》而為港人熟悉 網友：全套戲揾得最好最啱嘅演員就係佢
日本著名藝人千葉真一昨日（19/8）突然傳出逝世消息，其所屬事務所剛剛公布，指千葉真一先生因中肺炎，在病情沒有好轉之下，昨午在日本千葉縣一間醫院內病逝，享年82歲。
編輯：東方新地｜圖片來源：劇照、Twitter、新Monday Facebook｜原文：新Monday
千葉真一不敵肺炎逝世 享年82歲
日本著名演員千葉真一曾與友人食飯，當時身體仍十分健康，直至今月8日時，因新冠肺炎而入院治療，後因病情惡化，要以靠氧氣機維持生命，直至昨日下午5：26，於千葉縣君津市的醫院離世，享年82歲，而其所屬的事務所也有證實此事；是繼去年諧星志村健後，再有多一名男藝人受新冠肺炎感染離世。
千葉真一曾參與電影《風雲：雄霸天下》而為港人熟悉
千葉真一原名為前田禎穗，是日本福岡縣福岡市博多區出身的演員，於1959年加入日本娛樂圈，曾參演多套武打劇集及電影，成為日本著名的動作演員。
後來千葉真一衝出日本，在1998年參與香港電影《風雲：雄霸天下》，並飾演「雄霸」一角，從而令不少港人所熟悉，而他亦因「雄霸」入圍《香港電影金像獎》角逐影帝寶座；相隔兩年，他又再與鄭伊健合作拍攝另一部香港電影《古惑仔6勝者為王》。
此外，千葉真一在千禧後進軍荷里活，先後參與《標殺令》、《狂野時速3：飄移東京》的電影拍攝等多部大型國際電影，其形象可謂深入民心。
千葉真一兒子新田真劍佑視父為目標做國際巨星
千葉真一分別育有一女真瀨樹里、兩兒新田真劍佑、真榮田鄉敦，除女兒外，兩名兒子都先後入行，現年24歲的新田真劍佑更視父親為目標，要做國際巨星，也曾參與荷里活電影《悍戰太平洋2：起義時空》，而今年仲分別有《Brave– 群青戰記–》、《無名世界的END ROLL》、《浪客劍心 最終章 The Final》等電影上映，演藝事業可謂發展得不俗。
網友：全套戲揾得最好最啱嘅演員就係佢
千葉真一的離去不但震驚日本，仲有港、台兩地，香港有網友得悉後到連登討論區內開帖公告，眾網友看到後都紛紛留言：「全套戲揾得最好最啱嘅演員就係佢」、「當年佢做真係好正」、「好型、好正氣」、「好戲之人！rip」