口罩小姐選舉｜佳麗「代號」出爐兼起底！20強四組正式誕生、三位被淘汰
20位被選中嘅口罩佳麗喺未來8集將會進行訓練 x 淘汰環節！最後將會有八位口罩美人喺總決賽當晚爭奪 #最後一屆口罩小姐選舉 最高榮譽！睇個勢，大家覺得邊一隊可以出到最後總冠軍？
文：東方新地 圖：ViuTV
宇宙天團ERROR 4子已經分別揀出最強嘅隊伍，未來8集將會進行訓練 x 淘汰環節！最後將會有八位口罩美人喺總決賽當晚爭奪「最後一屆口罩小姐選舉」最高榮譽！下周節目預告：
第6集 – 別開生面鬥廚藝
第7集 – 網紅唔易做
第8集 – 打工捱世界
第9集 – 八強正式誕生
第10集 – 八強積極備戰決賽
肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡
按此起底：口罩小姐選舉 ｜ Dee哥Team「佳麗」出爐兼起底：Renci、肥妹、浩南、細細粒 & Sleepy真身係⋯⋯
Dee哥Team 五強起底！Renci、肥妹、浩南、細細粒 & Sleepy
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193 Team五強起底：178、老闆娘、三小辣、王牌、高佬
087 高佬｜真名：李文意（My叔）
年齡 29｜身高(cm) 155｜體重(kg) 42｜三圍(寸) 33 24 32
086 王牌| 真名：倪安慈（阿慈@試當真）
年齡 21｜身高(cm) 160｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5
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053 三小辣｜真名：羅佩芝 【淘汰！】
年齡 27｜身高(cm) 160｜體重(kg) 43｜三圍(寸) 33 24 34
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050 老闆娘｜真名：楊慧敏（Mina）
年齡 27｜身高(cm) 168｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31.5 24 34
008 178｜真名：張晉雅（Selene）
年齡 26｜身高(cm) 178｜體重(kg) 58｜三圍(寸) 31 25 36