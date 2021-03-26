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口罩小姐選舉｜佳麗「代號」出爐兼起底！20強四組正式誕生、三位被淘汰

東方新地 - 娛聞

20位被選中嘅口罩佳麗喺未來8集將會進行訓練 x 淘汰環節！最後將會有八位口罩美人喺總決賽當晚爭奪 #最後一屆口罩小姐選舉 最高榮譽！睇個勢，大家覺得邊一隊可以出到最後總冠軍？

文：東方新地 圖：ViuTV

宇宙天團ERROR 4子已經分別揀出最強嘅隊伍，未來8集將會進行訓練 x 淘汰環節！最後將會有八位口罩美人喺總決賽當晚爭奪「最後一屆口罩小姐選舉」最高榮譽！下周節目預告：

第6集 – 別開生面鬥廚藝
第7集 – 網紅唔易做
第8集 – 打工捱世界
第9集 – 八強正式誕生
第10集 – 八強積極備戰決賽

一文睇清！口罩小姐選舉 20強正式誕生
一文睇清！口罩小姐選舉 20強正式誕生

肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡

口罩小姐選舉 20強正式誕生
肥仔Team五位佳麗

按此起底：口罩小姐選舉 ｜ Dee哥Team「佳麗」出爐兼起底：Renci、肥妹、浩南、細細粒 & Sleepy真身係⋯⋯

Dee哥Team 五強起底！Renci、肥妹、浩南、細細粒 & Sleepy

口罩小姐選舉 20強正式誕生
Dee哥Team 5 強！

按此起底：口罩小姐選舉 ｜ Dee哥Team「佳麗」出爐兼起底：Renci、肥妹、浩南、細細粒 & Sleepy真身係⋯⋯

193 Team五強起底：178、老闆娘、三小辣、王牌、高佬

口罩小姐選舉 20強正式誕生
193 Team 的佳麗：

087 高佬｜真名：李文意（My叔）

年齡 29｜身高(cm) 155｜體重(kg) 42｜三圍(寸) 33 24 32

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 演員｜技能 烹飪、彈鋼琴、跳舞｜興趣 跳舞、唱歌、攀石

086 王牌| 真名：倪安慈（阿慈@試當真）

年齡 21｜身高(cm) 160｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5

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口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
086 王牌| 真名：倪安慈（阿慈@試當真）職業 演員｜技能 唱歌、彈結他、報導新聞｜興趣 瑜伽、泰拳、演戲

053 三小辣｜真名：羅佩芝 【淘汰！】

年齡 27｜身高(cm) 160｜體重(kg) 43｜三圍(寸) 33 24 34

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口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 自由工作者｜技能 繪畫、設計｜興趣 運動、跳舞、繪畫

050 老闆娘｜真名：楊慧敏（Mina）

年齡 27｜身高(cm) 168｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31.5 24 34

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口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 學生｜技能 跳舞、唱歌、辯論｜興趣 Rap、瑜伽、藝術體操

008 178｜真名：張晉雅（Selene）

年齡 26｜身高(cm) 178｜體重(kg) 58｜三圍(寸) 31 25 36

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 模特兒｜技能 牧童笛、日文｜興趣 音樂、運動、動漫

保錡Team五強起底：咖喱、小忌廉、孖四、黑妹、肥腰

保錡Team佳麗：
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