口罩小姐選舉｜佳麗「代號」出爐兼起底！20強四組正式誕生、三位被淘汰

20位被選中嘅口罩佳麗喺未來8集將會進行訓練 x 淘汰環節！最後將會有八位口罩美人喺總決賽當晚爭奪 #最後一屆口罩小姐選舉 最高榮譽！睇個勢，大家覺得邊一隊可以出到最後總冠軍？

文：東方新地 圖：ViuTV